Na már csak ez hiányzott: ismét felrobbanhat a Közel-Kelet! (VIDEÓ)

Gáza és a lefegyverzés kérdése

Az Egyesült Államok és Izrael álláspontja szerint a tűzszünet és a béketerv előrehaladásának feltétele, hogy a Hamász lemondjon fegyvereiről. A Hamász hajlandónak mutatkozik nehézfegyvereinek átadására, ugyanakkor nem hajlandó letenni kézifegyvereit. Izrael becslése szerint a szervezet mintegy 60 ezer puskával és 20 ezer harcossal rendelkezik.

Izraelnek fel kell készülnie arra, hogy gyorsan átálljon egy széles körű támadásra a sárga vonal túloldalán

– fogalmazott korábban Ejal Zamir izraeli vezérkari főnök a Hamász által ellenőrzött területekre utalva. Egy izraeli tisztviselő szerint a Hamász nem kerülheti el a lefegyverzést, és ha ezt nem önként teszi meg, Izrael erővel fogja kikényszeríteni. Ugyanakkor jelenleg nincs azonnali döntés egy újabb hadművelet megindításáról, mivel Izrael időt adna az amerikai béketerv előrehaladásának. A végső döntést az izraeli politikai vezetés hozza meg.