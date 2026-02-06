Harminc éve nem volt ilyen: gigászi flottaépítésbe kezd a MÁV

„Plusz 50 ezer vasúti ülőhely, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi! Erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépést tettünk a MÁV-flotta megújítása felé” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

„A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem a finanszírozásai kérdéseit is tisztázták” – tette hozzá.