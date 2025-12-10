Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság megszorítások Tisza Párt Magyarország társadalom Manfred Weber Magyar Péter Alapjogokért Központ munkacsoport

„Magyar Péterék még a sánta kutyát is megadóztatnák” – munkacsoport jött létre a tiszás megszorítások ellen

2025. december 10. 20:29

A munkacsoport célja, hogy szakértők bevonásával a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjának veszélyeire hívják fel a figyelmet országszerte, a lehető legtöbb platformon – jelentette ki Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport alakuló ülésén.

2025. december 10. 20:29
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Bálna Honvédelmi Központban tartotta a Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport alakuló ülését és fórumát december 10-én, szerdán kora este.

Szánthó Miklós szerint a magyar társadalom minden rétege a tiszás megszorítások célkeresztjébe kerülne.
Szánthó Miklós szerint a magyar társadalom minden rétege a tiszás megszorítások célkeresztjébe kerülne. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója nyitóbeszédében hangsúlyozta hogy a nem létező tiszás megszorító csomag fényében el kell mondani, hogy jelenleg mi is jellemzi a magyar gazdaságot, a mindennapokat. Magyarországon egy családbarát, munkaalapú társadalom működik, míg a kiszivárgott baloldali fordulatot prognosztizáló csomag minimum 7250 milliárd forintos megszorítást hozna, ez pedig komoly veszélyt jelentene minden társadalmi csoportra – sorolta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Majd azzal folytatta, hogy ez a munkacsoport azért alakult meg, hogy szakértők bevonásával ezekre hívják fel a figyelmet szakmai érvek felsorakoztatásával.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Alapjogokért Központ főigazgatója arra is kitért köszöntőjében, hogy a magyar társadalom, mely rétegei kerülnének leginkább a tervezett tiszás intézkedések célkeresztjébe. Mint elhangzott, igazából mindenkit negatívan érintenének: munkavállalókat, családokat, vállalkozókat, nyugdíjasokat. Még abban a rétegben, ahol a mérések szerint a Tisza Párt felülreprezentált – városi, értelmiségiek – is „nagyon durva” hatást fejtenének ki a megszorító intézkedések. „Pedig az elmúlt 15 év jobboldali kormányzásának és adópolitikájának ők is jócskán a nyertesei voltak. (…) 

Ez is azt bizonyítja, hogy a jobboldallal az is jól jár, aki nem rájuk szavaz” 

– szögezte le. 

Szánthó megjegyezte, hogy ez a program egy lebukás sorozat része is, melyről jelenleg annyit tudunk, hogy Magyar Péterék letagadják. Azért nehéz elhinni, hogy nem a tiszások írták ezt a több mint 600 oldalas dokumentumot, mert a saját szakértőik – a gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron, a baloldali kötődését sosem tagad Lengyel László, valamint a Bankszövetség korábbi elnöke, Felcsúti Péter – aláírása található rajta.

A főigazgató egyértelműen kijelentette azt is, hogy ez egy baloldali program, ami 

a Bokros-csomag és a brüsszeli elvárások „szerelemgyereke”. 

Utóbbiban többek között az szerepel, hogy az egykulcsos adó igazságtalan és az egészségügybe jobban bele kellene vonni a magántőkét – sorolta.
Szánthó Miklós végül arra is válaszolt. hogy „miért olyan ostobák, hogy ilyeneket írnak”. „Von der Leyenék kitaláltak egy tervet, hogy Ukrajnát a további években finanszírozzák. Nagyjából 130-160 milliárd eurót akarnak összeszedni. Ezt többek között 

  • a befagyasztott orosz vagyonból, 
  • közös hitelfelvételből, 
  • illetve a tagállamok befizetéseiből fedeznék. (…) 

Mindez tehát az ukrán aranybudiba folyna bele. S igaz a mondás, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint sánta kutyát, és úgy tűnik, itt még a sánta kutyát is meg akarják adóztatni” – mutatott rá.

Ezt is ajánljuk a témában

Megszorítások: „Nem jófelé megy a Tisza”

Az Alapjogokért Központ főigazgatójának köszöntőjét egy kerekasztal-beszélgetés követte, melynek felvezetőjében Törcsi Péter moderátor, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke és az Alapjogokért Központ operatív igazgatója elmondta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott csomagjából mindenkit érintene a 32 százalékos ÁFA, az egészségügy fizetősség tétele, nyugdíjadó bevezetése.

Ezután azt a kérdést tette fel a jelenlévő szakértőknek, hogy ezek milyen hatást gyakorolnának a nyugdíjasokra, vállalkozókra, munkavállalókra.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja elmondta, nagyon érdekli az idősek életminősége, problémája. Emlékeztetett, hogy mikor a Tisza megjelent, akkor a tanács tagjaival meglepődtek azon, hogy 

vannak olyan nyugdíjas társaik, akik nem fogták fel, hogy az elmúlt 15 évben milyen sok minden javított a kormány a helyzetükön. 

Elég csak a 13. havi nyugdíjra gondolni vagy arra, hogy jövő februárban a 14. havi nyugdíj első heti összegét is megkapják. Idézte Lengyel László közgazdászt, aki a 14. havi nyugdíj megszavazása után kijelentette, hogy egy Tisza-kormány felállása esetén rögtön kivezetné nemcsak a 14., hanem a 13. havi nyugdíjat is. 

