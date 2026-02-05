Ft
korrupció magyar péter gulyás gergely kristóf fidesz debrecen máv vonat

Ez nem Magyar Péterék napja: azt hitték Kapitány Istvánék, senki sem hallja őket a vonaton, úgy adták ki a Tisza terveit (VIDEÓ)

2026. február 05. 14:09

Korrupciós hálózatról és átverésről beszélgetett kávézás közben a párt két meghatározó embere.

2026. február 05. 14:09
null

Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy egy vonattal utazott Debrecenbe Kapitány Istvánnal, Magyar Péter újdonsült főtanácsadójával és Tárkány Zsolttal, a Tisza Párt sajtófőnökével, országgyűlési képviselőjelölttel.

Az ellenzéki párt vezető munkatársaiba a büfékocsiban botlott bele, és meghallotta miről beszélnek. Mint fogalmazott, elkezdtek mellette susmusolni, és Tárkány Zsolt kijelentette, hogy „átverik az embereket”. Sőt, azt is hozzátte, hogy jó, hogy vonattal vannak, mert azt „kajálják az emberek.

Azért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, mert amúgy a f@sznak van kedve”

– mondta Kapitánynak a párt sajtófőnöke.

Erre a Fidesz fővárosi képviselője úgy reagált videójában, hogy sokan járnak vonattal, és véleménye szerint a MÁV fejlődik és színvonalas az Intercity közlekedés.

Majd Gulyás arra hívta fel a figyelmet, hogy Kapitány István gondolatmenete volt. 

A Shell volt globális igazgatója azt ecsetelte, hogy milyen korrupciós hálókat szeretnének kiépíteni, ha hatalomra kerülnek.

Azt mondta, hogy a nagy beruházásoknál ki kell előre alakítani egy KKV-kört, amikkel majd szerződni fognak.

„Ezek ők, ne hagyd, hogy átverjenek” – zárta a videóját Gulyás Gergely Kristóf.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

