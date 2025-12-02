Ft
orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Jared Kushner

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez

2025. december 02. 18:55

Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.

2025. december 02. 18:55
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában találkozik Donald Trump elnöki különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, és vejével, Jared Kushnerrel, akikkel az ukrajnai háborút lezáró békéről tárgyalnak. A megbeszélés előtt Putyin figyelmeztető üzenetet küldött az európai vezetőknek, hogy ha háborút indítanak Oroszország ellen, nagyon gyorsan alul maradnak. Továbbá kritizálta az unió intézkedéseit, amelyekkel szerinte hátráltatják a békekötés folyamatát – írta meg a Reuters.

„Olyan ellenjavaslatokat tesznek Ukrajna számára, amelyek Oroszország szempontjából elfogadhatatlanok” – fogalmazott.

„Ők a háború pártján állnak”

 – nyilatkozta az európai vezetőkről. –„Egyértelműen látjuk, hogy ennek a sok változtatásnak egyetlen célja van: az egész békefolyamatot blokkolni, olyan feltételekkel, amelyek Oroszország számára egyértelműen elfogadhatatlanok” – véleményezte Európa részvételi kísérleteit a békefolyamatokban.

Végül kitért arra is, hogyan fog reagálni Moszkva, ha Európa háborút indít ellene.

„Ha Európa hirtelen háborút indít ellenünk, az a konfliktus olyan simán fog lezajlani, hogy senki sem marad akivel Oroszország tárgyalhatna a végén” 

– mondta fenyegetően. Hangsúlyozta, Ukrajna esetében „ sebészi pontossággal, óvatosan járunk el. Ez nem háború a szó közvetlen, modern értelmében véve”, ám aha Európa háborút indítana, Oroszország nem lenne ennyire visszafogott. 

Ugyanakkor kijelentette: Oroszország nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják. 
 

Nyitókép: AFP / Alekszej Nyikolszkij

 

Hangillat
2025. december 02. 21:22
A Pólus már bezárt, sebaj. Pólusból van kettő a nem egypólusú világban. Az EUrizáló , az EU-t roncsoló idióta féleszűek negyedésznél vannak?
lynx
2025. december 02. 20:48
Egy Cár nagyságú hidrogén bomba az Északi-Atlanti- Óceánnál akkora hullámot gerjeszthet, hogy az átcsap Anglián nyugatról keletre az Északi -tengerbe. God save the King! Egy viilanás és nincs Anglia. A többi meg eldobná mindjárt a puskákat. A francia nem egy hős nemzet. A németek meg megint lepaktálnának az oroszokkal, Ribbentrop reinkálódna. Jó nagy baromság mi? Reméljük az.
vi-ktt
•••
2025. december 02. 20:32 Szerkesztve
A cionáci féreg Kushner milyen jogon egyeztet Putyinnal? Az az akkreditációja, hogy ő Trump lányának a férje? Mi vaaan??????????????? Ez a féreg egyébként elárulta magát, hogy már jóval Gáza városának teljes elpusztítása ELŐTT elindították a luxusberuházások tervezését Gáza HELYÉRE! (Ö és cégei...) A cionáci patkányhorda éppúgy megtervezte előre az ukrajnai mészárlást, ahogy ELŐRE TUDTÁK, hogy Gáza városát IS el fogják pusztítani, méghozzá jóval 2023 október 7.-e ELŐTT!!!!!!!
csalodtamafideszben
2025. december 02. 20:21
Putyus, arra még nem gondoltál, hogy ha visszavonnád a tatár-csecsen-észak-koreai migránshordádat az ukrán határ mögé, rögtön béke lenne? Persze azt is ugyanígy tagadtátok, hogy Ukrajna lerohanására készülnétek, aztán lerohantátok Ukrajnát. A szovjet példaképeiden is túlteszel hazudozásban. A háborúd az szerinted nem háború, hanem különleges katonai művelet. De Európa a háborúpárti. Ez még Orwell fantáziáját is meghaladja, pedig ő aztán mindenkinél jobban ismerte a gyilkos komcsi mestereidet.
