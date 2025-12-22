Tényleg lemondott Horthy 1944-ben? – egy újonnan előkerült dokumentumból kiderül

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát
Megdöbbentő új dokumentum került elő Horthy Miklósról, senki sem akarta elhinni, hol bujkált évtizedeken át az irat.
Végső István történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára segédlevéltárosa tartott nemrég előadást a fenti izgalmas kérdés kapcsán: tényleg lemondott Horthy Miklós 1944-ben? A kérdést a szakirodalomban több helyen vitatták eddig a történészek, sokan úgy vélték, erre vagy nem került sor, vagy ha elő is kerülne ilyen irat, az biztosan utólag kitöltött hamisítvány lehet.
A történész nem ment bele előadásában részletesen az 1944. október 15-16-i kiugrási kísérlet részleteibe, pusztán azt idézte fel, hogy október 16-án Szálasi Ferenc felkereste Horthyt, aki ekkor már német őrizetben volt a Hatvany-palotában. A nyilas vezető terve az volt, hogy ő egyszerre szeretne kormányfő és államfő is lenni – ez lett volna a „nemzetvezetői” titulus –, ám az államfő emlékezések szerint kétszer is elutasította a kérést.
A szintúgy a Várban lévő német követségen ekkor arra jutottak, hogy a de facto ekkor már lemondott Lakatos Géza miniszterelnököt, a „kiugrási kormány” vezetőjét kérik meg, hogy közvetítsen.
A követségen Rudolf Rahn, a Salói Köztársaságba delegált – ám ekkor Budapesten tartózkodó – német követ diktálta le a lemondó nyilatkozat szövegét, melyet állítólag Rajniss Ferenc szélsőjobboldali újságíró, később a Szálasi-kormány tagja fordított magyarra. Ekkor keletkezett a lemondó és a kinevező okirat szövege.
Ez alatt Horthy visszament a királyi palotába, hogy összepakoljon, és az emlékezések szerint Edmund Veesenmayer német követ és Lakatos a kormányzót fürdőszobájában győzték meg arról, hogy írjon alá — állítólag Veesenmayer utolsó életben maradt gyermeke, a letartóztatott ifj. Horthy Miklós életével zsarolta. Érdekes módon Horthy emlékiratában nem tagadta, hogy aláírt, egyszerűen annyit mondott, hogy kényszer hatására tette. Ennek tükrében érdekes, hogy a szakirodalom később miért vitatta, hogy az aláírásra sor került volna.
Ezt követte több közjogi esemény, melyeken megpróbálták megerősíteni Szálasi pozícióját.
Az első egy úgynevezett Országtanács volt október 27-én, melynek összetételét az 1937. évi XIX. törvénycikk határozta meg: e szerint részt kellett vennie rajta a miniszterelnöknek, az országgyűlés két elnökének, a hercegprímásnak, a kúria elnökének, a közigazgatási bíróság elnökének és a honvédség főparancsnokának. Kérdéses, hogy így mennyire volt jogszerű az eskütétel, hiszen a miniszterelnök maga Szálasi volt, a honvédség főparancsnokaként pedig Beregfy Károly volt jelen, akit szintúgy nem nevezett ki senki.
A gyűlést Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke eleve csak második felszólításra volt hajlandó összehívni. Ő maga végül elment, ahogyan elment Tasnádi Nagy András, az alsóház elnöke, Jakab Mihály, a kúria elnöke, Sipeki Balázs Kornél, a közigazgatási bíróság elnöke és Serédi Jusztinián hercegprímás is.
Az eseményekről jegyzőkönyv született, de ez nem adta vissza a valós történteket, csak annyit rögzített például a tiltakozásokról, hogy elhangzott két hozzászólás… Tasnádi Nagy népbírósági perében Perényi elnök és Jakab Mihály több részletet elárult. Jakab és Serédi erélyesen tiltakoztak, mivel úgy vélték, Horthy a lemondását kényszerből írta alá, ráadásul a lemondó nyilatkozaton nem volt ekkor még rajta Lakatos Géza volt miniszterelnök ellenjegyzése. Végül azzal húzták ki a kérdés méregfogát, hogy megállapították, az aláírás valódi, és hogy a nemzetvezetői pozíciót eleve ideiglenesnek tekintik. Mindenki minden ellen tiltakozott, aztán elfogadták Szálasi kinevezését – összegezte az eseményeket Végső.
Itt érdemes kitérni az ellenjegyzés kérdésére.
A dokumentumot a törvények értelmében Lakatos miniszterelnöknek kellett volna ellenjegyeznie, de ez nem történt meg.
Őt október 21-én Tihanyba vitték házi őrizetbe, itt kereste fel őt október 31-én Szöllősi Jenő, Szálasi miniszterelnök-helyettese csendőrök társaságában, és kérte az aláírást. Ezt Lakatos megtette – vagy talán csak egy mellékletben tette meg, az emlékezések eltérnek –, melybe állítólag odaírta, hogy „utólag”. Kérdéses, hogy ez közjogilag mit jelentett, hiszen ekkor a miniszterelnök a nyilas kormány felfogásában Szálasi volt.
November 2-án az alsóház, másnap pedig a felsőház is elfogadta Szálasi nemzetvezetői kinevezését. Ezek persze csonka országgyűlések voltak, rengeteg képviselő letartóztatásban volt vagy nem jelent meg. Az országgyűlés előtt felolvasták a lemondó nyilatkozatot, amit tudomásul vettek, és bemutatták a Szálasi-kormányt. Ezt követően ismét interpellációk hangzottak el, amelyen kérték a letartóztatott képviselők elengedését. 372 fő volt összesen a két házban a képviselők száma 1944-ben, ebből ekkorra 55 fő maradt szabadon a felszólalók szerint – mondta Végső.
Végül november 4-én a Várban Szálasi letette az esküjét a Szent Korona előtt is (immár negyedszer esküdött így fel). Ekkor csak két koronaőrt tudtak előteremteni, a többit letartóztatták. Tasnádi Nagy hívta össze a két házat a Várba, a felsőház részéről pedig a korelnök Magoss György volt ott. Perényi már nem is ment el, beteget jelentett, míg Serédi maga helyett Zadravecz István pátert küldte. Szálasi így gyakorlatilag mindent összeszámolva ötször esküdött fel.
Kérdéses, hol van Horthy eredeti lemondó nyilatkozata. Amiről szó van, az egy eredeti másolat.
Ez a Nemzeti Levéltárnak a felsőházi iratai közül került most elő, és persze logikus is, hogy ott legyen — különös, hogy eddig nem keresték e helyen a szakmabeliek. Az irat akár el is tűnhetett volna, mert egy időben az ÁVH bekérette azt, de aztán később szerencsésen visszaadták a levéltárba. Az aláírást az eredeti másolaton a levéltár három igazságügyi írásszakértővel is megnézette, és egységesen arra jutottak, hogy az eredeti. Így végül lezárulhat egy vita, mely évtizedek óta zajlott a magyar történettudományban:
igen, Horthy Miklós valóban lemondott és kinevezte Szálasit – persze nem kérdéses, hogy súlyos fenyegetések és kényszer hatására.
A lemondó nyilatkozat az Országos Levéltár Bécsi kapu téri főépülete 1945 – Kereszttűzben nevű kiállításán tekinthető meg 2026 nyaráig.
Nyitókép: Horthy Miklós kormányzó látogatása a 4. Nemzetközi Cserkész Világtalálkozón (Jamboree). Balra a háttérben vitéz békei Koós Miklós kormányzói első szárnysegéd. A fotó 1933-ban készült. (Fortepan/Jóna Dávid)