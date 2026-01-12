Ft
építési és közlekedési minisztérium stadler thurbo máv

Európa bankparadicsomából érkeznek a MÁV újdonságai

2026. január 12. 20:00

A Thurbo vasúttársaság kilencvenhárom Stadler gyártmányú motorvonata a MÁV-csoportnál kaphat új szerepet. A MÁV-hoz 93 motorvonat kerül.

A MÁV-csoport járműparkjának megújítása során nemcsak új járművek beszerzését vizsgálta, hanem a használt vonatok piacát is, írja az Indóház. Ennek keretében – az átalakítási követelmények és a magyarországi engedélyezési feltételek részletes elemzését követően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Stadler a svájci Thurbo vasúttársaság GTW típusú flottáját azonosította olyan alternatívaként, amely alkalmas lehet a hazai üzemeltetésre.

 

A Stadler ezt követően ajánlatot tett a Thurbo által jelenleg üzemeltetett 93 motorvonat megvásárlására, majd azok felújítására és a MÁV-csoport részére történő továbbértékesítésére. A tavaly októberben indított, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően – a Közbeszerzési Döntőbíróság (KDB) jóváhagyásával – a felek megállapodtak az adásvétel feltételeiben, és aláírták a szerződést.

A KDB megalapozottnak találta a MÁV érvelését, miszerint a svájci használt járművekhez hasonlóan kedvező ajánlat jelenleg nem érhető el a piacon.

A MÁV számításai szerint az ügylet feltételei kivételesen előnyösek: míg az új gyártású, nagyvasúti személyszállító szerelvények ára a közelmúlt közép- és kelet-európai beszerzései alapján 9,8–13,9 millió euró (megközelítőleg 3,8–5,4 milliárd forint) között mozog, addig a használt svájci motorvonatok bekerülési költsége járművenként mintegy 2,5 millió euró, azaz körülbelül egymilliárd forint.

A megállapodás értelmében a Stadler teljes körű felújítást végez a jelenleg átlagosan húszéves motorvonatokon.

A projekt eredményeként mintegy 14 ezer új ülőhellyel bővül a hazai vasúti kapacitás, az utastér minősége pedig a már Magyarországon közlekedő Flirt motorvonatok színvonalát fogja elérni.

A MÁV-csoporthoz háromféle regionális villamos motorvonat érkezhet:

  • 41 darab rövid, kétrészes GTW 2/6 AK (SBB RABe 526 701–708, 719–751),
  • 39 darab hosszabb, háromrészes GTW 2/8 AKL (SBB RABe 526 752–805),
  • valamint 13 darab háromrészes GTW 2/8 AJU (SBB RABe 526 260–265, 280–286).

A kétrészes GTW-k legfeljebb 40 méter hosszúak, legalább 110 ülőhelyet kínálnak, oldalanként két kétszárnyú ajtóval. A háromrészes AKL és AJU változatok hossza eléri az 56 métert, minimum 150 ülőhellyel és oldalanként három kétszárnyú feljáróajtóval.

A Stadler tájékoztatása szerint a MÁV-csoport a felújított járművek révén már az új gyártású vonatok érkezése előtt érdemben növelheti az ülőhely-kapacitást. A gyártó 2027 és 2034 között, évente ütemezve veszi át a Thurbo motorvonatait, és végzi el azok átalakítását a magyar üzemeltetési és engedélyezési követelményeknek megfelelően.

A felújított szerelvények az idősebb MÁV-járműveket váltják majd ki, az utasok számára pedig a Flirtöknél megszokott komfortszintet biztosítják.

 

A modernizálás során a vonatok új utastájékoztató és videómegfigyelő rendszert kapnak, a hazai peronmagassághoz igazított kimozduló lépcsőkkel, mozdonyfedélzeti berendezéssel, valamint kombinált Mirel és ETCS BL4 vonatbefolyásoló rendszerekkel szerelik fel őket.

A hajtásrendszert a svájci 15 kV 16,7 Hz váltakozó áramról a magyar vasúti vontatásban alkalmazott 25 kV 50 Hz váltakozó áramra alakítják át.

Emellett a szerelvények a MÁV-csoport arculatának megfelelő külső fóliázást és új üléshuzatokat is kapnak.

Egy-egy jármű felújítása hozzávetőleg tizenkét hetet vesz igénybe. A prototípusokat Svájcban alakítják át, míg a sorozatjárművek korszerűsítése Magyarországon történik.

A GTW-flotta megvásárlása, felújítása és továbbértékesítése minden érintett fél számára előnyös megoldás. A használt járművek újbóli hasznosítása egyszerre szolgálja a pénzügyi és környezeti fenntarthatóságot, miközben a korszerű, többrészes motorvonatok élettartamának meghosszabbítása műszaki és gazdasági szempontból is versenyképes alternatívát kínál az új beszerzésekkel szemben.

A Thurbo jelenlegi GTW-flottája összesen 110 Stadler-járműből áll. A társaság 2021-ben döntött arról, hogy ezeket fokozatosan 107 darab regionális Flirt Evo motorvonattal váltja le. Az új járművek forgalomba állításával párhuzamosan a meglévő GTW-szerelvényeket 2034-ig vonják ki az üzemeltetésből.

Képek forrása: Facebook

 

