Érik a botrány a Budapesti Közműveknél – szorul a hurok a Gyurcsány-fióka körül

Karácsony Gergelynek nem érdeke, hogy kiderüljön, hova folyik a budapestiek pénze

A történtek kapcsán lapunk megkereste a Fidesz fővárosi frakcióját. Szepesfalvy Anna képviselőtől azt a választ kaptuk, hogy a hétfői szakbizottsági ülésen került eléjük ez az ügy. „Az ott elmondottak, a sajtóban megjelentek és a hozzánk, más forrásból eljutott információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy itt bizony

újabb szabálytalanságokra derülhet fény”.

Szepesfalvy azzal folytatta, hogy másfél évvel az új közgyűlés felállása után is ott tartanak, hogy az egyértelműen „Gyurcsány embereként funkcionáló Mártha Imre – a Budapesti Közművek vezérigazgatója – még a helyén lehet, és ez egyértelműen a Tisza Párt sikertelen cégvezetői pályáztatásának köszönhető”.

A fideszes képviselő szerint ugyanakkor a kirúgások körülménye mindenképpen arra enged következtetni, hogy itt valami nem stimmel a történetben.