A NAV figyelmeztette a harminc év alatti édesanyákat: fontos változás jön napokon belül

Kedvezően változnak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezményt valamennyi gyermeket vállaló nő kérheti, aki 2025. december 31. után tölti be a 30. életévét, és családi kedvezményre jogosult vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy már várandósként. A kedvezmény annak az évnek az utolsó napjáig érvényesíthető, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.