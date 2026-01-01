Figyelmeztetés az édesanyáknak – ezt a dokumentumot feltétlen le kell tölteniük

Jelezték, hogy a NAV honlapján az első, „Anyák kedvezménye” felirat alatt a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.

További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek – emelték ki. Megjegyezték:

ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

A háromgyermekes anyáknak, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít – ismertették.

Egyszerűbb igénylés