Nem tudjuk felfogni, hogy létezhet ilyen rosszindulat az idősek felé. Nincsenek ezeknek a fiatalembereknek szüleik, nagyszüleik?”

 – tette fel a kérdést. Kusovszky Imréné arra is kitért, hogy nem kellene állandóan a nyugdíjasokat bántani, illetve hangoztatta, hogy „nem jól felé megy a Tisza”

„Elszomorítóak azok a programok, amelyek a nyugdíjasokat érintenék. Egész életemben adóztatva voltam. Kinek a fejében születik ilyen gondolat, hogy az idős embereket megadóztassák” – jelentette ki.

Az Idősek Tanácsának tagja elmondta, hogy nyugdíjas társaival aktív éveik alatt mennyi TB-t fizettek, és most az a veszély merült fel, hogy fizetőssé válna az egészségügy. Ezt a lépést is igazságtalannak tartja.

A baloldal előbb elszed mindent, felelősséget csak a jobboldal vállal a társadalomért 

Ezt követően Boros Imre, közgazdász, egykori miniszter nagyon röviden, két szóval jellemezte a kiszivárgott tervezetet: nagyon rossz. 

„Egy nemzetgazdaság megtermeli a nemzeti jövedelmet, és azt valamilyen mechanizmus szerint fel kell osztani, ebből részesednek a vállalkozók és részesedik az állam is. (…) Amit Magyar Péterék programjából lejön, arra a megszorítás a jó szó, hiszen minden szereplőtől lecsipegetnek”

Boros szerint ezeknek a terveknek a hátterében Manfred Weber és Von der Leyen gazdasági elképzelései állnak, akiknek szükségük van Magyarországon is egy olyan szereplőre, aki olyan intézkedéseket hoz, amely minden magyar jövedelemtulajdonosnak rossz, hiszen pénzt von el tőlük. A legtöbbet a nettó jövedelemtermelőktől, a munkavállalóktól lehet elszedni, mellettük a nyugdíjasoktól és nem utolsó sorban a vállalkozóktól.

A közgazdász gondolatmenetét azzal zárta, hogy a Tisza Párt azért nem árulja el a választóknak, hogy miért jobbak az ellenfeleiknél, mert valójában sokkal rosszabbak.

A baloldal úgy gondolkodik, hogy előbb elszed mindent, és utána adogat ezt-azt vissza, míg a társadalommal szembeni felelősség vállalás a jobboldalra jellemző”

 – magyarázta az egykori tárcavezető.

Ezért veszélyes a magas adópolitika a gazdaságra

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója arra a kérdésre válaszolt, hogy a magas adópolitika miért veszélyes a gazdaságra. „Alapvetően 20 évvel ezelőtt volt egy kettes számú nemzeti sport, amit adóelkerülésnek hívtak. Ez létkérdés volt. Azonban ez 2010 után eltűnt, mert nem volt érdemes csinálni 15 százalékos SZJA és egyszámjegyű társasági adó, valamint kifehéredett a gazdaság mellett” – idézte fel. A kutatási igazgató példaként Szlovákiát hozta, ahol egy időben minden 19 százalékos volt, de ezt fel kellett adni.

Hozzáfűzte, 

a magyar adórendszer eleve „progresszív”, 15 százalékos vagy 0 százalékos

arról nem beszélve, hogy a munkavállalást támogatja, és ösztönzi az innovációkat.

Pásztor arra is Rámutatott, hogy a BMW-gyárért 160 település versenyzett világszerte, Debrecen pedig tett egy olyan üzleti ajánlatot, amiben az alacsony, 9 százalékos társasági adó is nagyon vonzó volt a beruházóknak. 
Továbbá az is elhangzott, hogy az amerikai vállalatok nagyon szeretik Magyarországot, az adórendszer és üzleti struktúra miatt, valamint azért, mert az állam olyan területekről is kivonult az elmúlt években, amely korábban lefojtotta a gazdaságot, de a gazdasági folyamatok átláthatósága sem utolsó szempont. 

A magasabb adók mindig jövedelemelvonást hoznak, növekedésgátló hatásuk van.

Nehezen lehet megérteni, hogy egy olyan időszakban, mikor lagymatag Európa gazdasága, – mely kihat a magyar viszonyokra is – miért gondolkoznak olyan lépésekben a döntéshozók, amelyek még inkább visszafognák a pár százalékos GDP-növekedést” – tette fel a kérdést Pásztor Szabolcs.

A kerekasztal-beszélgetés végén bejelentették, hogy a jövőben szeretnének országszerte hasonló fórumokat szervezni, és várják a munkacsoportba mindazokat, akik annak céljaival egyetértenek.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Ezt is ajánljuk a témában

 


 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. december 10. 21:18
előkerült a főfasz is?
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 10. 21:15
Az mindenesetre látszik, hogy a 2026-os kampányában közpénztízmilliárdokat fog elégetni a fidesz. Egy ilyen kutyaütő csapatnak kibérlik a Bálnát? :))))
Válasz erre
0
2
tapir32
2025. december 10. 21:12
Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban.
Válasz erre
2
0
mr-woof-2
2025. december 10. 20:49
Uncsi.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!