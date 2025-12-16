Konkrét számokkal érkezett a NAV: 163 ezer háromgyerekes édesanya már idén érvényesítette az adókedvezményt

Felhoz szorítva, késsel fenyegetve: hány élete van egy anyának?

Van, akinek az advent és a karácsony nem a családi fészek békéjét jelenti. Íme két anya, aki egy perc alatt hagyta ott az otthonát, a múltját és a biztonságát, hogy megmentse gyermekét. Az anyaotthon falai között ma is a túlélésért és egy új élet esélyéért küzdenek.