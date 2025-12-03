Berlin szerint csak fájdalmas engedmények árán jöhet el béke Ukrajna számára

Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
A német külügyminiszter szerint Ukrajnának a békéért akár területi veszteségeket is vállalnia kell.
Johann Wadephul német külügyminiszter szerint a diplomáciai rendezés esélye „soha nem volt még nagyobb”, ugyanakkor Ukrajnának a békéért fájdalmas, akár területi engedményeket kell vállalnia – írta meg az RT.
A diplomácia feladata olyan kompromisszumok kidolgozása, amelyeket a konfliktusban álló felek támogatni tudnak. Ez végső soron mindig fájdalmas engedményekkel jár
– tette hozzá a miniszter.
A külügyminiszter szerint a lehetséges békemegállapodás részeként Ukrajnának népszavazáson kellene megerősítenie a feltételek elfogadását. Ennek ki kellene terjednie a területi kérdésekre is, vagyis a lakosságnak közvetlenül kellene döntést hoznia arról, milyen határváltozásokat fogad el a háború lezárása érdekében.
