Na már csak ez hiányzott: ismét felrobbanhat a Közel-Kelet! (VIDEÓ)

„Most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek” – mondta az amerikai elnök.
Izrael és a Hamász ismét a fegyveres összecsapás felé sodródhat, miután a terrorszervezet nem hajlandó teljesíteni a tűzszünet egyik kulcsfeltételét. A gázai helyzet azért vált újra feszültté, mert a felek eltérően értelmezik a lefegyverzés kérdését, miközben katonai előkészületek zajlanak.
A gázai háború újabb fejezete bontakozhat ki, miután Izrael és a Hamász egyaránt felkészült a harcok folytatására – írja a The Wall Street Journal. A lap értesülései szerint Izrael hadserege már kidolgozta egy új szárazföldi hadművelet terveit a Hamász által ellenőrzött területekre, miközben a palesztin fegyveres szervezet katonai és pénzügyi újjáépítésen dolgozik.
A források szerint a Hamász friss készpénzhez jutott, ami lehetővé teszi számára, hogy ismét rendszeresen fizesse harcosait, valamint új tagokat toborozzon. Arab és izraeli tisztviselők arról számoltak be, hogy a szervezet a háború során megrongálódott alagútrendszer egyes részeit is újjáépíti.
Az Egyesült Államok és Izrael álláspontja szerint a tűzszünet és a béketerv előrehaladásának feltétele, hogy a Hamász lemondjon fegyvereiről. A Hamász hajlandónak mutatkozik nehézfegyvereinek átadására, ugyanakkor nem hajlandó letenni kézifegyvereit. Izrael becslése szerint a szervezet mintegy 60 ezer puskával és 20 ezer harcossal rendelkezik.
Izraelnek fel kell készülnie arra, hogy gyorsan átálljon egy széles körű támadásra a sárga vonal túloldalán
– fogalmazott korábban Ejal Zamir izraeli vezérkari főnök a Hamász által ellenőrzött területekre utalva. Egy izraeli tisztviselő szerint a Hamász nem kerülheti el a lefegyverzést, és ha ezt nem önként teszi meg, Izrael erővel fogja kikényszeríteni. Ugyanakkor jelenleg nincs azonnali döntés egy újabb hadművelet megindításáról, mivel Izrael időt adna az amerikai béketerv előrehaladásának. A végső döntést az izraeli politikai vezetés hozza meg.
Donald Trump decemberben szintén figyelmeztette a Hamászt, kijelentve, hogy elszabadul a pokol, ha a szervezet nem teszi le a fegyvert.
A tavaly októberi tűzszünet két évnyi súlyos harcot zárt le, amely több mint hetvenezer palesztin halálát okozta, és romba döntötte az övezetet. Egy újabb háború különösen súlyos következményekkel járna a Gázában élő mintegy kétmillió palesztin számára, akik közül sokan sátortáborokban vagy ideiglenes menedékekben élnek.
A béketerv első szakasza után Gáza kettészakadt: Izrael a terület több mint felét ellenőrzi, míg a többi részt a Hamász tartja kézben. A második szakasz a szervezet kormányzati és katonai szerepének felszámolását írná elő, nemzetközi stabilizációs erő bevonásával.
Ennek megvalósulását azonban jelenleg éppen a lefegyverzés körüli vita akadályozza.
A lap szerint Izrael közben más frontokra is figyel, így a Hezbollah és Irán irányába is, ami tovább növeli annak esélyét, hogy a gázai konfliktus újra fegyveres szakaszba lép.
