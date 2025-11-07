Bárki utazhat az Orbán Viktor vezette magyar delegációt Washingtonba szállító Airbus repülőgéppel

Megállapodott a Wizz Air az Airbus repülőgépgyártóval a rendelésállományának átütemezéséről: a 273 repülő rendelése továbbra is érvényben marad, a szállítási ütemet és az egyes típusok arányát azonban jelentősen módosítják. A változtatás legfontosabb eleme, hogy

a Wizz Air több gép átvételét későbbre halasztja, és 36 gép megrendelését módosítja, ezek A321neo típusúak lesznek a tervezett ülőhelykapacitás-növekedés miatt

– írja a Világgazdaság. A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis

a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.

A cég jelenlegi stratégiája, hogy 2030-ig megvalósítsa a 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedést a korábbi, gyorsabb bővülés helyett.