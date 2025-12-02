Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli – írta a Portfolio. Az elnök hangsúlyozta:
Az Egyesült Államok többé nem állja az ukrajnai háború költségeit. Ezt a támogatást mostantól a NATO fedezi.”
Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké. A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Elnökségem alatt már nyolc háborút zártam le sikeresen, és ha én lettem volna a hivatalban, az ukrajnai konfliktus sem tört volna ki soha”
– fogalmazott az elnök, aki szerint a béketerv finomhangolása folyamatban van, de a kulcspontok már a véglegesítés közelében járnak. A döntés heves reakciókat váltott ki Európában, ahol aggályok merültek fel a kontinens biztonsága miatt, miközben Trump hangsúlyozza, hogy célja a béke mielőbbi elérése, akár gazdasági nyomásgyakorlással is. A Fehér Ház szerint a terv nem végleges, és további tárgyalások várhatók, beleértve az európai partnereket is.
