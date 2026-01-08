Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

„Egyre nagyobb a baj a baloldalon. Magyar Péterék lejtmenetben vannak, a cselédsajtójuk minden követ megmozgat, hogy mentsék a menthetőt. A szokásos független, objektív szakértői gárdájuk mellé kénytelenek voltak előrántani a cilinderükből egy régi-új arcot, Tóth Krisztinát.

A József Attila-díjas költő, író, műfordító korábban már igazi liberális megmondóemberként jelesre vizsgázott magyargyűlöletből. Még 2021-ben a Könyves Magazin interjúsorozatában ő is megszólalt, ahol azt nyilatkozta, hogy kivetetné a kötelező olvasmányok köréből Jókai Mór Aranyember című művét. Méghozzá azért, mert szerinte nehezen olvasható, kedvét szegi a diákoknak és a nőalakok ábrázolásával is problémák vannak.