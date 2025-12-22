Tényleg lemondott Horthy 1944-ben? – egy újonnan előkerült dokumentumból kiderül

Ezt követte több közjogi esemény, melyeken megpróbálták megerősíteni Szálasi pozícióját.

Az első egy úgynevezett Országtanács volt október 27-én, melynek összetételét az 1937. évi XIX. törvénycikk határozta meg: e szerint részt kellett vennie rajta a miniszterelnöknek, az országgyűlés két elnökének, a hercegprímásnak, a kúria elnökének, a közigazgatási bíróság elnökének és a honvédség főparancsnokának. Kérdéses, hogy így mennyire volt jogszerű az eskütétel, hiszen a miniszterelnök maga Szálasi volt, a honvédség főparancsnokaként pedig Beregfy Károly volt jelen, akit szintúgy nem nevezett ki senki.

A gyűlést Perényi Zsigmond, a felsőház elnöke eleve csak második felszólításra volt hajlandó összehívni. Ő maga végül elment, ahogyan elment Tasnádi Nagy András, az alsóház elnöke, Jakab Mihály, a kúria elnöke, Sipeki Balázs Kornél, a közigazgatási bíróság elnöke és Serédi Jusztinián hercegprímás is.

Az eseményekről jegyzőkönyv született, de ez nem adta vissza a valós történteket, csak annyit rögzített például a tiltakozásokról, hogy elhangzott két hozzászólás… Tasnádi Nagy népbírósági perében Perényi elnök és Jakab Mihály több részletet elárult. Jakab és Serédi erélyesen tiltakoztak, mivel úgy vélték, Horthy a lemondását kényszerből írta alá, ráadásul a lemondó nyilatkozaton nem volt ekkor még rajta Lakatos Géza volt miniszterelnök ellenjegyzése. Végül azzal húzták ki a kérdés méregfogát, hogy megállapították, az aláírás valódi, és hogy a nemzetvezetői pozíciót eleve ideiglenesnek tekintik. Mindenki minden ellen tiltakozott, aztán elfogadták Szálasi kinevezését – összegezte az eseményeket Végső.

Itt érdemes kitérni az ellenjegyzés kérdésére.