Figyelmeztetés az édesanyáknak – ezt a dokumentumot feltétlen le kell tölteniük

2026. január 01. 15:47

A NAV honlapján már elérhetők a 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok az SZJA-mentességet élvezőknek.

2026. január 01. 15:47
null

Már elérhetők az édesanyáknak és a családoknak járó kedvezményekről szóló adóelőleg-nyilatkozatok – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.

A közleményben azt írták: 

  • januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák,
  •  kibővül a harminc év alatti édesanyák kedvezménye,
  •  és emelkedik a családi adókedvezmény összege is.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett továbbra is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye.

Már elérhetők a nyilatkozatok

Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni, a 2026-os adóelőleg-nyilatkozatok január 1-jétől elérhetők a NAV honlapján – tették hozzá.

Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) 

– tájékoztattak.

Jelezték, hogy a NAV honlapján az első, „Anyák kedvezménye” felirat alatt a legfontosabb tudnivalók mellett az azonosítást követően egyetlen kattintással érhetőek el az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok.

További jelentős könnyebbséget jelent az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek – emelték ki. Megjegyezték: 

ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető azt mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

A háromgyermekes anyáknak, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít – ismertették.

Egyszerűbb igénylés

Hangsúlyozták: 2026-tól azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az „anyakedvezményeket”, vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől.

Aki mindkét kedvezményre jogosult, 

  • az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA elnevezésű űrlapon teheti meg,
  •  aki csak a többgyermekes édesanyák szja-mentességére, az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat. 

A nyomtatványok január 1-től online beadhatók az ONYA-ban, vagy papíralapon is átadhatók a munkáltatónak, kifizetőnek - írták.

Kitértek arra is, hogy aki nem kéri az év közbeni igénybevételt – tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket –, annak nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt – tették hozzá.

Érdemes használni a NAV honlapján elérhető családi adókedvezmény kalkulátort is, amellyel néhány perc alatt kiszámítható, hogy a kedvezmények révén, hogy alakul a nettó jövedelem – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

