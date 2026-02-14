Hivatalos: megújul Budapest egyik legforgalmasabb vasútvonala

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a pálya felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok az őszig is elhúzódnak. A munkák után a menetidő 3 perccel rövidül majd. A beruházás 12 milliárd forint, amit a MÁV saját forrásából biztosít. Hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak képesnek kell lennie, hogy saját forrásból oldja meg a szükséges pályakarbantartásokat.

Nyitókép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László