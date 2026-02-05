Ez nem Magyar Péterék napja: azt hitték Kapitány Istvánék, senki sem hallja őket a vonaton, úgy adták ki a Tisza terveit (VIDEÓ)

Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy egy vonattal utazott Debrecenbe Kapitány Istvánnal, Magyar Péter újdonsült főtanácsadójával és Tárkány Zsolttal, a Tisza Párt sajtófőnökével, országgyűlési képviselőjelölttel.

Az ellenzéki párt vezető munkatársaiba a büfékocsiban botlott bele, és meghallotta miről beszélnek. Mint fogalmazott, elkezdtek mellette susmusolni, és Tárkány Zsolt kijelentette, hogy „átverik az embereket”. Sőt, azt is hozzátte, hogy jó, hogy vonattal vannak, mert azt „kajálják az emberek.