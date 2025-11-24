Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Köln repülőtér Wizz Air

Ezt nem hisszük el, ha nem látjuk: két román férfi a kifutópályán rohant egy Wizz Air gép után (VIDEÓ)

2025. november 24. 12:42

„Várjatok meg!”

2025. november 24. 12:42
null

Két román férfi november 22-én este rendkívüli módon próbálta elérni a Bukarestbe tartó Wizz Air-járatát a kölni repülőtéren. Miután lekésték a gépet, nem vártak a következő járatra, hanem betörték a vészkijárat üvegét, megnyomták a vésznyitót, és a kifutópálya felé sprinteltek, integetve a pilótának – írja az Index

A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és azonnal elfogta a férfiakat. Az esetből bírósági eljárás lesz, mivel a két férfi megsértette a légi közlekedés biztonsági szabályait, valamint birtokháborítást követett el. A Wizz Air-járat végül rövid késéssel, 21:42-kor szállt fel, a levegőben behozta a csúszást, és éjfél előtt Bukarestben landolt – a két férfi nélkül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Az incidensről készült videót itt megtekintheti: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. november 24. 13:38
maskor ne reggel kezdjek borotvalni a talpukat, akkor idoben el tudnak indulni
Válasz erre
1
0
savrena
2025. november 24. 13:37
Arthur Dent egy űrhajót stoppolt le a Tejúton.
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. november 24. 13:30
Na és, mi van ezen csodálkozni való? Stopposok.
Válasz erre
1
0
mindenOK
2025. november 24. 13:24
benzines kanna volt a kezükben?.................................. szerintem ellenőrizzék a gép üzemanyagszintjét................................
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!