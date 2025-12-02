Ft
NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Egyesült Államok

Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát

2025. december 02. 19:39

Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.

2025. december 02. 19:39
null

Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli – írta a Portfolio. Az elnök hangsúlyozta:

Az Egyesült Államok többé nem állja az ukrajnai háború költségeit. Ezt a támogatást mostantól a NATO fedezi.”

Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké. A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.

Elnökségem alatt már nyolc háborút zártam le sikeresen, és ha én lettem volna a hivatalban, az ukrajnai konfliktus sem tört volna ki soha”

– fogalmazott az elnök, aki szerint a béketerv finomhangolása folyamatban van, de a kulcspontok már a véglegesítés közelében járnak. A döntés heves reakciókat váltott ki Európában, ahol aggályok merültek fel a kontinens biztonsága miatt, miközben Trump hangsúlyozza, hogy célja a béke mielőbbi elérése, akár gazdasági nyomásgyakorlással is. A Fehér Ház szerint a terv nem végleges, és további tárgyalások várhatók, beleértve az európai partnereket is.

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

***

 

2025. december 02. 21:20 Szerkesztve
Nem finanszírozza Ukrajnát. Naná, megtalálta erre baleknak az EU-t, amíg bennünket is magával rántva bele nem döglik. Hogy mennyi eszük van az EU balfaszainak és köztük az Ukrajnába mélyen beágyazott, az összes javainkat is, a szarrá adóztatásunkkal is, odadobni akaró tiszafostosnak is.....
kobi40
2025. december 02. 21:12
U Krajina elnökèig érnek a korrupciós botrányok szálai. Brüsszel legfelsőbb köréig érnek a legújabb korrupciós botrány szálai. HAJRÁ, TRUMP! NAGYON JÓL CSINÁLJÁTOK! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 👍👍👍👍
tvingaren
2025. december 02. 21:08
Inkabb csipem ezt a marhat, mint nem, de ez az ovodasdi mar marhara unalmas.... Jo, ertem en, hogy nem kapcsolhatja le a muholdokat, mert akkor az orosz romma nyerne magat ket het alatt, azt meg ugye nem venne jo neven a Cargil, meg a Monsanto, meg a Blackrock. Na de akkoris, ezek a lufi-kirohanasok mar-mar kontraproduktivak.
szilvarozsa
2025. december 02. 20:56
Az európaiak már megkezdték a tenyér- és kártyajósok kiképzését arra az esetre, ha az amcsik megvonnák az ukránoktól a felderítési adatokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.