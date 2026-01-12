Európa bankparadicsomából érkeznek a MÁV újdonságai

A KDB megalapozottnak találta a MÁV érvelését, miszerint a svájci használt járművekhez hasonlóan kedvező ajánlat jelenleg nem érhető el a piacon.

MÁV: 93 motorvonatot vásárol a társaság

A MÁV számításai szerint az ügylet feltételei kivételesen előnyösek: míg az új gyártású, nagyvasúti személyszállító szerelvények ára a közelmúlt közép- és kelet-európai beszerzései alapján 9,8–13,9 millió euró (megközelítőleg 3,8–5,4 milliárd forint) között mozog, addig a használt svájci motorvonatok bekerülési költsége járművenként mintegy 2,5 millió euró, azaz körülbelül egymilliárd forint.

A megállapodás értelmében a Stadler teljes körű felújítást végez a jelenleg átlagosan húszéves motorvonatokon.

A projekt eredményeként mintegy 14 ezer új ülőhellyel bővül a hazai vasúti kapacitás, az utastér minősége pedig a már Magyarországon közlekedő Flirt motorvonatok színvonalát fogja elérni.