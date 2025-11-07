Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

delegáció Washingtonban Wizz Air A321XLR Airbus A320 Orbán Viktor

Bárki utazhat az Orbán Viktor vezette magyar delegációt Washingtonba szállító Airbus repülőgéppel

2025. november 07. 19:55

A Wizz Air jelentősen átalakítja repülőgép-flottáját.

2025. november 07. 19:55
null

Megállapodott a Wizz Air az Airbus repülőgépgyártóval a rendelésállományának átütemezéséről: a 273 repülő rendelése továbbra is érvényben marad, a szállítási ütemet és az egyes típusok arányát azonban jelentősen módosítják. A változtatás legfontosabb eleme, hogy 

a Wizz Air több gép átvételét későbbre halasztja, és 36 gép megrendelését módosítja, ezek A321neo típusúak lesznek a tervezett ülőhelykapacitás-növekedés miatt 

– írja a Világgazdaság. A döntés szerint a Wizz Air a hosszabb távú repülésekre alkalmas A321XLR típusból a társaság már nem 47, hanem mindössze 11 példányt vesz át – ezek közül öt már meg is érkezett a flottába. A fennmaradó 36 gép megrendelését az Airbus és a Wizz Air közösen A321neo típusra módosította, vagyis

a Wizz Air inkább a rövidebb és közepes távú útvonalakra optimalizált repülőgépeket részesíti előnyben.

A cég jelenlegi stratégiája, hogy 2030-ig megvalósítsa a 10-12 százalékos éves ülőhelykapacitás-növekedést a korábbi, gyorsabb bővülés helyett.

A flotta 2029-re teljesen átvált a neogépekre, tehát kizárólag a legújabb generációs Airbus A320 és A321neo repülőgépek maradnak szolgálatban. Ezek üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi modelleké, ami egyben a légitársaság környezetvédelmi céljait is szolgálja.

Az, hogy a Wizz Air változtat az A321XLR-gépekre vonatkozó tervein, jóval többről szól, mint egy egyszerű flottaátalakításról. Az XLR-t az Airbus eredetileg arra szánta, hogy áthidalja a rövid és a hosszú távú repülések közötti távolságot: a típus akár 8700 kilométert is képes megtenni, vagyis megnyithatta volna a Wizz Air előtt az utat a transzatlanti és a közel-keleti járatok – például New York, Dubaj vagy India – felé.

A társaság döntése több tényezővel magyarázható. A hosszabb repülések iránt jelenleg visszafogottabb a kereslet, ráadásul ezek üzemeltetése jóval költségesebb, és sokkal érzékenyebb az üzemanyagárak, az árfolyam-ingadozások és a geopolitikai bizonytalanságok alakulására.

Ezzel a géppel utazott Orbán Viktor és a magyar delegáció

Orbán Viktorék delegációja magyar idő szerint csütörtökön 20 óra körül landolt Washingtonban a Dulles repterén, és minden bizonnyal a világ legtöbbek által követett repülőgépe volt, ugyanis 9000 fő nézte élőben a landolást a Flightradaron – emelte ki a VG. A miniszterelnök már a repülőn is a találkozóra készült, amire lehetőséget adott a 4500 kilométeres út, amit egy Wizz Air A321XLR géppel tettek meg. A magyar delegációt kétsoros autókonvoj várta Washingtonban.

Nyitókép: Világgazdaság/AFP

***

 

 

