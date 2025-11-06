Afrikai zsoldosok estek csapdába Ukrajnában

Tizenhét dél-afrikai férfi, akik a húszas és harmincas éveik között járnak, csapdába estek Ukrajna keleti részén, a háború sújtotta Donbaszban – közölte a dél-afrikai kormány. A BBC értesülései szerint a férfiak zsoldosként csatlakoztak a konfliktusban részt vevő fegyveres erőkhöz, és most a hazajutásukért folynak a tárgyalások.

Vizsgálják hogyan kerülhettek dél-afrikai zsoldosok az ukrajnai háborúba.

Ukrajna és a zsoldosok ügye

Vincent Magwenya kormányszóvivő elmondta, hogy Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök utasította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki, miként toborozták ezeket a fiatal férfiakat a látszólagos zsoldos tevékenységre. Azt azonban a közlemény nem tisztázta, melyik oldalon harcoltak. Magwenya hozzátette, hogy a kormány diplomáciai csatornákon próbálja elérni a hazaszállításukat.

A hatóságok szerint a férfiakat anyagilag vonzó szerződésekkel csalták a háborús övezetbe. Tizenhatan közülük KwaZulu-Natal tartományból, egy pedig Eastern Cape-ből származik.