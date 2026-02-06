Győzött a magyar érdek: kíméletlenül vitték be a döntő csapást a külföldi multicégnek

A magyar állam ismét megvédte a magyar adófizetők pénzét, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) érvényt szerzett a magyar érdekeknek a multinacionális vállalat érdekeivel szemben – közölte a szaktárca pénteken az MTI-vel.

Az ÉKM közleményében – amelyet Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár írt alá – azt írták: a Fővárosi Törvényszék 2026. február 2-án elutasította a STRABAG jogi támadását, amelyet a lehívott bankgarancia visszaszerzése kapcsán indított.