Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez

Minden szempár Moszkvára figyel: most eldőlhet Ukrajna sorsa – cikkünk frissül!
Brüsszel és Kijev közben attól retteg, hogy Washington túl messzire megy a moszkvai kompromisszumokban.
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában találkozik Donald Trump elnöki különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és vejével, Jared Kushnerrel, akikkel az ukrajnai háborút lezáró békéről tárgyalnak. A megbeszélés előtt Putyin figyelmeztető üzenetet küldött az európai vezetőknek, hogy ha háborút indítanak Oroszország ellen, nagyon gyorsan alul maradnak. Továbbá kritizálta az unió intézkedéseit, amelyekkel szerinte hátráltatják a békekötés folyamatát – írta meg a Reuters.
„Olyan ellenjavaslatokat tesznek Ukrajna számára, amelyek Oroszország szempontjából elfogadhatatlanok” – fogalmazott.
„Ők a háború pártján állnak”
– nyilatkozta az európai vezetőkről. –„Egyértelműen látjuk, hogy ennek a sok változtatásnak egyetlen célja van: az egész békefolyamatot blokkolni, olyan feltételekkel, amelyek Oroszország számára egyértelműen elfogadhatatlanok” – véleményezte Európa részvételi kísérleteit a békefolyamatokban.
Végül kitért arra is, hogyan fog reagálni Moszkva, ha Európa háborút indít ellene.
„Ha Európa hirtelen háborút indít ellenünk, az a konfliktus olyan simán fog lezajlani, hogy senki sem marad akivel Oroszország tárgyalhatna a végén”
– mondta fenyegetően. Hangsúlyozta, Ukrajna esetében „ sebészi pontossággal, óvatosan járunk el. Ez nem háború a szó közvetlen, modern értelmében véve”, ám aha Európa háborút indítana, Oroszország nem lenne ennyire visszafogott.
Ugyanakkor kijelentette: Oroszország nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják.
Nyitókép: AFP / Alekszej Nyikolszkij