Harminc éve nem volt ilyen: gigászi flottaépítésbe kezd a MÁV

„Plusz 50 ezer vasúti ülőhely, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi! Erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépést tettünk a MÁV-flotta megújítása felé” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.
„A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem a finanszírozásai kérdéseit is tisztázták” – tette hozzá.
Mint kifejtette: „Ennek megfelelően a fenti járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan lízingkonstrukcióra is építünk majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán mar már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon.”
Kiemelte: „Nagyon fontos, hogy a MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük”.
A MÁV vezérigazgatója aláhúzta: „A kormány döntése nagy lépés a járműbeszerzés folyamatában és hatalmas lépés a MÁV-csoport flottaépítésében:
ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon!”
A Világgazdaság szerint a Hegyi Zsolt által említett határozat felhatalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indítson 50, távolsági forgalomra alkalmas motorvonat beszerzésére, további 20 járműre szóló opcióval.
A beszerzés finanszírozásában – az eljárás eredményétől függően – szerepet kaphat az EUROFIMA európai vasúti finanszírozási szervezet is.
Emellett a kormány jóváhagyta 22 villamos motorvonat beszerzését uniós forrásból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.
A távolsági közlekedésben használt járműállomány is bővülhet:
A kormány egyúttal jelezte, hogy a járműbeszerzések és az új eszközök fenntartása többletköltségeket okozhat a vasúti személyszállítás költségtérítési rendszerében.
A mostani döntéssel párhuzamosan visszavonták a járműpark korszerűsítéséről szóló, 2022-es kormányhatározatot, mivel a fejlesztések új struktúrában folytatódnak.
