Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés fidesz – kdnp fővárosi törvényszék karácsony gergely budapest

Vihar előtti csend Budapesten: hamarosan robbanhat az újabb baloldali botrány

2026. február 25. 05:22

Bírósági ultimátum, 50 milliárdos hitel, közműbotrány – kemény közgyűlés jön a Városházán. A Fővárosi Közgyűlésen elszabadulhatnak az indulatok.

2026. február 25. 05:22
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Február 25-én ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, és a napirend alapján minden adott egy politikailag kiélezett üléshez: jogerős bírósági döntés a főpolgármester-helyettes ügyében, 50 milliárd forintos hitelfelvétel, százmilliárdos közszolgáltatási szerződések, valamint a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. körül kibontakozó botrány.

Áldozati póz vagy felelős gazdálkodás? – kiderül a fővárosi közgyűlésen
Áldozati póz vagy felelős gazdálkodás? – kiderül a Fővárosi Közgyűlésen

Ki lesz Karácsony Gergely főpolgármester helyettese?

A Fővárosi Törvényszék végzésben kötelezte Sára Botond főispánt, hogy pótolja a főpolgármester-helyettes megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot – mégpedig a főpolgármester által korábban benyújtott előterjesztés szerint. Ez azt jelenti, hogy – törvényi kizáró ok hiányában – Tüttő Kata kinevezése előtt elhárult az utolsó jogi akadály. Fellebbezésnek nincs helye.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Karácsony Gergely másfél éve helyettes nélkül, törvénytelenül irányítja a várost. A korábbi próbálkozások – Kiss Ambrus megtartása, illetve Vitézy Dávid nevének felvetése – nem vezettek eredményre. A Fidesz-KDNP korábban világossá tette: a Tisza Párt is vállaljon felelősséget, és jelöljön helyettest. Most azonban már nem új jelölésről, de a korábbi előterjesztés szerinti döntés pótlásáról van szó, ami a kormányhivatalt is köti.

50 milliárdos hitel: likviditási gondok a láthatáron

Az ülés egyik kulcspontja az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2026. évi folyószámla-hitel szerződés módosítása. A főváros 2026. március 1. és március 19. között 50 milliárd forintos hitelkeretet venne igénybe a likviditás fenntartására. Az indoklás szerint a bevételek és kiadások ütemezése nem hangolható össze teljes mértékben, ezért átmeneti forrásbevonásra van szükség.

Miközben a városvezetés folyamatosan a szolidaritási hozzájárulásra és a „kivéreztetésre” hivatkozik, a  Fidesz-KDNP szerint ezért lenne kulcskérdés a fegyelmezett, átlátható gazdálkodás.

Fővárosi Közgyűlés: több milliárdos közszolgáltatási csomagról dönthetnek

A közgyűlés több, a város működése szempontjából meghatározó éves szerződésről is dönt:

  • a BKK Zrt. 2026. évi szerződése 205,6 milliárd forintról szól,
  • a Budapest Közút Zrt. közel 19,7 milliárd forintos ellentételezést kap,
  • az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. esetében 1,7 milliárd forintos éves közszolgáltatási összeg szerepel,
  • a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. 2026-os üzleti terve pedig már a Gellért Fürdő bezárásának hatásával számol.

A fürdőtársaság 2025-re még 5,6 milliárd forintos adózott eredményt vár, 2026-ra viszont már csak 4 milliárdot – több mint 300 ezer fős vendégforgalom-kieséssel kalkulálva.

A kérdés az, sikerül-e a Gellért vendégeit más fürdőkbe átirányítani.

Emellett napirenden van a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT) és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) 2026-os szerződése és üzleti terve is, utóbbi esetében a Lakásügynökség feladatainak további pontosításával, különös tekintettel a közszolgáltatásokban dolgozók szolgálati lakhatására.

Ezt is ajánljuk a témában

BKM-botrány: belső ellenőrzés nélkül?

A legélesebb politikai vita a Budapesti Közművek körül várható. A Mártha Imre vezette társaságnál azonnali hatállyal elbocsátották a belső ellenőrzési terület szinte teljes állományát, és külsős céget bíztak meg a feladattal.

A Fidesz-KDNP szerint a kirúgások körülményei – biztonsági kíséret, dokumentált átadás-átvétel hiánya – súlyos kérdéseket vetnek fel. Szepesfalvy Anna szerint „újabb szabálytalanságokra derülhet fény”, és a városvezetés akadályozza a Fidesz-KDNP kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját.

Szepesfalvy arra is rámutatott a Mandinernek, hogy korábban a Budapest Brand vizsgáló bizottsága éppen azokban a számviteli témakörökben állapított meg szabálytalanságokat, amely számviteli témák vizsgálata a jelek szerint kiválthatta a pánikszerű kirúgásokat és kiszervezéseket.

„A városvezetés egyértelműen megpróbálja úgy beállítani, mintha a költségek racionalizálása indokolná ezt a drasztikus lépést, de felsejlik itt egy sokkal sötétebb, az összes cégünket érintő szál is, ahol folyamatos a pénzügyi szabályok kreatív értelmezése”.

Nem csoda hát, hogy a Fidesz kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját is folyamatosan akadályozza a városvezetés.

A Budapesti Közművek körül körvonalazódó botrány kapcsán Gyepes Ádám országgyűlési képviselő-jelölt is megszólalt. A Mandinernek úgy fogalmazott: „ami a BKM-nél történt, attól minden józan embernek feláll a szőr a hátán. Az, ha egy cégnél egy óra leforgása alatt felmondanak a teljes belső ellenőrzésnek, finoman szólva vet fel kérdéseket. Főleg, ha a Budapest Brand kapcsán kiderült dolgokra gondolunk”.

„Ami a legfelháborítóbb, hogy a hétfői bizottsági ülésen olyan kérdésekre nem derült fény, hogy ki döntött, miért ilyen sietve, és mit tárhatott fel a belső ellenőrzés, hogy azonnal felmondtak nekik. Pedig ezek, ha nincsen takargatnivalója a cégnek, nem megválaszolhatatlan kérdések!” – tette hozzá Gyepes Ádám.
Vitézy Dávid a közgyűlés hatáskörébe vonná vissza az alapítói jogokat, megtiltaná a belső ellenőrzés kiszervezését, és vizsgálná, milyen folyamatban lévő ellenőrzések szakadhattak félbe.

Drogstratégia, átláthatóság, csepeli út

A Fidesz–KDNP új Fővárosi Drogellenes Stratégia kidolgozását kezdeményezi, a jelenlegi stratégia visszavonásával. A kormánypártok szerint a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie, nem az ártalomcsökkentés dominanciájának.

Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés KDNP-s képviselője ennek kapcsán kifejtette, hogy Budapestnek végre szüksége lenne egy valóban drogellenes stratégiára. Szavai szerint az, ami most van, sokkal inkább támogatja a szerhasználatot, mintsem hogy megnehezítené. „A főpolgármester szerint ez van, ezt kell szeretni, a Tisza Párt szerint pedig rendben van ez így” – vélekedett Janó-Veilandics Franciska.

„Tűcsere-programok, drogszobák, szervbevizsgálás. Erről szól jelenleg a budapesti stratégia. Többször javasoltuk már a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy legyen a fővárosnak végre egy drogellenes stratégiája. Szerintünk nincs. A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére javasoljuk, hogy készüljön Budapestnek egy valóban drogellenes stratégiája” – mondta videójában.

Külön napirendi pont szól az átlátható működésről szóló beszámoló továbbfejlesztéséről, valamint a csepeli II. Rákóczi Ferenc út felújításának előkészítéséről is, amely a kezdeményezők szerint évek óta elhanyagolt állapotban van. Emellett szó lesz szerdán a kátyúmentesítési munkák kerületi előfinanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos törvényességi vitáról is.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!