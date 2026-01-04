Ft
01. 04.
vasárnap
Zelenszkijék megtámadták Moszkvát

2026. január 04. 12:21

Több repülőtéren is korlátozásokat vezettek be, emiatt számos járat késett.

2026. január 04. 12:21
Moszkva Odincovói és Domogyedovói városi körzetének lakói robbanásokról és fényes villanásokról számoltak be az égen – közölte a Focus

A robbanásokat Zelenograd és Lobnya felett is hallották – tette hozzá a lap. A tudósításból az is kiderült, hogy a moszkvai Vnukovo és Zsukovszkij repülőtereken dróntámadás miatt korlátozásokat vezettek be: 

összesen 107 érkező és további 38 induló járat késett.

Szergej Szobjanyin, Moszkva főpolgármestere is megszólalt az eset kapcsán. Ismertette, hogy legalább 19 drónt lőttek le az orosz főváros fölött.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Khalil MAZRAAWI / afp

szantofer
2026. január 04. 13:40
És? Ha Putyin támadhatja Kijevet, Trump meg elnököt rabolhat.....
alenka
2026. január 04. 13:38
Ez a náci geci faj Horliban 20kg TNT- vel égette el az ünneplő embereket!...eddig 29 csontig égett ember. Terrorista, agyament faj az ukiiiikiiikriiiijniii,melynek pusztulnia kell. Sosem lesz mellettük békénk!.. ....már Moskva is kell nekik!...Putin előre!
iphone-13
2026. január 04. 13:37
KI FOGJÁK HARCOLNI AZ IDIÓTA UKRÁNOK AZ ATOMBOMBA BEVETÉSÉT!
nempolitizalok-0
2026. január 04. 13:25
Na ezért kell egész ukrajnát elfoglani.
