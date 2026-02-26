Rákkeltő fémeket találtak az illegális vape-ekben (X)

A hatóságok szerint ezek a termékek az egyik legdinamikusabban növekvő feketepiaci dohányhelyettesítő kategória. Ennek oka egyszerű: míg például egy hevített dohánytermék gyártása bonyolult folyamat, addig egy eldobható e-cigaretta (nikotintartalmú folyadékkal működő technológia) kis túlzással szinte egy garázslaborban is összerakható. Ilyen esetekben a gyenge minőségű alkatrészek, a minősítés nélküli akkumulátorok és az ellenőrizetlen összetétel miatt ezek a termékek fokozottan veszélyesek lehetnek.

A NAV szerint a legnagyobb probléma az „ismeretlen eredet”: a hatóságok ugyanis sokszor azt sem tudják, honnan érkezik a termék, milyen körülmények között szállították, és egyáltalán mit tartalmazhat. A gyorsan felbukkanó webshopok kockázatokat rejtenek, ugyanis a legtöbbször nem jelentenek be semmit, a termékek nem minősítettek, és a fogyasztó sok esetben egy elektronikailag, kémiailag teljesen ismeretlen készüléket vesz a kezébe.

Az illegalitás technológiai ára

A feketepiaci vape-ek nemcsak kémiailag, hanem fizikailag is fokozottan veszélyesek lehetnek. A NAV szerint a lefoglalt készülékek egy része olyan lítium–ion akkumulátorral működik, amely: nincsen megfelelően rögzítve, gyenge forrasztással kapcsolódik, könnyen túlmelegszik, és akár rövidzárlatot, tüzet is okozhat. Az ismeretlen forrás pedig még több aggályt vethet fel az esetlegesen nem megfelelő tárolás, szállítás miatt. Sok szállítmány egyszerű kartondobozokban, hővédelem nélkül érkezhet, így az akkumulátorok a szállítás során is instabillá válhatnak.

A folyadékoknál is hasonló a helyzet, miután több európai vizsgálat mutatott már ki ipari oldószereket, szennyezett propilénglikolt vagy olyan aromákat, amelyek belélegezve kimondottan toxikusak lehetnek. Magyarországon a hatósági vizsgálatok szerint a feketepiaci termékek jelentős részénél fogalmunk sincs arról, hogy milyen anyaggal érintkezik a termék, és milyen bomlástermék keletkezik a használata során.