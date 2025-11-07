Bárki utazhat az Orbán Viktor vezette magyar delegációt Washingtonba szállító Airbus repülőgéppel

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A Wizz Air jelentősen átalakítja repülőgép-flottáját.
Megállapodott a Wizz Air az Airbus repülőgépgyártóval a rendelésállományának átütemezéséről: a 273 repülő rendelése továbbra is érvényben marad, a szállítási ütemet és az egyes típusok arányát azonban jelentősen módosítják. A változtatás legfontosabb eleme, hogy
a Wizz Air több gép átvételét későbbre halasztja, és 36 gép megrendelését módosítja, ezek A321neo típusúak lesznek a tervezett ülőhelykapacitás-növekedés miatt
– írja a Világgazdaság. A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis
a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.
A cég jelenlegi stratégiája, hogy 2030-ig megvalósítsa a 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedést a korábbi, gyorsabb bővülés helyett.
A flotta 2029-re teljesen átvált a neogépekre, tehát kizárólag a legújabb generációs Airbus A320 és A321neo repülőgépek maradnak szolgálatban. Ezek üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi modelleké, ami egyben a légitársaság környezetvédelmi céljait is szolgálja.
Az, hogy a Wizz Air változtat az A321XLR-gépekre vonatkozó tervein, jóval többről szól, mint egy egyszerű flottaátalakításról. Az XLR-t az Airbus eredetileg arra szánta, hogy áthidalja a rövid és a hosszú távú repülések közötti távolságot: a típus akár 8700 kilométert is képes megtenni, vagyis megnyithatta volna a Wizz Air előtt az utat a transzatlanti és a közel-keleti járatok – például New York, Dubaj vagy India – felé.
A társaság döntése több tényezővel magyarázható. A hosszabb repülések iránt jelenleg visszafogottabb a kereslet, ráadásul ezek üzemeltetése jóval költségesebb, és sokkal érzékenyebb az üzemanyagárak, az árfolyam-ingadozások és a geopolitikai bizonytalanságok alakulására.
Orbán Viktorék delegációja magyar idő szerint csütörtökön 20 óra körül landolt Washingtonban a Dulles repterén, és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron – emelte ki a VG. A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út, amit egy Wizz Air A321XLR géppel tettek meg. A magyar delegációt kétsoros autókonvoj várta Washingtonban.
