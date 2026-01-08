Ft
bundeswehr németország hadsereg

Itt a bizonyíték, hogy mindig van lejjebb: megjelenhetnek az imámok a német hadseregben

2026. január 08. 10:01

A védelmi minisztérium szerint fontos, hogy befogadó és sokszínű környezetet biztosítsanak a muszlim katonáknak.

2026. január 08. 10:01
null

A német fegyveres erők (Bundeswehr) hamarosan szolgálatba állítják az első tábori imámokat. A német NDR riportja szerint a terv szerint a Védelmi Minisztérium nyilvános pályázat útján fogja toborozni az imámokat, akik kezdetben kizárólag Németország területén fognak dolgozni.

Thorsten Weber ezredes, a védelmi minisztérium munkatársa elmondta, hogy jelenleg körülbelül 3000 muszlim katona szolgál a német hadseregben.

Fontos számunkra, hogy elismerjük ezt a sokszínűséget, és dedikált lelkigondozói szolgálatot hozzunk létre a muszlim katonák számára”

– fogalmazott az ezredes. Hozzátette, hogy kezdetben a hazai tapasztalatszerzésre koncentrálnak, mielőtt külföldi bevetéseket fontolnának meg. A minisztérium egyik szóvivője pedig „logikusnak” nevezte a programot, amely „tiszteletteljes és befogadó környezetet” teremt a hadseregben.

Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
savrena
2026. január 08. 10:26
Nem akkora újdonság. A Monarchia hadseregében, papok, lelkészek és rabbik mellett szolgáltak imámok is, de csak a bosnyák regimentekben, amik különálló egységek voltak. Ezek a különálló egységek meggonsolandóak lennének a mai seregben is, persze pc okok miatt biztosan nem lehetséges.
Válasz erre
0
0
statiszta
•••
2026. január 08. 10:24 Szerkesztve
A demokrata-republikánus terv a következő: 1. Teletömjük Európát migrikkel. 2. Kormányok megrendülnek, titkosszolgálatok túlterhelődnek, CIA mindenkit az orránál fogva vezet. 3. Kreálunk egy "nagy honvédő háború 2.0-t" amibe Oroszország sarokba szoítva ugyanúgy beleáll. 4. Azt hazudják a demokraták, hogy miden faxa, Putin rendszere az első gazdasági szankciótól térdrehull. USA atomstabil demokrata vezetése mindenkit is támoghat ebben. 4. Hülye Brüsszeliek elvágják magukat az olcsó nyersanyagtól, de majd a demokratáktól kapnak az USA-ból. 5. Eltűnik a demens demokrata elnök, előkerül egy republikánus, nix támogatás, nix olcsó nyersanyag. 6. Az EUs szankciók leginkább az EU-t érintik, mely már most csomó ingynélő migránst tart el, De természetesen nem hátrálnak, mert akkor bukna a libsi vezetés. 8. A hajlandók belekeverednek a háborúba, megjönnek az első hűtőkocsik az EU-s katonák hulláival. 9. Senki sem akar menni katonának. 10. Fegyverezzük fel a migriket! Mi gond lehet belőle?
Válasz erre
1
0
zeal
2026. január 08. 10:24
Szombathelyen pedig mecsetet nyitnak... Ezt sem lenne szabad hagyni.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2026. január 08. 10:23
Hát, nem jó hír, de nagyon vidám! :))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
