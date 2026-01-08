Itt a bizonyíték, hogy mindig van lejjebb: megjelenhetnek az imámok a német hadseregben

A német fegyveres erők (Bundeswehr) hamarosan szolgálatba állítják az első tábori imámokat. A német NDR riportja szerint a terv szerint a Védelmi Minisztérium nyilvános pályázat útján fogja toborozni az imámokat, akik kezdetben kizárólag Németország területén fognak dolgozni.

Thorsten Weber ezredes, a védelmi minisztérium munkatársa elmondta, hogy jelenleg körülbelül 3000 muszlim katona szolgál a német hadseregben.