Itt a bizonyíték, hogy mindig van lejjebb: megjelenhetnek az imámok a német hadseregben

Itt az újév: Németország megkezdte a sorkatonaság előkészítését
Január elsejétől a német fiatalok a 18. születésnapjukra megkapják a behívót a katonai szolgálathoz szükséges orvosi vizsgálathoz.
A védelmi minisztérium szerint fontos, hogy befogadó és sokszínű környezetet biztosítsanak a muszlim katonáknak.
A német fegyveres erők (Bundeswehr) hamarosan szolgálatba állítják az első tábori imámokat. A német NDR riportja szerint a terv szerint a Védelmi Minisztérium nyilvános pályázat útján fogja toborozni az imámokat, akik kezdetben kizárólag Németország területén fognak dolgozni.
Thorsten Weber ezredes, a védelmi minisztérium munkatársa elmondta, hogy jelenleg körülbelül 3000 muszlim katona szolgál a német hadseregben.
Fontos számunkra, hogy elismerjük ezt a sokszínűséget, és dedikált lelkigondozói szolgálatot hozzunk létre a muszlim katonák számára”
– fogalmazott az ezredes. Hozzátette, hogy kezdetben a hazai tapasztalatszerzésre koncentrálnak, mielőtt külföldi bevetéseket fontolnának meg. A minisztérium egyik szóvivője pedig „logikusnak” nevezte a programot, amely „tiszteletteljes és befogadó környezetet” teremt a hadseregben.
