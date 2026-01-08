Ft
Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

2026. január 08. 05:53

Ismert művész szállt be a kampányba.

2026. január 08. 05:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Egyre nagyobb a baj a baloldalon. Magyar Péterék lejtmenetben vannak, a cselédsajtójuk minden követ megmozgat, hogy mentsék a menthetőt. A szokásos független, objektív szakértői gárdájuk mellé kénytelenek voltak előrántani a cilinderükből egy régi-új arcot, Tóth Krisztinát.

A József Attila-díjas költő, író, műfordító korábban már igazi liberális megmondóemberként jelesre vizsgázott magyargyűlöletből. Még 2021-ben a Könyves Magazin interjúsorozatában ő is megszólalt, ahol azt nyilatkozta, hogy kivetetné a kötelező olvasmányok köréből Jókai Mór Aranyember című művét. Méghozzá azért, mert szerinte nehezen olvasható, kedvét szegi a diákoknak és a nőalakok ábrázolásával is problémák vannak.

Az Orbán-fóbiás költőnő vérlázító megszólalásainak se szeri, se száma. 2024-ben a Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának a vendége, ahol ismét bebizonyította, hogy rá mindig, minden körülmények között számíthat a baloldali ellenzék. Többek közt a következőket mondta:

»Nekem már az arcomra fagyott a mosoly. Amikor elmegy az ember külföldre felolvasni és a könyv helyett folyamatosan azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy mégis mi zajlik ott, nálatok? Tudnál erre valami magyarázatot adni? Miért nem csináltok ti valamit? Akkor úgy érzem, hogy elsikkad, amit megírt az ember, és állandóan aktuálpolitikai kérdésekről van szó.«

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
molga8
2026. január 08. 06:47
Összefújja a szememet a szél. Ugyanazok a gazember alakok, akik évszázadok, évezredek óta keserítik meg a magyarság életét. Most a tisza nevű kamupárt zászlaja alatt gyűlt össze ez az idegenszívű söpredék.
Moslékzabáló
2026. január 08. 06:26
Halleluja, újra itt a középszer sztárja! Mivel nemrégiben néhány - esztétikailag és stilisztikailag felkészületlen - kommentelő meglehetősen bunkó stílusban nekem esett, mert silánynak, igénytelennek és szégyennek mertem nevezni kedvencüket, a "páros lábbal döngölték földbe Magyar Péter koporsójának utolsó szögét" Balázst, szükségesnek érzem néhány dolog tisztázását. A silány akkor is silány, ha ezen az oldalon van. Az adócsaló, primitív Gáspár Győző az én számomra attól még nem lesz minőség, hogy most éppen ezen az oldalon nyomul. Schiffer pedig nem lesz számomra komcsi zsidó, mert több dologban nem értek vele egyet, mint amennyiben igen. Ha valaki az alapján ítéli meg más művészi, sport, irodalmi, stb. teljesítményét, hogy melyik politikai oldalon áll, az az ő dolga (baja). Viszont próbálja meg elfogadni, hogy vannak olyanok, akik ennél összetettebben látják maguk körül a világot!
