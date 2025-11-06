Elindultak Orbán Viktorék: itt tudja követni a magyar kormánydelegáció gépét (ÉLŐ)

„Irány Washington! Munkára fel!” – a felszállás után fontos üzenettel jelentkezett Orbán Viktor
Elindult a magyar delegáció.
A kormányfő csapatával együtt Reykjavik felé tart, ahonnan tovább folytatják útjukat Washingtonba.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció, a Mandiner újságíróival együtt, elindult Washingtonba, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával. A WUK9001 hívójelű repülőgép útját élőben követheti a FlightRadar nevű internetes portálon. ITT!
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala