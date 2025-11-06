Ft
11. 06.
csütörtök
orosz-ukrán háború Dél-Afrika zsoldosok

Afrikai zsoldosok estek csapdába Ukrajnában

2025. november 06. 14:16

Tizenhét dél-afrikai férfi rekedt a háború sújtotta Donbaszban, miután zsoldosként csatlakoztak egy fegyveres alakulathoz. A dél-afrikai kormány közölte, hogy a férfiak Ukrajna területén kerültek bajba, és diplomáciai csatornákon próbálják hazajuttatni őket.

2025. november 06. 14:16
null

Tizenhét dél-afrikai férfi, akik a húszas és harmincas éveik között járnak, csapdába estek Ukrajna keleti részén, a háború sújtotta Donbaszban – közölte a dél-afrikai kormány. A BBC értesülései szerint a férfiak zsoldosként csatlakoztak a konfliktusban részt vevő fegyveres erőkhöz, és most a hazajutásukért folynak a tárgyalások.

Vizsgálják, hogyan kerülhettek dél-afrikai zsoldosok az ukrajnai háborúba.
Vizsgálják hogyan kerülhettek dél-afrikai zsoldosok az ukrajnai háborúba.
Forrás: Genya SAVILOV / AFP

Ukrajna és a zsoldosok ügye

Vincent Magwenya kormányszóvivő elmondta, hogy Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök utasította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki, miként toborozták ezeket a fiatal férfiakat a látszólagos zsoldos tevékenységre. Azt azonban a közlemény nem tisztázta, melyik oldalon harcoltak. Magwenya hozzátette, hogy a kormány diplomáciai csatornákon próbálja elérni a hazaszállításukat.

A hatóságok szerint a férfiakat anyagilag vonzó szerződésekkel csalták a háborús övezetbe. Tizenhatan közülük KwaZulu-Natal tartományból, egy pedig Eastern Cape-ből származik. 

Az elnök és a kormány határozottan elítéli, hogy külföldi katonai szervezetek fiatal, kiszolgáltatott embereket használnak ki

– fogalmazott a szóvivő. A BBC felidézte, hogy Dél-Afrikában a munkanélküliség meghaladja a 30 százalékot, a fiatalok körében pedig még ennél is magasabb, ami fogékonnyá teszi őket az ilyen ajánlatokra. A Kreml állítólag igyekszik növelni befolyását Afrikában: 

Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Africa Corps nevű zsoldosszervezet átvette a korábban a Wagner-csoport által betöltött szerepet a kontinensen.

A dél-afrikai kormány korábban a fiatal nőket is figyelmeztette, hogy ne dőljenek be a közösségi médiában terjedő, Oroszországba szóló „álállásajánlatoknak”. A BBC vizsgálata szerint ugyanis több száz nőt vittek a tatárföldi Alabuga gazdasági övezetbe, ahol dróngyárakban dolgoztatták őket.

Nem csak Dél-Afrikából toboroznak

Nem ez az első eset, hogy afrikai állampolgárok Ukrajnában kötnek ki. Korábban Kenya hatóságai is több mint húsz embert mentettek ki egy emberkereskedő-hálózatból, amely álláslehetőségekkel csábította őket Oroszországba, valójában pedig a frontvonalra akarták küldeni őket.

Ukrajna korábban maga is került bírálatok kereszttüzébe, amiért külföldieket – köztük afrikaiakat – próbált toborozni. 

2022-ben Szenegál külügyminisztériuma például bekérette Kijev nagykövetét, miután az ukrán nagykövetség egy Facebook-posztban önkéntesek jelentkezését kérte. Nigéria szintén figyelmeztette Kijevet, hogy nem tűri a toborzási kísérleteket, ami után Ukrajna visszavonta a felhívást.

Nyitókép: Dél-afrikai katonák / Phill Magakoe / AFP

