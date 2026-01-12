Ft
Na már csak ez hiányzott: ismét felrobbanhat a Közel-Kelet! (VIDEÓ)

2026. január 12. 19:12

Izrael és a Hamász ismét a fegyveres összecsapás felé sodródhat, miután a terrorszervezet nem hajlandó teljesíteni a tűzszünet egyik kulcsfeltételét. A gázai helyzet azért vált újra feszültté, mert a felek eltérően értelmezik a lefegyverzés kérdését, miközben katonai előkészületek zajlanak.

2026. január 12. 19:12
null

A gázai háború újabb fejezete bontakozhat ki, miután Izrael és a Hamász egyaránt felkészült a harcok folytatására – írja a The Wall Street Journal. A lap értesülései szerint Izrael hadserege már kidolgozta egy új szárazföldi hadművelet terveit a Hamász által ellenőrzött területekre, miközben a palesztin fegyveres szervezet katonai és pénzügyi újjáépítésen dolgozik.

 

Újra eszkalálódhat a gázai konfliktus: Izrael hadműveleti terveket dolgozott ki, a Hamász pedig pénzügyi és katonai újjáépítésbe kezdett.
Újra eszkalálódhat a gázai konfliktus: Izrael hadműveleti terveket dolgozott ki, a Hamász pedig pénzügyi és katonai újjáépítésbe kezdett.
Forrás: Eyad Baba / AFP

A források szerint a Hamász friss készpénzhez jutott, ami lehetővé teszi számára, hogy ismét rendszeresen fizesse harcosait, valamint új tagokat toborozzon. Arab és izraeli tisztviselők arról számoltak be, hogy a szervezet a háború során megrongálódott alagútrendszer egyes részeit is újjáépíti.

Gáza és a lefegyverzés kérdése

Az Egyesült Államok és Izrael álláspontja szerint a tűzszünet és a béketerv előrehaladásának feltétele, hogy a Hamász lemondjon fegyvereiről. A Hamász hajlandónak mutatkozik nehézfegyvereinek átadására, ugyanakkor nem hajlandó letenni kézifegyvereit. Izrael becslése szerint a szervezet mintegy 60 ezer puskával és 20 ezer harcossal rendelkezik.

Izraelnek fel kell készülnie arra, hogy gyorsan átálljon egy széles körű támadásra a sárga vonal túloldalán

– fogalmazott korábban Ejal Zamir izraeli vezérkari főnök a Hamász által ellenőrzött területekre utalva. Egy izraeli tisztviselő szerint a Hamász nem kerülheti el a lefegyverzést, és ha ezt nem önként teszi meg, Izrael erővel fogja kikényszeríteni. Ugyanakkor jelenleg nincs azonnali döntés egy újabb hadművelet megindításáról, mivel Izrael időt adna az amerikai béketerv előrehaladásának. A végső döntést az izraeli politikai vezetés hozza meg.

Donald Trump decemberben szintén figyelmeztette a Hamászt, kijelentve, hogy elszabadul a pokol, ha a szervezet nem teszi le a fegyvert.

A tavaly októberi tűzszünet két évnyi súlyos harcot zárt le, amely több mint hetvenezer palesztin halálát okozta, és romba döntötte az övezetet. Egy újabb háború különösen súlyos következményekkel járna a Gázában élő mintegy kétmillió palesztin számára, akik közül sokan sátortáborokban vagy ideiglenes menedékekben élnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A béketerv első szakasza után Gáza kettészakadt: Izrael a terület több mint felét ellenőrzi, míg a többi részt a Hamász tartja kézben. A második szakasz a szervezet kormányzati és katonai szerepének felszámolását írná elő, nemzetközi stabilizációs erő bevonásával. 

Ennek megvalósulását azonban jelenleg éppen a lefegyverzés körüli vita akadályozza.

A lap szerint Izrael közben más frontokra is figyel, így a Hezbollah és Irán irányába is, ami tovább növeli annak esélyét, hogy a gázai konfliktus újra fegyveres szakaszba lép.

Nyitókép: Bashar TALEB / AFP

canadian-deplorable
2026. január 12. 20:58
Nem kell aggódni. Az iráni terror rezsim eleste után a Hamasz nem kap egy fityinget sem. Utána azonnal leteszik a fegyvert.
tasijani22000
2026. január 12. 19:47
youtube.com/watch?v=NcqfyklZvXE Ezt azért mindenki figyelmébe ajánlanám! Ugyanis csak kevesekhez juthat el a hír, hogy Nyahú rezsimje RENDSZERESEN FIZETTE A HAMASZ vezetőit! youtube.com/watch?v=kSp-yWOJWnc Az meg talán még annyira sem nyilvános adat, hogy az október 7.-ei támadás előtt meg IS emelték a Hamasz támogatását!
neszteklipschik
2026. január 12. 19:47
Hogy az Ukrajnából kölcsönvett szóképpel éljek: "Hajrá Hámmász, előre az utolsó palesztinig!" Bizonyára megéri, az ukránok is alig várják, hogy megdögölhessenek, ne maradjatok el ti se tőlük! 😂😂😂
csulak
2026. január 12. 19:16
csak ugy tudnak a Hamasztol megszabadulni a zsidok ha vegleg leszamolnak veluk,, ennyi
