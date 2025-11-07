Ft
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Németországból érkezett szeretettel: Orbán és Trump miatt nem lehet soha világbéke

2025. november 07. 17:19

A Die Tageszeitung szerint a magyar miniszterelnök csúnyán beleköpött a liberális mestertervbe.

2025. november 07. 17:19
null

A Die Tageszeitung véleménycikke szerint Donald Trump gázai tűzszüneti megállapodása nem a demokrácia vagy tartós béke érdekében született, hanem saját hatalmának demonstrálására és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikai érdekeit szolgálja.

A cikk kiemeli, hogy az egyiptomi csúcstalálkozón részt vevő vezetők – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – többsége nem elkötelezett a demokrácia mellett.

A szerző szerint az autokratikus vezetők együttműködése erősödik, így Fukuyama „történelem végéről” szóló víziója (többek között a világbékéről) egyre távolabb kerül.

Kissé nevetséges, hogy éppen most sikerül ezt leírni, amikor pénteken tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. A megbeszélés egyik legégetőbb témája az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárásának előmozdítása.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

