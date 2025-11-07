Németországból érkezett szeretettel: Orbán és Trump miatt nem lehet soha világbéke

A Die Tageszeitung véleménycikke szerint Donald Trump gázai tűzszüneti megállapodása nem a demokrácia vagy tartós béke érdekében született, hanem saját hatalmának demonstrálására és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikai érdekeit szolgálja.

A cikk kiemeli, hogy az egyiptomi csúcstalálkozón részt vevő vezetők – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – többsége nem elkötelezett a demokrácia mellett.

A szerző szerint az autokratikus vezetők együttműködése erősödik, így Fukuyama „történelem végéről” szóló víziója (többek között a világbékéről) egyre távolabb kerül.