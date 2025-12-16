Konkrét számokkal érkezett a NAV: 163 ezer háromgyerekes édesanya már idén érvényesítette az adókedvezményt

Életbe lépett a kedvezmény – így segíti a NAV a háromgyermekes édesanyákat
A legegyszerűbb, ha az édesanyák jelzik a munkáltatóknak, hogy igénybe vennék az adómentességet, a munkáltató pedig intézkedhet a NAV felé.
Mint ismert: 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t.
Mint ismert: 2025 októberétől a háromgyerekes édesanyák nem fizetnek szja-t. 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől szja-mentesen kapják a fizetésüket. Nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Ezt is ajánljuk a témában
A legegyszerűbb, ha az édesanyák jelzik a munkáltatóknak, hogy igénybe vennék az adómentességet, a munkáltató pedig intézkedhet a NAV felé.
2026. januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.
2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.
A 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti – tette hozzá a NAV.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila