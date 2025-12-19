Ft
december édesanya nav kedvezmény

A NAV figyelmeztette a harminc év alatti édesanyákat: fontos változás jön napokon belül

2025. december 19. 08:05

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.

2025. december 19. 08:05
null

Kedvezően változnak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezményt valamennyi gyermeket vállaló nő kérheti, aki 2025. december 31. után tölti be a 30. életévét, és családi kedvezményre jogosult vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy már várandósként. A kedvezmény annak az évnek az utolsó napjáig érvényesíthető, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.

A még 2025-ben megszerzett jövedelmekre a korábbi szabályok vonatkoznak: a kedvezmény az átlagbér erejéig vehető igénybe, és csak a 2022. december 31. után született gyermekre vagy figyelembe vehető magzatra érvényesíthető. Az idén benyújtott szja-bevallások adatai szerint 33 ezer 30 év alatti édesanyánál összességében több mint 16 milliárd forint maradt, a kedvező változás révén az érintettek száma és a kedvezmény összege is magasabb lehet – emelte ki a NAV.

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.

Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lép életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe, illetve 2026. január 1-jétől esedékes a családi adókedvezmény újabb emelése is, januárban havi nettó 20 000, 40 000, illetve 66 000 forintra nő a kedvezmény egy, két és három gyerek után – emlékeztetett a NAV.

(MTI)

Fotó: MTI/Balázs Attila

