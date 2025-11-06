Elképesztő figyelem övezi Orbánék Washingtonba érkezését – minden szem a miniszterelnökre szegeződik

Leszállt Orbán Viktorék gépe – de nem Washingtonban, sőt, még csak nem is az Egyesült Államokban
Lett egy kis csavar a történetben.
Mindenki érzi, fontos tárgyalás várható pénteken.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció a Mandiner újságíróival együtt elindult Washingtonba, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.
Korábban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a WUK9001 hívójelű repülőgép útját élőben is lehetett követni a FlightRadar nevű internetes portálon. Orbán Viktor Wizz Air gépe 08:34-kor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtérről és 11:36 körül landolt az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.
A kitérő után délután indult tovább a repülőgép.
Jelenleg a Flightradar legnézettebb repülője éppen a miniszterelnök különgépe,
jelenleg ugyanis 9 ezren követik.
Ezt is ajánljuk a témában
Lett egy kis csavar a történetben.
Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala