Megremegtek a falak Brüsszelben: végre elérték a céljukat Orbán szövetségesei

Elképesztő figyelem övezi Orbánék Washingtonba érkezését – minden szem a miniszterelnökre szegeződik
Mindenki érzi, fontos tárgyalás várható pénteken.
Komoly sikert értek el Olaszország vezetésével.
Az uniós klímacélokról szóló brüsszeli tárgyalásokon Olaszország vezetésével, Magyarország részvételével kilenc tagállam lazább szabályozást ért el – írja az Il Giornale.
A 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési cél mellett nagyobb rugalmasságot biztosítanak CO2-kreditek és biológiai üzemanyagok terén, az ETS rendszer bevezetése pedig egy évvel csúszik.
Gilberto Pichetto Fratin olasz környezetvédelmi miniszter jó kompromisszumként értékelte az eredményt.
Carlo Fidanza EP-képviselő szerint sikerült alternatívát mutatni a „zöld fanatizmussal” szemben; Riccardo Morelli (Anita) és Salvatore De Meo (Forza Italia) is üdvözölték a döntést, míg Isabella Tovaglieri (Lega) kritikusan nyilatkozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki érzi, fontos tárgyalás várható pénteken.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.