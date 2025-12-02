„Ők a háború pártján állnak”

– nyilatkozta az európai vezetőkről. –„Egyértelműen látjuk, hogy ennek a sok változtatásnak egyetlen célja van: az egész békefolyamatot blokkolni, olyan feltételekkel, amelyek Oroszország számára egyértelműen elfogadhatatlanok” – véleményezte Európa részvételi kísérleteit a békefolyamatokban.

Végül kitért arra is, hogyan fog reagálni Moszkva, ha Európa háborút indít ellene.