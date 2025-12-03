Berlin szerint csak fájdalmas engedmények árán jöhet el béke Ukrajna számára

A külügyminiszter szerint a lehetséges békemegállapodás részeként Ukrajnának népszavazáson kellene megerősítenie a feltételek elfogadását. Ennek ki kellene terjednie a területi kérdésekre is, vagyis a lakosságnak közvetlenül kellene döntést hoznia arról, milyen határváltozásokat fogad el a háború lezárása érdekében.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP