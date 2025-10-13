Sokan eddig a pillanatig hitetlenkedtek: ünnepélyesen is bejelentette Trump, lezártnak nyilvánította a háborút (VIDEÓ)

Eddig a pillanatig Izrael egy háborúban álló nemzet volt – jelentette ki Donald Trump.

„Nagyon kemény időszak volt. Sok családnak ezen a földön már évek óta nem volt egyetlen olyan napja sem, amikor igazi békében éltek volna” – közölte az amerikai elnök, majd hozzátette: de most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek.

Végre vége ennek a hosszú és fájdalmas rémálomnak”

tette hozzá.

Trump vasárnap leszögezte: bizonyos benne, hogy a tűzszünet ki fog tartani, Izraelbe vezető útján pedig, az elnöki különgép fedélzetén hangsúlyozta: „a háborúnak vége, igen, vége”. Kiemelte továbbá Katar közvetítői szerepét, „rendkívül nagy segítségnek” nevezve Doha hozzájárulását a fegyvernyugváshoz.