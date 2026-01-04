Zelenszkijék megtámadták Moszkvát

Moszkva Odincovói és Domogyedovói városi körzetének lakói robbanásokról és fényes villanásokról számoltak be az égen – közölte a Focus.

A robbanásokat Zelenograd és Lobnya felett is hallották – tette hozzá a lap. A tudósításból az is kiderült, hogy a moszkvai Vnukovo és Zsukovszkij repülőtereken dróntámadás miatt korlátozásokat vezettek be: