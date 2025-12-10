„Magyar Péterék még a sánta kutyát is megadóztatnák” – munkacsoport jött létre a tiszás megszorítások ellen

Az Alapjogokért Központ főigazgatója arra is kitért köszöntőjében, hogy a magyar társadalom, mely rétegei kerülnének leginkább a tervezett tiszás intézkedések célkeresztjébe. Mint elhangzott, igazából mindenkit negatívan érintenének: munkavállalókat, családokat, vállalkozókat, nyugdíjasokat. Még abban a rétegben, ahol a mérések szerint a Tisza Párt felülreprezentált – városi, értelmiségiek – is „nagyon durva” hatást fejtenének ki a megszorító intézkedések. „Pedig az elmúlt 15 év jobboldali kormányzásának és adópolitikájának ők is jócskán a nyertesei voltak. (…)

Ez is azt bizonyítja, hogy a jobboldallal az is jól jár, aki nem rájuk szavaz”

– szögezte le.

Szánthó megjegyezte, hogy ez a program egy lebukás sorozat része is, melyről jelenleg annyit tudunk, hogy Magyar Péterék letagadják. Azért nehéz elhinni, hogy nem a tiszások írták ezt a több mint 600 oldalas dokumentumot, mert a saját szakértőik – a gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron, a baloldali kötődését sosem tagad Lengyel László, valamint a Bankszövetség korábbi elnöke, Felcsúti Péter – aláírása található rajta.

A főigazgató egyértelműen kijelentette azt is, hogy ez egy baloldali program, ami