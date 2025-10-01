Életbe lépett a kedvezmény – így segíti a NAV a háromgyermekes édesanyákat

Történelmi nap a mai: mindenki Magyarországot figyeli
Október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
A legegyszerűbb, ha az édesanyák jelzik a munkáltatóknak, hogy igénybe vennék az adómentességet, a munkáltató pedig intézkedhet a NAV felé.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig segítő kezet nyújt a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak egyaránt.
Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről
Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról – írta a hivatal közleményében.
A kommünikében külön felhívták arra a figyelmet, hogy aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat:
vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).
A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésre álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.
Természetesen a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik.
Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető – tették hozzá.
A kétféle (a munkáltatónál leadandó papíralapú, valamint az ONYA-ban elérhető online verziójú) adóelőleg-nyilatkozat ITT érhető el – zárta a NAV a közleményét.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay