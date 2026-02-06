Ft
építési és közlekedési minisztérium máv motorvonat

Harminc éve nem volt ilyen: gigászi flottaépítésbe kezd a MÁV

2026. február 06. 12:53

Már ki is hirdették a kormányhatározatot.

2026. február 06. 12:53
null

Plusz 50 ezer vasúti ülőhely, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi! Erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépést tettünk a MÁV-flotta megújítása felé” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

„A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem a finanszírozásai kérdéseit is tisztázták” – tette hozzá.

Mint kifejtette: „Ennek megfelelően a fenti járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan lízingkonstrukcióra is építünk majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán mar már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon.”

Kiemelte: „Nagyon fontos, hogy a MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük”.

A MÁV vezérigazgatója aláhúzta: „A kormány döntése nagy lépés a járműbeszerzés folyamatában és hatalmas lépés a MÁV-csoport flottaépítésében: 

ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon!”

A Világgazdaság szerint a Hegyi Zsolt által említett határozat felhatalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indítson 50, távolsági forgalomra alkalmas motorvonat beszerzésére, további 20 járműre szóló opcióval.

A beszerzés finanszírozásában – az eljárás eredményétől függően – szerepet kaphat az EUROFIMA európai vasúti finanszírozási szervezet is.

Emellett a kormány jóváhagyta 22 villamos motorvonat beszerzését uniós forrásból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.

A távolsági közlekedésben használt járműállomány is bővülhet:

  • a MÁV 78 új IC-személykocsit szerezhet be piaci hitelből, legalább 10 százalékos saját forrás bevonásával, valamint
  • további 10 IC-kocsit vásárolhat a Magyar Vagon Kft.-től, a MÁV-csoport saját forrásaiból.

A kormány egyúttal jelezte, hogy a járműbeszerzések és az új eszközök fenntartása többletköltségeket okozhat a vasúti személyszállítás költségtérítési rendszerében.

A mostani döntéssel párhuzamosan visszavonták a járműpark korszerűsítéséről szóló, 2022-es kormányhatározatot, mivel a fejlesztések új struktúrában folytatódnak.

Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)
 

 

ZZoltan
2026. február 06. 13:23
Ez jó lenne, ha MAGYAR gyártású mozdonyokat, kocsikat venne a MÁV. De a Ganzot, MÁVAG-ot, Csepelt - totálisan szétprivatizálták a tolvaj balos kormányok. Aztán a fidesz kormányok sem pumpáltak pénzt a magyar iparba. (smmi támogatást nem kapott a még regnáló Ikarus, Tungsram, és a fentiek maradványai, stb.) Nincs magyar ipar. Ezek a jórészt (Blackrock-Rothschild) HITELBŐL megvásárolandó szerelvények egy (szintén Blackorock-rothschild csoporthoz tartozó) multi cégeket fognak gazdagítani. NINCS MAGYAR IPAR - a neoliberális multi cégek (+kínaiak) 100 milliárdos támogatásokat kapnak. Sajnos ez a gyurcsányi út. Amit a mai kormány követ, és a nyugatnak mégjobban becsicskult Tisza mégjobban követne. Csak a Mi Hazánkra szavazhat magyar ember.
jump-ing
2026. február 06. 13:13
Ezzel nem lép szintet a MÁV. Tudom mivel tehetné, de az nem tarttozik ide. (sok hülyének fizetnek ott milliókat, hogy idióta maradjon)
Chekke-Faint
2026. február 06. 13:06
Már csak arra lennék kíváncsi 30 éve 1996-ban mi volt az a nagy durranás a MÁVnál, azon kívül, hogy szétválasztottáka pályavsútat és szállítás amit rögtön el is adtak külföldi érdekeltésgnek és létrehozták a vállalkozó vasútat.... .DDD
csulak
2026. február 06. 12:57
csak ugyesen es okosan
