01. 12.
hétfő
01. 12.
hétfő
afrikaiak orosz-ukrán háború zsoldosok oroszország

Elképesztő: az oroszok afrikai migránsokat küldenek az ukrán frontra (VIDEÓ)

2026. január 12. 18:31

Megrázó felvételek és diplomáciai nyilatkozatok láttak napvilágot az orosz hadsereg toborzási módszereiről. A beszámolók szerint Ukrajnában afrikai migránsokat és külföldi toborzottakat vetnek be a legveszélyesebb harci feladatokra, sokszor megtévesztéssel vagy nyílt kényszerrel.

2026. január 12. 18:31
null

Elképesztő vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben a The Telegraph, amely szerint Moszkva afrikaiakat küld az Ukrajnában zajló harcok legvéresebb szakaszaira, gyakran gyakorlatilag öngyilkos küldetésekre.

 

Oroszország afrikaiakat küld az ukrajnai frontra, gyakran megtévesztéssel vagy kényszerrel.
Forrás: Ben Stansall / AFP

A brit lap által bemutatott egyik, széles körben terjedő videón egy afrikai zsoldos látható, akit fegyverrel kényszerítenek végig egy lövészárokban, majd arra utasítják, hogy rohamozza meg az ukrán állásokat. A felvétel szerint egy taposóaknát rögzítenek a férfi mellkasára, miközben az egyik orosz katona rasszista sértésekkel illeti, és azt mondja neki, hogy „konzervnyitóként” használják majd egy ellenséges bunker felrobbantására.

Ukrajnai harctérre vezényelt afrikaiak

A videó nyilvánosságra kerülése egybeesett azzal, hogy Olexander Scherba a The Telegraphnak arról beszélt: Oroszország afrikaiakat használ „húsdarálóként”, miután különféle trükkökkel és hamis ígéretekkel belerángatja őket az orosz–ukrán háborúba. 

A diplomata szerint a Kreml célja egyértelműen az, hogy a saját soraiban elszenvedett súlyos veszteségeket külföldiekkel pótolja.

A lap szerint több ezer afrikait csábítottak a frontra, gyakran úgy, hogy munkát, tanulmányi lehetőséget vagy kiemelkedően magas fizetést ígértek nekik. Mások egyszerűen nem is tudták, hogy katonai szerződést írnak alá, amíg meg nem érkeztek egy orosz katonai bázisra, 

ahonnan már közvetlenül az ukrajnai frontvonalra vezényelték őket.

Egy másik, vasárnap közzétett videón afrikai újoncok csoportja látható egy hóval borított erdőben, amint saját nyelvükön énekelnek. A felvételt készítő orosz katona közben azt mondja: 

Nézd, mennyi eldobalható van itt.

Nevetve hozzáteszi, hogy a jókedvű csapat másképp fog énekelni, miután az ukrajnai frontra kerül.

Átverések és kényszer a frontra vezető úton

Scherba szerint az egyik közelmúltbeli botrány is jól mutatja, mennyire nem számítanak az afrikaiak Moszkva szemében, még akkor sem, ha politikailag közel állnak Oroszországhoz. A dél-afrikai közvéleményt különösen megrázta annak a 17 férfinak az esete, akiket testőrképzés ígéretével vittek Oroszországba. A férfiak azt hitték, hogy később Jacob Zuma egykori elnök pártjának védelmi egységében dolgozhatnak majd, 

ehelyett katonai szerződéseket írattak alá velük, és az ukrajnai frontra küldték őket.

Bár a volt dél-afrikai elnök személyesen is közbenjárt az ügyükben, a beszámolók szerint a férfiak továbbra is a harctéren vannak. A brit lap szerint több afrikai ország hatóságai is figyelmeztettek az oroszországi munkát vagy tanulást ígérő átverésekre, amelyek végül az ukrán fronton végződnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna becslése szerint jelenleg mintegy 1400 afrikai szolgál az orosz oldalon az ukrajnai hadszíntéren, és közülük már több százan életüket vesztették. Scherba arra is figyelmeztetett, hogy az újonnan érkező toborzottak túlélési ideje sok esetben mindössze körülbelül 72 óra, miközben az ígért fizetés gyakran soha nem érkezik meg.

Nyitókép: Illusztráció / Phill Magakoe / AFP

Teréz64
2026. január 12. 21:25
Hahaha! Ez kamu! Mióta hiteles a Telegraph? Hol bizonyított, hogy nem az ukránok csinálták ezt a videót? Hagyjuk már Lujzikát ezzel a hülyeséggel. Nincs már az ukránoknak katonájuk, akik a fronton vannak, tömegével tagadják meg a parancsokat. A britek pedig bizonyítottan szélhámosok. Világgá kürtölnek hazugságokat, később bevallják és megrántják a vállukat. Ukrajna pánikol és riogat, fenyeget mindenkit. Miért kellene ezt komolyan venni?
Válasz erre
0
0
bodosoldier-2
2026. január 12. 21:23
Ja,tele az internet az elesett néger katonk fényképével.Ha lenne legalább 1 azt 1.000 X lefényképezték volna és a libsi média azzl lenne tele. Én az É.-koreai katonákról sem láttam képet.Persze attól még lehet.Gondolom majd valamelyik tiszás dob egy ráutaló linket.)))
Válasz erre
0
0
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2026. január 12. 21:22
Az ukrán United24 média állítását átvette a brit The Telegraph --- másként szólva a hazugságra rádupláztak. Egyre röhejesebbek --- mivel kifogytak az olyan történetekből, hogy az oroszoknak nincs Kalasnyikovjuk, ezért gyalogsági ásókkal rohamoznak meg az olyanokból hogy a tankokhoz nincs chipjük, ezért azokat a lopott ukrán hűtőgépekből szerelik ki (mert az ukrán hűtőgépek híresek arról, hogy teli vannak rakva jóminőségű chipekkel, amelyek igazából nem is fridzsiderekbe valók, hanem tankokba...). Leszerződtették Munchausen bárót állandó cikkírónak!
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. január 12. 21:17
Von der Leyen is küldhetne afrikaiakat az ukrán frontra, Németországban van bőven. Miért nem teszi ?
Válasz erre
0
0
