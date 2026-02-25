Vihar előtti csend Budapesten: hamarosan robbanhat az újabb baloldali botrány

Február 25-én ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, és a napirend alapján minden adott egy politikailag kiélezett üléshez: jogerős bírósági döntés a főpolgármester-helyettes ügyében, 50 milliárd forintos hitelfelvétel, százmilliárdos közszolgáltatási szerződések, valamint a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. körül kibontakozó botrány.

Áldozati póz vagy felelős gazdálkodás? – kiderül a Fővárosi Közgyűlésen

Ki lesz Karácsony Gergely főpolgármester helyettese?

A Fővárosi Törvényszék végzésben kötelezte Sára Botond főispánt, hogy pótolja a főpolgármester-helyettes megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot – mégpedig a főpolgármester által korábban benyújtott előterjesztés szerint. Ez azt jelenti, hogy – törvényi kizáró ok hiányában – Tüttő Kata kinevezése előtt elhárult az utolsó jogi akadály. Fellebbezésnek nincs helye.