Vihar előtti csend Budapesten: hamarosan robbanhat az újabb baloldali botrány

Érik a botrány a Budapesti Közműveknél – szorul a hurok a Gyurcsány-fióka körül
A Fidesz fővárosi frakciója a BKM belső ellenőrzésénél történtek kapcsán megüzente Karácsonynak, hogy ne akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját.
Bírósági ultimátum, 50 milliárdos hitel, közműbotrány – kemény közgyűlés jön a Városházán. A Fővárosi Közgyűlésen elszabadulhatnak az indulatok.
Február 25-én ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, és a napirend alapján minden adott egy politikailag kiélezett üléshez: jogerős bírósági döntés a főpolgármester-helyettes ügyében, 50 milliárd forintos hitelfelvétel, százmilliárdos közszolgáltatási szerződések, valamint a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. körül kibontakozó botrány.
A Fővárosi Törvényszék végzésben kötelezte Sára Botond főispánt, hogy pótolja a főpolgármester-helyettes megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot – mégpedig a főpolgármester által korábban benyújtott előterjesztés szerint. Ez azt jelenti, hogy – törvényi kizáró ok hiányában – Tüttő Kata kinevezése előtt elhárult az utolsó jogi akadály. Fellebbezésnek nincs helye.
Karácsony Gergely másfél éve helyettes nélkül, törvénytelenül irányítja a várost. A korábbi próbálkozások – Kiss Ambrus megtartása, illetve Vitézy Dávid nevének felvetése – nem vezettek eredményre. A Fidesz-KDNP korábban világossá tette: a Tisza Párt is vállaljon felelősséget, és jelöljön helyettest. Most azonban már nem új jelölésről, de a korábbi előterjesztés szerinti döntés pótlásáról van szó, ami a kormányhivatalt is köti.
Az ülés egyik kulcspontja az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2026. évi folyószámla-hitel szerződés módosítása. A főváros 2026. március 1. és március 19. között 50 milliárd forintos hitelkeretet venne igénybe a likviditás fenntartására. Az indoklás szerint a bevételek és kiadások ütemezése nem hangolható össze teljes mértékben, ezért átmeneti forrásbevonásra van szükség.
Miközben a városvezetés folyamatosan a szolidaritási hozzájárulásra és a „kivéreztetésre” hivatkozik, a Fidesz-KDNP szerint ezért lenne kulcskérdés a fegyelmezett, átlátható gazdálkodás.
A közgyűlés több, a város működése szempontjából meghatározó éves szerződésről is dönt:
A fürdőtársaság 2025-re még 5,6 milliárd forintos adózott eredményt vár, 2026-ra viszont már csak 4 milliárdot – több mint 300 ezer fős vendégforgalom-kieséssel kalkulálva.
A kérdés az, sikerül-e a Gellért vendégeit más fürdőkbe átirányítani.
Emellett napirenden van a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT) és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) 2026-os szerződése és üzleti terve is, utóbbi esetében a Lakásügynökség feladatainak további pontosításával, különös tekintettel a közszolgáltatásokban dolgozók szolgálati lakhatására.
A legélesebb politikai vita a Budapesti Közművek körül várható. A Mártha Imre vezette társaságnál azonnali hatállyal elbocsátották a belső ellenőrzési terület szinte teljes állományát, és külsős céget bíztak meg a feladattal.
A Fidesz-KDNP szerint a kirúgások körülményei – biztonsági kíséret, dokumentált átadás-átvétel hiánya – súlyos kérdéseket vetnek fel. Szepesfalvy Anna szerint „újabb szabálytalanságokra derülhet fény”, és a városvezetés akadályozza a Fidesz-KDNP kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját.
Szepesfalvy arra is rámutatott a Mandinernek, hogy korábban a Budapest Brand vizsgáló bizottsága éppen azokban a számviteli témakörökben állapított meg szabálytalanságokat, amely számviteli témák vizsgálata a jelek szerint kiválthatta a pánikszerű kirúgásokat és kiszervezéseket.
„A városvezetés egyértelműen megpróbálja úgy beállítani, mintha a költségek racionalizálása indokolná ezt a drasztikus lépést, de felsejlik itt egy sokkal sötétebb, az összes cégünket érintő szál is, ahol folyamatos a pénzügyi szabályok kreatív értelmezése”.
Nem csoda hát, hogy a Fidesz kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját is folyamatosan akadályozza a városvezetés.
A Budapesti Közművek körül körvonalazódó botrány kapcsán Gyepes Ádám országgyűlési képviselő-jelölt is megszólalt. A Mandinernek úgy fogalmazott: „ami a BKM-nél történt, attól minden józan embernek feláll a szőr a hátán. Az, ha egy cégnél egy óra leforgása alatt felmondanak a teljes belső ellenőrzésnek, finoman szólva vet fel kérdéseket. Főleg, ha a Budapest Brand kapcsán kiderült dolgokra gondolunk”.
„Ami a legfelháborítóbb, hogy a hétfői bizottsági ülésen olyan kérdésekre nem derült fény, hogy ki döntött, miért ilyen sietve, és mit tárhatott fel a belső ellenőrzés, hogy azonnal felmondtak nekik. Pedig ezek, ha nincsen takargatnivalója a cégnek, nem megválaszolhatatlan kérdések!” – tette hozzá Gyepes Ádám.
Vitézy Dávid a közgyűlés hatáskörébe vonná vissza az alapítói jogokat, megtiltaná a belső ellenőrzés kiszervezését, és vizsgálná, milyen folyamatban lévő ellenőrzések szakadhattak félbe.
A Fidesz–KDNP új Fővárosi Drogellenes Stratégia kidolgozását kezdeményezi, a jelenlegi stratégia visszavonásával. A kormánypártok szerint a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie, nem az ártalomcsökkentés dominanciájának.
Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés KDNP-s képviselője ennek kapcsán kifejtette, hogy Budapestnek végre szüksége lenne egy valóban drogellenes stratégiára. Szavai szerint az, ami most van, sokkal inkább támogatja a szerhasználatot, mintsem hogy megnehezítené. „A főpolgármester szerint ez van, ezt kell szeretni, a Tisza Párt szerint pedig rendben van ez így” – vélekedett Janó-Veilandics Franciska.
„Tűcsere-programok, drogszobák, szervbevizsgálás. Erről szól jelenleg a budapesti stratégia. Többször javasoltuk már a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy legyen a fővárosnak végre egy drogellenes stratégiája. Szerintünk nincs. A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére javasoljuk, hogy készüljön Budapestnek egy valóban drogellenes stratégiája” – mondta videójában.
Külön napirendi pont szól az átlátható működésről szóló beszámoló továbbfejlesztéséről, valamint a csepeli II. Rákóczi Ferenc út felújításának előkészítéséről is, amely a kezdeményezők szerint évek óta elhanyagolt állapotban van. Emellett szó lesz szerdán a kátyúmentesítési munkák kerületi előfinanszírozásáról és a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos törvényességi vitáról is.
