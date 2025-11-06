Ft
11. 06.
csütörtök
11. 06.
csütörtök
FlightRadar Washington Magyarország különgép repülő repülőgép Orbán Viktor Egyesült Államok

Elképesztő figyelem övezi Orbánék Washingtonba érkezését – minden szem a miniszterelnökre szegeződik

2025. november 06. 20:49

Mindenki érzi, fontos tárgyalás várható pénteken.

2025. november 06. 20:49
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció a Mandiner újságíróival együtt elindult Washingtonba, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.

Korábban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a WUK9001 hívójelű repülőgép útját élőben is lehetett követni a FlightRadar nevű internetes portálon. Orbán Viktor Wizz Air gépe 08:34-kor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtérről és 11:36 körül landolt az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.

A kitérő után délután indult tovább a repülőgép.

Jelenleg a Flightradar legnézettebb repülője éppen a miniszterelnök különgépe,

jelenleg ugyanis 9 ezren követik.

 

Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala

llnnhegyi
2025. november 06. 22:04
A teljes libbcsikommcsi bagázsnak rábaszócsütörtök este van. Holnap egész nap!
recipracio-2
•••
2025. november 06. 21:56 Szerkesztve
Nem érteni ,a nagy ámeróka sárga bohóc president debil sajtója le se szarja ? Szuverén putyin orálviktor menni ámeróka pszichopata bohóca engedni őtet póráz végén önállónak lenni höhöö..
dzso bacsi
2025. november 06. 21:49
Se újságcikkek az amerikai sajtóban, hogy 0rbán az USÁ-ban lenne, se vörösszőnyeg vagy hivatalos fogadtatás vagy hasonló.... Ha 0rbánnak sikerül most elég fényesre nyalnia Trumpnak, akkor 0rbán folytathatja Putyin seggének a fényesre nyalását. Nagy a tét!
angie1
2025. november 06. 21:48
Veri a víz a neoliberálisokat rendesen! Mióta megtudták, hogy Orbánék Trumpékhoz mennek, fosnak, hogy mi lesz a kis háborújukkal és meddig tudnak még innen-onnan pénzt szivattyúzni.
