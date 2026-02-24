Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mártha Imre Gyepes Ádám budapesti közművek szepesfalvy anna fidesz ellenőrzés karácsony gergely

Érik a botrány a Budapesti Közműveknél – szorul a hurok a Gyurcsány-fióka körül

2026. február 24. 19:47

A Fidesz fővárosi frakciója a BKM belső ellenőrzésénél történtek kapcsán megüzente Karácsonynak, hogy ne akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját.

2026. február 24. 19:47
null

A Mandiner úgy értesült, hogy a Budapesti Közművek körül egy botrány kezd kibontakozni miután azonnali hatállyal elbocsátották szinte a teljes belső ellenőrzést, és kivezették a belső ellenőröket is az épületből. 

Az esetről időközben a Népszava is beszámolt. A lap birtokába olyan dokumentumok kerültek, melyek szerint a MÁV-tól és a Szerencsejáték Zrt-től, valamint a kecskeméti városházáról referenciákkal rendelkező belső ellenőr céget Mártha Imre vezérigazgató javasolta a belsős ellenőrök helyett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Népszava továbbá úgy tudja, 

két kockázatos belső ellenőrzési témában sem történt meg az előírt feladatok végrehajtása.

Karácsony Gergelynek nem érdeke, hogy kiderüljön, hova folyik a budapestiek pénze

A történtek kapcsán lapunk megkereste a Fidesz fővárosi frakcióját. Szepesfalvy Anna képviselőtől azt a választ kaptuk, hogy a hétfői szakbizottsági ülésen került eléjük ez az ügy. „Az ott elmondottak, a sajtóban megjelentek és a hozzánk, más forrásból eljutott információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy itt bizony 

újabb szabálytalanságokra derülhet fény”.

Szepesfalvy azzal folytatta, hogy másfél évvel az új közgyűlés felállása után is ott tartanak, hogy az egyértelműen „Gyurcsány embereként funkcionáló Mártha Imre – a Budapesti Közművek vezérigazgatója – még a helyén lehet, és ez egyértelműen a Tisza Párt sikertelen cégvezetői pályáztatásának köszönhető”.

A fideszes képviselő szerint ugyanakkor a kirúgások körülménye mindenképpen arra enged következtetni, hogy itt valami nem stimmel a történetben. 

Sima kiszervezésnél nem vezettetik ki biztonsági emberekkel a dolgozókat, akiknek a munkájára sem addig, sem azóta megalapozott szakmai panaszt nem láttunk, hallottunk”

 – idézte fel a körülményeket.

Szepesfalvy arra is rámutatott, hogy korábban a Budapest Brand vizsgáló bizottsága éppen azokban a számviteli témakörökben állapított meg szabálytalanságokat, amely számviteli témák vizsgálata a jelek szerint kiválthatta a pánikszerű kirúgásokat és kiszervezéseket.

„A városvezetés egyértelműen megpróbálja úgy beállítani, mintha a költségek racionalizálása indokolná ezt a drasztikus lépést, de felsejlik itt egy sokkal sötétebb, az összes cégünket érintő szál is, ahol folyamatos a pénzügyi szabályok kreatív értelmezése”.

Nem csoda hát, hogy a Fidesz kezdeményezésére létrejött cégátvilágítási bizottság munkáját is folyamatosan akadályozza a városvezetés. 

Nem kapunk meg dokumentumokat, adatokat, információkat, vagy csak késve, vagy csak részlegesen” – tette hozzá. 

Szepesfalvy Anna válaszában arra is kitért, hogy miközben folyik egy folyamatos vita arról, milyen okokból van ebben a „gyalázatos anyagi helyzetben” a főváros, amelyben városvezetésnek semmilyen más mondása nincsen, mint, hogy őt kivérezteti a kormány, aközben minden sarkon szabálytalan, hanyag és pazarló működésbe ütközünk. 

Nyilvánvalóan nem érdeke Karácsony Gergelynek, hogy arról beszéljünk, hová folyik a fővárosiak pénze, neki sokkal kényelmesebb, ha tovább fetrenghet az áldozatpózban, felelős városvezetés helyett!”

A képviselő előretekintve azt is elmondta, javaslatot tesznek arra a Fővárosi Közgyűlésben, hogy haladéktalanul járjanak utána, mi történik a BKM belső ellenőrzésével, átláthatóságával.

„Egyben most innen is szeretném felszólítani Karácsony Gergely főpolgármestert: NE akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját” – zárta gondolatait Szepesfalvy.

A Budapesti Közművek körül körvonalazódó botrány kapcsán Gyepes Ádám országgyűlési képviselő-jelölt is megszólalt. A Mandinernek úgy fogalmazott: „ami a BKM-nél történt, attól minden józan embernek feláll a szőr a hátán. 

Az, ha egy cégnél egy óra leforgása alatt felmondanak a teljes belső ellenőrzésnek, finoman szólva vet fel kérdéseket.

 Főleg, ha a Budapest Brand kapcsán kiderült dolgokra gondolunk”.

„Ami a legfelháborítóbb, hogy a hétfői bizottsági ülésen olyan kérdésekre nem derült fény, hogy ki döntött, miért ilyen sietve, és mit tárhatott fel a belső ellenőrzés, hogy azonnal felmondtak nekik. Pedig ezek, ha nincsen takargatnivalója a cégnek, nem megválaszolhatatlan kérdések!” – zárta gondolatait Gyepes Ádám.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 24. 20:26
Ezt a bunozot is felmentik !
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 24. 20:18
Karácsony tényleg az áldozatpózban fetreng. Semmit nem tud felmutatni a magyaroknak, annál inkább az lmbtq-nak és az ujránoknak.
Válasz erre
3
0
Szuperszig
2026. február 24. 20:07
Ezek dugnak is? Egyébként a kiscsávó mit csinál???
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 24. 20:00
Lopnak csalnak hazudnak ezek mert ballibcsi patkányok...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!