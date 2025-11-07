Megremegtek a falak Brüsszelben: végre elérték a céljukat Orbán szövetségesei

Az uniós klímacélokról szóló brüsszeli tárgyalásokon Olaszország vezetésével, Magyarország részvételével kilenc tagállam lazább szabályozást ért el – írja az Il Giornale.

A 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési cél mellett nagyobb rugalmasságot biztosítanak CO2-kreditek és biológiai üzemanyagok terén, az ETS rendszer bevezetése pedig egy évvel csúszik.

Gilberto Pichetto Fratin olasz környezetvédelmi miniszter jó kompromisszumként értékelte az eredményt.

Carlo Fidanza EP-képviselő szerint sikerült alternatívát mutatni a „zöld fanatizmussal” szemben; Riccardo Morelli (Anita) és Salvatore De Meo (Forza Italia) is üdvözölték a döntést, míg Isabella Tovaglieri (Lega) kritikusan nyilatkozott.