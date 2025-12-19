A NAV figyelmeztette a harminc év alatti édesanyákat: fontos változás jön napokon belül

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lép életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe, illetve 2026. január 1-jétől esedékes a családi adókedvezmény újabb emelése is, januárban havi nettó 20 000, 40 000, illetve 66 000 forintra nő a kedvezmény egy, két és három gyerek után – emlékeztetett a NAV.
(MTI)
Fotó: MTI/Balázs Attila