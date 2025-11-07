Németországból érkezett szeretettel: Orbán és Trump miatt nem lehet soha világbéke

Megremegtek a falak Brüsszelben: végre elérték a céljukat Orbán szövetségesei
Komoly sikert értek el Olaszország vezetésével.
A Die Tageszeitung szerint a magyar miniszterelnök csúnyán beleköpött a liberális mestertervbe.
A Die Tageszeitung véleménycikke szerint Donald Trump gázai tűzszüneti megállapodása nem a demokrácia vagy tartós béke érdekében született, hanem saját hatalmának demonstrálására és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikai érdekeit szolgálja.
A cikk kiemeli, hogy az egyiptomi csúcstalálkozón részt vevő vezetők – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – többsége nem elkötelezett a demokrácia mellett.
A szerző szerint az autokratikus vezetők együttműködése erősödik, így Fukuyama „történelem végéről” szóló víziója (többek között a világbékéről) egyre távolabb kerül.
Kissé nevetséges, hogy éppen most sikerül ezt leírni, amikor pénteken tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. A megbeszélés egyik legégetőbb témája az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárásának előmozdítása.
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly sikert értek el Olaszország vezetésével.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Hajmeresztő elmélettel álltak elő az oroszok.
Az ENSZ Közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Georgia demokratikus fejlődését.
A balti ország szerint a behatolások a polgári légiközlekedést fenyegető hibrid támadások részei.