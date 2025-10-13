Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború izraeli háború béke túsz tűzszünet Izrael rémálom gázai övezet

Sokan eddig a pillanatig hitetlenkedtek: ünnepélyesen is bejelentette Trump, lezártnak nyilvánította a háborút (VIDEÓ)

2025. október 13. 15:35

„Most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek” – mondta az amerikai elnök.

2025. október 13. 15:35
null

Eddig a pillanatig Izrael egy háborúban álló nemzet volt – jelentette ki Donald Trump.

„Nagyon kemény időszak volt. Sok családnak ezen a földön már évek óta nem volt egyetlen olyan napja sem, amikor igazi békében éltek volna” – közölte az amerikai elnök, majd hozzátette: de most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek.

Végre vége ennek a hosszú és fájdalmas rémálomnak”

 tette hozzá.

Trump vasárnap leszögezte: bizonyos benne, hogy a tűzszünet ki fog tartani, Izraelbe vezető útján pedig, az elnöki különgép fedélzetén hangsúlyozta: „a háborúnak vége, igen, vége”. Kiemelte továbbá Katar közvetítői szerepét, „rendkívül nagy segítségnek” nevezve Doha hozzájárulását a fegyvernyugváshoz.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Gáza Libanonná válhat

Gáza jövőjének a kulcsa a Hamásztól független kisebb szervezetek. Ezekkel fogja a Hamász tagadhatóan rakétáztatni Izraelt.

12 órája

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
•••
2025. október 13. 15:59 Szerkesztve
Most már Bibi mehet a bíróság elé.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 13. 15:59
Döntetlennel zárult ez a meccs. Most mindkét szemita entitás felkészül a következő rangadóra. A ruandai háborúban 1 millió ember halt meg. Amikor végre véget ért semmi ilyenféle világörömködést nem lehetett látni:(((
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. október 13. 15:56
Az iszlám fenyegetés. Sosem lesz béke a térségben.
Válasz erre
0
0
kakukk_madar
2025. október 13. 15:53
Hát akik békét akarnak, hát így vagy úgy békét kötnek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!