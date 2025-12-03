Ft
12. 03.
szerda
Berlin engedmény Ukrajna Donald Trump nyilatkozat

Berlin szerint csak fájdalmas engedmények árán jöhet el béke Ukrajna számára

2025. december 03. 06:48

A német külügyminiszter szerint Ukrajnának a békéért akár területi veszteségeket is vállalnia kell.

2025. december 03. 06:48
null

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint a diplomáciai rendezés esélye „soha nem volt még nagyobb”, ugyanakkor Ukrajnának a békéért fájdalmas, akár területi engedményeket kell vállalnia – írta meg az RT.

A diplomácia feladata olyan kompromisszumok kidolgozása, amelyeket a konfliktusban álló felek támogatni tudnak. Ez végső soron mindig fájdalmas engedményekkel jár

– tette hozzá a miniszter.

A külügyminiszter szerint a lehetséges békemegállapodás részeként Ukrajnának népszavazáson kellene megerősítenie a feltételek elfogadását. Ennek ki kellene terjednie a területi kérdésekre is, vagyis a lakosságnak közvetlenül kellene döntést hoznia arról, milyen határváltozásokat fogad el a háború lezárása érdekében.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

***

janicsar-2
•••
2025. december 03. 08:03 Szerkesztve
Megértették végre, hogy a háborúban, nem díjazzák a második helyezettet.
pipa89
2025. december 03. 08:01
Vazze, ha a családod és az országod teljes pusztulásánál mi lehet fájdalmasabb??????? Hülye német, aki megint fegyverkezik! Két világháború után!
szerintem-4
2025. december 03. 07:53
"Ukrajnának a békéért fájdalmas, akár területi engedményeket kell vállalnia". Micsoda magasívű éleslátás a van a német külügyminiszternek, olyan Baerbocki jellegű intelligencia.
bundasan
2025. december 03. 07:50
Guten Morgen! - mondá a német egy lehelletnyi késéssel. 😂 Balfaszok!!!
