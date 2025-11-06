Afrikai zsoldosok estek csapdába Ukrajnában

Menekültek és afrikai diákok az ukrán fronton
Tizenhét dél-afrikai férfi rekedt a háború sújtotta Donbaszban, miután zsoldosként csatlakoztak egy fegyveres alakulathoz. A dél-afrikai kormány közölte, hogy a férfiak Ukrajna területén kerültek bajba, és diplomáciai csatornákon próbálják hazajuttatni őket.
Tizenhét dél-afrikai férfi, akik a húszas és harmincas éveik között járnak, csapdába estek Ukrajna keleti részén, a háború sújtotta Donbaszban – közölte a dél-afrikai kormány. A BBC értesülései szerint a férfiak zsoldosként csatlakoztak a konfliktusban részt vevő fegyveres erőkhöz, és most a hazajutásukért folynak a tárgyalások.
Vincent Magwenya kormányszóvivő elmondta, hogy Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök utasította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki, miként toborozták ezeket a fiatal férfiakat a látszólagos zsoldos tevékenységre. Azt azonban a közlemény nem tisztázta, melyik oldalon harcoltak. Magwenya hozzátette, hogy a kormány diplomáciai csatornákon próbálja elérni a hazaszállításukat.
A hatóságok szerint a férfiakat anyagilag vonzó szerződésekkel csalták a háborús övezetbe. Tizenhatan közülük KwaZulu-Natal tartományból, egy pedig Eastern Cape-ből származik.
Az elnök és a kormány határozottan elítéli, hogy külföldi katonai szervezetek fiatal, kiszolgáltatott embereket használnak ki
– fogalmazott a szóvivő. A BBC felidézte, hogy Dél-Afrikában a munkanélküliség meghaladja a 30 százalékot, a fiatalok körében pedig még ennél is magasabb, ami fogékonnyá teszi őket az ilyen ajánlatokra. A Kreml állítólag igyekszik növelni befolyását Afrikában:
Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Africa Corps nevű zsoldosszervezet átvette a korábban a Wagner-csoport által betöltött szerepet a kontinensen.
A dél-afrikai kormány korábban a fiatal nőket is figyelmeztette, hogy ne dőljenek be a közösségi médiában terjedő, Oroszországba szóló „álállásajánlatoknak”. A BBC vizsgálata szerint ugyanis több száz nőt vittek a tatárföldi Alabuga gazdasági övezetbe, ahol dróngyárakban dolgoztatták őket.
Nem ez az első eset, hogy afrikai állampolgárok Ukrajnában kötnek ki. Korábban Kenya hatóságai is több mint húsz embert mentettek ki egy emberkereskedő-hálózatból, amely álláslehetőségekkel csábította őket Oroszországba, valójában pedig a frontvonalra akarták küldeni őket.
Ukrajna korábban maga is került bírálatok kereszttüzébe, amiért külföldieket – köztük afrikaiakat – próbált toborozni.
2022-ben Szenegál külügyminisztériuma például bekérette Kijev nagykövetét, miután az ukrán nagykövetség egy Facebook-posztban önkéntesek jelentkezését kérte. Nigéria szintén figyelmeztette Kijevet, hogy nem tűri a toborzási kísérleteket, ami után Ukrajna visszavonta a felhívást.
Az Euronews szerint, azok is veszélyben vannak, akik legálisan dolgoznak vagy tanulnak Oroszországban. Az orosz hadsereg a külföldi katonákkal kivételesen rosszul bánik.
