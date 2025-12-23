Ft
Csodás hír a gyermekeseknek: jövő héttől megduplázódik a családi adókedvezmény

2025. december 23. 08:14

Ömlik a pénz a magyar családokhoz. Ígéretek helyett valóság.

2025. december 23. 08:14
Az idei év elejéhez képest jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: január 1-jétől 

egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak

 – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó -és Vámhivatal.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe tették hozzá.

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. Újdonság, hogy aki a két-, három-, illetve négy- vagy többgyermekes édesanyaként szja-mentességre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatójának, kifizetőjének, amelyben 

a családi adókedvezményt, járulékkedvezményt és a rá vonatkozó „anyakedvezmény” figyelembevételét egyszerre kérheti 

– ismertette a közlemény.

Kitértek arra is, hogy a családi kedvezmények keretösszege – a családi jövedelem függvényében – akár 

az szja-mentesség mellett is igénybe vehető. 

Több lehetőség is van a kedvezmények érvényesítésére, a két-, három-, illetve négy vagy többgyerekes édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti. A NAV honlapján minden információ megtalálható, a hivatal gyakorlati kérdésekkel és válaszokkal is segíti a különböző kedvezmények igénybevételét.

Januártól nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, 

életbe lép a harminc év alatti anyák teljes szja-mentessége, és a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe.

A családi kedvezmény duplázása két fázisban valósul meg, 2025. július 1-jén első lépésként az 50 százalékos emelés hatására egy gyermek után havi nettó 15 ezer, két gyermek esetén gyermekenként havi 30 ezer, míg három vagy több gyermeknél gyermekenként havi 49 500 forintra emelkedett az összeg. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni kedvezmény 2025. július 1-jén havonta 5 ezer forinttal emelkedett, 2026. január 1-jével pedig újabb 5 ezer forinttal nő, így már havi nettó 20 ezer forint vehető igénybe – emlékeztetett a NAV.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

