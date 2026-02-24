Érik a botrány a Budapesti Közműveknél – szorul a hurok a Gyurcsány-fióka körül

Budapest a csőd szélén táncol, de a Karácsony-féle 200 millió forintból Mártha Imre Edgárnak is juthat
Nem rejtőzködhet tovább Gyurcsány „hazafija”: itt vannak a súlyos számok.
A Fidesz fővárosi frakciója a BKM belső ellenőrzésénél történtek kapcsán megüzente Karácsonynak, hogy ne akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját.
A Mandiner úgy értesült, hogy a Budapesti Közművek körül egy botrány kezd kibontakozni miután azonnali hatállyal elbocsátották szinte a teljes belső ellenőrzést, és kivezették a belső ellenőröket is az épületből.
Az esetről időközben a Népszava is beszámolt. A lap birtokába olyan dokumentumok kerültek, melyek szerint a MÁV-tól és a Szerencsejáték Zrt-től, valamint a kecskeméti városházáról referenciákkal rendelkező belső ellenőr céget Mártha Imre vezérigazgató javasolta a belsős ellenőrök helyett.
A Népszava továbbá úgy tudja,
két kockázatos belső ellenőrzési témában sem történt meg az előírt feladatok végrehajtása.
A történtek kapcsán lapunk megkereste a Fidesz fővárosi frakcióját. Szepesfalvy Anna képviselőtől azt a választ kaptuk, hogy a hétfői szakbizottsági ülésen került eléjük ez az ügy. „Az ott elmondottak, a sajtóban megjelentek és a hozzánk, más forrásból eljutott információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy itt bizony
újabb szabálytalanságokra derülhet fény”.
Szepesfalvy azzal folytatta, hogy másfél évvel az új közgyűlés felállása után is ott tartanak, hogy az egyértelműen „Gyurcsány embereként funkcionáló Mártha Imre – a Budapesti Közművek vezérigazgatója – még a helyén lehet, és ez egyértelműen a Tisza Párt sikertelen cégvezetői pályáztatásának köszönhető”.
A fideszes képviselő szerint ugyanakkor a kirúgások körülménye mindenképpen arra enged következtetni, hogy itt valami nem stimmel a történetben.
Sima kiszervezésnél nem vezettetik ki biztonsági emberekkel a dolgozókat, akiknek a munkájára sem addig, sem azóta megalapozott szakmai panaszt nem láttunk, hallottunk”
– idézte fel a körülményeket.
Szepesfalvy arra is rámutatott, hogy korábban a Budapest Brand vizsgáló bizottsága éppen azokban a számviteli témakörökben állapított meg szabálytalanságokat, amely számviteli témák vizsgálata a jelek szerint kiválthatta a pánikszerű kirúgásokat és kiszervezéseket.
„A városvezetés egyértelműen megpróbálja úgy beállítani, mintha a költségek racionalizálása indokolná ezt a drasztikus lépést, de felsejlik itt egy sokkal sötétebb, az összes cégünket érintő szál is, ahol folyamatos a pénzügyi szabályok kreatív értelmezése”.
Nem csoda hát, hogy a Fidesz kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját is folyamatosan akadályozza a városvezetés.
Nem kapunk meg dokumentumokat, adatokat, információkat, vagy csak késve, vagy csak részlegesen” – tette hozzá.
Szepesfalvy Anna válaszában arra is kitért, hogy miközben folyik egy folyamatos vita arról, milyen okokból van ebben a „gyalázatos anyagi helyzetben” a főváros, amelyben városvezetésnek semmilyen más mondása nincsen, mint, hogy őt kivérezteti a kormány, aközben minden sarkon szabálytalan, hanyag és pazarló működésbe ütközünk.
Nyilvánvalóan nem érdeke Karácsony Gergelynek, hogy arról beszéljünk, hová folyik a fővárosiak pénze, neki sokkal kényelmesebb, ha tovább fetrenghet az áldozatpózban, felelős városvezetés helyett!”
A képviselő előretekintve azt is elmondta, javaslatot tesznek arra a Fővárosi Közgyűlésben, hogy haladéktalanul járjanak utána, mi történik a BKM belső ellenőrzésével, átláthatóságával.
„Egyben most innen is szeretném felszólítani Karácsony Gergely főpolgármestert: NE akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját” – zárta gondolatait Szepesfalvy.
A Budapesti Közművek körül körvonalazódó botrány kapcsán Gyepes Ádám országgyűlési képviselő-jelölt is megszólalt. A Mandinernek úgy fogalmazott: „ami a BKM-nél történt, attól minden józan embernek feláll a szőr a hátán.
Az, ha egy cégnél egy óra leforgása alatt felmondanak a teljes belső ellenőrzésnek, finoman szólva vet fel kérdéseket.
Főleg, ha a Budapest Brand kapcsán kiderült dolgokra gondolunk”.
„Ami a legfelháborítóbb, hogy a hétfői bizottsági ülésen olyan kérdésekre nem derült fény, hogy ki döntött, miért ilyen sietve, és mit tárhatott fel a belső ellenőrzés, hogy azonnal felmondtak nekik. Pedig ezek, ha nincsen takargatnivalója a cégnek, nem megválaszolhatatlan kérdések!” – zárta gondolatait Gyepes Ádám.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy szerdai háttérbeszélgetésen közölte, a Fővárosi Önkormányzat március elején csak további 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók béreit.