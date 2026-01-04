Zelenszkijék megtámadták Moszkvát

Asztalra csaptak Moszkvában: Putyin felháborodott Trump támadása miatt
Konkrét tervvel állt elő az orosz külügyminisztérium.
Több repülőtéren is korlátozásokat vezettek be, emiatt számos járat késett.
Moszkva Odincovói és Domogyedovói városi körzetének lakói robbanásokról és fényes villanásokról számoltak be az égen – közölte a Focus.
A robbanásokat Zelenograd és Lobnya felett is hallották – tette hozzá a lap. A tudósításból az is kiderült, hogy a moszkvai Vnukovo és Zsukovszkij repülőtereken dróntámadás miatt korlátozásokat vezettek be:
összesen 107 érkező és további 38 induló járat késett.
Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere is megszólalt az eset kapcsán. Ismertette, hogy legalább 19 drónt lőttek le az orosz főváros fölött.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Khalil MAZRAAWI / afp
