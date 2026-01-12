Elképesztő: az oroszok afrikai migránsokat küldenek az ukrán frontra (VIDEÓ)

Afrikai zsoldosok estek csapdába Ukrajnában
A dél-afrikai elnök szerint a fiatalokat kihasználták és félrevezették.
Megrázó felvételek és diplomáciai nyilatkozatok láttak napvilágot az orosz hadsereg toborzási módszereiről. A beszámolók szerint Ukrajnában afrikai migránsokat és külföldi toborzottakat vetnek be a legveszélyesebb harci feladatokra, sokszor megtévesztéssel vagy nyílt kényszerrel.
Elképesztő vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben a The Telegraph, amely szerint Moszkva afrikaiakat küld az Ukrajnában zajló harcok legvéresebb szakaszaira, gyakran gyakorlatilag öngyilkos küldetésekre.
A brit lap által bemutatott egyik, széles körben terjedő videón egy afrikai zsoldos látható, akit fegyverrel kényszerítenek végig egy lövészárokban, majd arra utasítják, hogy rohamozza meg az ukrán állásokat. A felvétel szerint egy taposóaknát rögzítenek a férfi mellkasára, miközben az egyik orosz katona rasszista sértésekkel illeti, és azt mondja neki, hogy „konzervnyitóként” használják majd egy ellenséges bunker felrobbantására.
A videó nyilvánosságra kerülése egybeesett azzal, hogy Olexander Scherba a The Telegraphnak arról beszélt: Oroszország afrikaiakat használ „húsdarálóként”, miután különféle trükkökkel és hamis ígéretekkel belerángatja őket az orosz–ukrán háborúba.
A diplomata szerint a Kreml célja egyértelműen az, hogy a saját soraiban elszenvedett súlyos veszteségeket külföldiekkel pótolja.
A lap szerint több ezer afrikait csábítottak a frontra, gyakran úgy, hogy munkát, tanulmányi lehetőséget vagy kiemelkedően magas fizetést ígértek nekik. Mások egyszerűen nem is tudták, hogy katonai szerződést írnak alá, amíg meg nem érkeztek egy orosz katonai bázisra,
ahonnan már közvetlenül az ukrajnai frontvonalra vezényelték őket.
Egy másik, vasárnap közzétett videón afrikai újoncok csoportja látható egy hóval borított erdőben, amint saját nyelvükön énekelnek. A felvételt készítő orosz katona közben azt mondja:
Nézd, mennyi eldobalható van itt.
Nevetve hozzáteszi, hogy a jókedvű csapat másképp fog énekelni, miután az ukrajnai frontra kerül.
Scherba szerint az egyik közelmúltbeli botrány is jól mutatja, mennyire nem számítanak az afrikaiak Moszkva szemében, még akkor sem, ha politikailag közel állnak Oroszországhoz. A dél-afrikai közvéleményt különösen megrázta annak a 17 férfinak az esete, akiket testőrképzés ígéretével vittek Oroszországba. A férfiak azt hitték, hogy később Jacob Zuma egykori elnök pártjának védelmi egységében dolgozhatnak majd,
ehelyett katonai szerződéseket írattak alá velük, és az ukrajnai frontra küldték őket.
Bár a volt dél-afrikai elnök személyesen is közbenjárt az ügyükben, a beszámolók szerint a férfiak továbbra is a harctéren vannak. A brit lap szerint több afrikai ország hatóságai is figyelmeztettek az oroszországi munkát vagy tanulást ígérő átverésekre, amelyek végül az ukrán fronton végződnek.
Ukrajna becslése szerint jelenleg mintegy 1400 afrikai szolgál az orosz oldalon az ukrajnai hadszíntéren, és közülük már több százan életüket vesztették. Scherba arra is figyelmeztetett, hogy az újonnan érkező toborzottak túlélési ideje sok esetben mindössze körülbelül 72 óra, miközben az ígért fizetés gyakran soha nem érkezik meg.
Nyitókép: Illusztráció / Phill Magakoe / AFP