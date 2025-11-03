Ft
genderideológia woke Alapjogokért Központ lmbtq

A woke jelenség itt van, valós veszélyt jelent – megpróbál betörni a magyar közéletbe is

2025. november 03. 18:44

Amit ma a nyugati világban haladásnak neveznek, az sokszor már a groteszk határát súrolja.

2025. november 03. 18:44
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Vendégszerző

A progresszív ideológia térnyeréséről, a woke abszurditásáról és a normalitás védelméről szól a Viccnek durva lenne – Bolond lyukból, amely már harmadik éve jelenik meg az Alapjogokért Központ kiadásában. A könyv megtörtént közéleti és kulturális hírekre építve éleslátással és humorral tárja elénk azt a világot, amelyben a valóságot egyre gyakrabban próbálják meghajlítani ideoló­giai jelszavak és identitáspolitikai kampányok kedvéért.

A kötet nem csupán kritikája a nyugati társadalmakban eluralkodó progresszív, woke menetelésnek, hanem egyben figyelmeztetés is: ha nem állunk ellen, a józan ész, a család és a hit értéke is relativizálódik. A könyv intellektuális érveléssel ütközteti a politikai korrektség doktrínáit a valóság objektív tényeivel. Nem elégszik meg a jelenségek felsorolásával: történelmi, társadalmi és morális összefüggésekbe helyezi a woke mozgalom előretörését, s közben megmutatja, hogy a genderideológia, a cancel culture (eltörlés kultúrája) és a progresszív aktivizmus ugyanannak a mélyebb válságnak a tünetei – az igazság elutasításának és a teremtett emberi természet tagadásának.

A Viccnek durva lenne egyik legnagyobb erénye, hogy a súlyos témák ellenére olvasmányos hangvételű. A cím pontosan kifejezi a lényeget: amit ma a nyugati világban haladásnak neveznek, az sokszor már a groteszk határát súrolja. A könyv azonban nem csupán bírál, hanem irányt is mutat: kimondja, hogy a magyar társadalom számára a keresztény kultúra és a nemzeti önazonosság a legbiztosabb védelem a zavaros ideológiai hullámokkal szemben.

A kötet konkrét példákon keresztül – amerikai, nyugat-­európai és a legalitás határát súroló hazai eseteket is bemutatva – bizonyítja, hogy a woke jelenség nem valamiféle távoli kuriózum, hanem valós veszély, amely fokozatosan próbál betörni a magyar közéletbe is. Az elemzésekből kirajzolódik egy világ, ahol a valóság helyére érzések, a tudomány helyére ideológiai megfelelés, a hit helyére pedig önistenítés lép.

