Ukrajnai harctérre vezényelt afrikaiak

A videó nyilvánosságra kerülése egybeesett azzal, hogy Olexander Scherba a The Telegraphnak arról beszélt: Oroszország afrikaiakat használ „húsdarálóként”, miután különféle trükkökkel és hamis ígéretekkel belerángatja őket az orosz–ukrán háborúba.

A diplomata szerint a Kreml célja egyértelműen az, hogy a saját soraiban elszenvedett súlyos veszteségeket külföldiekkel pótolja.

A lap szerint több ezer afrikait csábítottak a frontra, gyakran úgy, hogy munkát, tanulmányi lehetőséget vagy kiemelkedően magas fizetést ígértek nekik. Mások egyszerűen nem is tudták, hogy katonai szerződést írnak alá, amíg meg nem érkeztek egy orosz katonai bázisra,