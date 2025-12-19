Felbukkant a BKV-vezetés ünnepi rendezvényén a cég bűnözőkkel bulizó, kirúgott vezérigazgatója

2021 júniusban a „Nagymesterre” és feltételezett társaira egy országos akcióban, nyolcvan helyszínen, 250 fővel csapott le a NAV kommandója, a Merkúr bevetési csoport és a TEK. A NAV nyomozati anyagaiban nyomon követhető, hogy kezdetben egy áfacsalásra szakosodott szervezetet akartak felszámolni, de ahogy haladtak előre, észlelték, hogy az ügy szálai egyre magasabbra nyúlnak. Kiderült, hogy a banda a BKV-ból rafinált módszerekkel, korrupcióval, túlárazással és fiktív szerződésekkel milliárdokat szívott ki, készpénzesített, majd mosott tisztára.