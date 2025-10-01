Életbe lépett a kedvezmény – így segíti a NAV a háromgyermekes édesanyákat

Mint arról a Mandiner is beszámolt, október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig segítő kezet nyújt a munkáltatóknak és az online megoldást választó édesanyáknak egyaránt.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről

egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni.

Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Annak érdekében, hogy a háromgyermekeseknek járó kedvezmény igénybevételének a lehetősége minden édesanyához időben eljusson, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak a legfontosabb tudnivalókról – írta a hivatal közleményében.

A kommünikében külön felhívták arra a figyelmet, hogy aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: