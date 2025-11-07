Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Megremegtek a falak Brüsszelben: végre elérték a céljukat Orbán szövetségesei

Megremegtek a falak Brüsszelben: végre elérték a céljukat Orbán szövetségesei

2025. november 07. 09:55

Komoly sikert értek el Olaszország vezetésével.

2025. november 07. 09:55
null

Az uniós klímacélokról szóló brüsszeli tárgyalásokon Olaszország vezetésével, Magyarország részvételével kilenc tagállam lazább szabályozást ért el – írja az Il Giornale.

A 2040-es 90 százalékos kibocsátáscsökkentési cél mellett nagyobb rugalmasságot biztosítanak CO2-kreditek és biológiai üzemanyagok terén, az ETS rendszer bevezetése pedig egy évvel csúszik.

Gilberto Pichetto Fratin olasz környezetvédelmi miniszter jó kompromisszumként értékelte az eredményt.

Carlo Fidanza EP-képviselő szerint sikerült alternatívát mutatni a „zöld fanatizmussal” szemben; Riccardo Morelli (Anita) és Salvatore De Meo (Forza Italia) is üdvözölték a döntést, míg Isabella Tovaglieri (Lega) kritikusan nyilatkozott.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

orokkuruc-2
2025. november 07. 10:18
Jé nem engedjük, hogy az EU tökön lövessen magunk által. Itt nem kéne annak következni, hogy ursit "köszönjük az eddigi munkáját!" felkiáltással kézen fogni, és a 27 tagállami vezető által lábbal irányba állítani? (picsánrugni) Ha nem , miért is nem??
Dixtroy
2025. november 07. 10:18
"nagyobb rugalmasságot biztosítanak CO2-kreditek és biológiai üzemanyagok terén" Esetleg ha végre bebizonyítanák, hogy a co2-nek bármiféle hatása van, és az emberiség által termelt ebben milyen szerepet játszik, ha mégis, az se lenne rossz.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!