Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FlightRadar kormánydelegáció járat Wizz Air

Elindultak Orbán Viktorék: itt tudja követni a magyar kormánydelegáció gépét (ÉLŐ)

2025. november 06. 08:56

A kormányfő csapatával együtt Reykjavik felé tart, ahonnan tovább folytatják útjukat Washingtonba.

2025. november 06. 08:56
null

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció, a Mandiner újságíróival együtt, elindult Washingtonba, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával. A WUK9001 hívójelű repülőgép útját élőben követheti a FlightRadar nevű internetes portálon. ITT!

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. november 06. 11:23
Mit szól ehhez Doni? Melyik idióta járatja le a főnököt?
Válasz erre
0
0
herbert
2025. november 06. 11:08
-Egy repülőn utazik a Csüngőhasú, a Kakadu meg a Ganajtúró. Lezuhan a gép. Ki menekül meg? -Magyarország.
Válasz erre
0
3
backsplash
2025. november 06. 10:54
Mindenképpen le akarjátok lövetni azt a kurva gépet?
Válasz erre
0
1
Nasi12
2025. november 06. 10:36
Mindenki találgat mit ígér majd Viktor Trumpnak cserébe az orosz gázért, olajért. Pedig pofon egyszerű. Ha már nincs kikötőnk a Wizzair szállít LNG gázt amerikából :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!