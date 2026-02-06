Ft
strabag építési és közlekedési minisztérium fővárosi törvényszék közlemény

Győzött a magyar érdek: kíméletlenül vitték be a döntő csapást a külföldi multicégnek

2026. február 06. 15:51

Pont került a Strabaggal való hosszas csatározás végére.

2026. február 06. 15:51
null

A magyar állam ismét megvédte a magyar adófizetők pénzét, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) érvényt szerzett a magyar érdekeknek a multinacionális vállalat érdekeivel szemben – közölte a szaktárca pénteken az MTI-vel.

Az ÉKM közleményében – amelyet Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár írt alá – azt írták: a Fővárosi Törvényszék 2026. február 2-án elutasította a STRABAG jogi támadását, amelyet a lehívott bankgarancia visszaszerzése kapcsán indított.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tehát jogszerűen járt el, amikor a STRABAG nem vállalt írásos garanciát az M30-as autópályán elvégzett, általa tervezett és kivitelezett javításokra. Az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért a felelősség továbbra is a STRABAG-ot terheli – hangsúlyozták a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

