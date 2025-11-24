Ezt nem hisszük el, ha nem látjuk: két román férfi a kifutópályán rohant egy Wizz Air gép után (VIDEÓ)

Két román férfi november 22-én este rendkívüli módon próbálta elérni a Bukarestbe tartó Wizz Air-járatát a kölni repülőtéren. Miután lekésték a gépet, nem vártak a következő járatra, hanem betörték a vészkijárat üvegét, megnyomták a vésznyitót, és a kifutópálya felé sprinteltek, integetve a pilótának – írja az Index.

A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és azonnal elfogta a férfiakat. Az esetből bírósági eljárás lesz, mivel a két férfi megsértette a légi közlekedés biztonsági szabályait, valamint birtokháborítást követett el. A Wizz Air-járat végül rövid késéssel, 21:42-kor szállt fel, a levegőben behozta a csúszást, és éjfél előtt Bukarestben landolt – a két férfi nélkül.