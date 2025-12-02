Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli – írta a Portfolio. Az elnök hangsúlyozta:

Az Egyesült Államok többé nem állja az ukrajnai háború költségeit. Ezt a támogatást mostantól a NATO fedezi.”

Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké. A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.