Elindultak Orbán Viktorék: itt tudja követni a magyar kormánydelegáció gépét (ÉLŐ)

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció, a Mandiner újságíróival együtt, elindult Washingtonba, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával. A WUK9001 hívójelű repülőgép útját élőben követheti a FlightRadar nevű internetes portálon. ITT!