Felbukkant a BKV-vezetés ünnepi rendezvényén a cég bűnözőkkel bulizó, kirúgott vezérigazgatója

Gigabotrány a fővárosban: távozik a BKV vezérigazgatója
Bolla Tibor nem tudott választ adni rá, miért nyaralt és bulizott együtt rendszeresen a BKV-t milliárdokkal megkárosító bűnszervezet fejével.
Részt vett a BKV vezetőségének ünnepi rendezvényén az a Bolla Tibor, akit még májusban azonnali hatállyal menesztett Karácsony Gergely főpolgármester. A 444 cikke szerint Bolla azt állítja, hogy utódja, Takács Péter hívta meg a rendezvényre.
A BKV korábbi vezérigazgatója, Bolla Tibor közeli barátságot ápolt a vállalatot milliárdokkal megkárosító bűnszervezet fejével – adta hírül a Mandiner ugyancsak a 444 nyomán még májusban.
A portál forrásai akkoriban Bollát és az ügyben „Nagymester” néven emlegetett elsőrendű vádlottat rendszeresen látták együtt bulizni; állításuk szerint Bolla és a „Nagymester” hozzátartozóikkal és a bűnszervezet más tagjaival együtt jártak egzotikus utazásokon, például Balin és Kínában.
Ezt is ajánljuk a témában
Bolla Tibor nem tudott választ adni rá, miért nyaralt és bulizott együtt rendszeresen a BKV-t milliárdokkal megkárosító bűnszervezet fejével.
Karácsony Gergely főpolgármester a botrány nyomán azonnali hatállyal felmentette Bollát – mintegy előre menekülve –, egyúttal megbízta Takács Pétert, a vállalat akkori vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét a vezérigazgatói teendők ellátásával.
A 444 pénteken azt írta, hogy
Bolla Tibor részt vett a BKV vezetőségének csütörtöki évbúcsúztató rendezvényén.
Kérdésükre a volt vezérigazgató azt állította: utódja, Takács Péter hívta meg a rendezvényre.
2021 júniusban a „Nagymesterre” és feltételezett társaira egy országos akcióban, nyolcvan helyszínen, 250 fővel csapott le a NAV kommandója, a Merkúr bevetési csoport és a TEK. A NAV nyomozati anyagaiban nyomon követhető, hogy kezdetben egy áfacsalásra szakosodott szervezetet akartak felszámolni, de ahogy haladtak előre, észlelték, hogy az ügy szálai egyre magasabbra nyúlnak. Kiderült, hogy a banda a BKV-ból rafinált módszerekkel, korrupcióval, túlárazással és fiktív szerződésekkel milliárdokat szívott ki, készpénzesített, majd mosott tisztára.
A nyitóképen Karácsony Gergely mellett, balra Bolla Tibor. Forrás: Facebook/Vitézy Dávid