Ukrán történész ment neki a Magyarországot fenyegető ukrajnai őrnagynak
Marta Havrisko szerint nyugaton legitimizálják az ukrajnai neonácikat.
Orosz közlések szerint a támadásban senki nem sérült meg.
ez az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése.
A történtek kapcsán Oroszország északi régiójának vezetője, Rosztyiszlav Goldstein azt közölte, hogy a támadásban senki sem sérült meg.
A Kyiv Independent arról is írt, hogy ez a támadás „új hatótávolsági rekordot” jelent az ukrán dróncsapások tekintetében, mivel több mint 1000 mérföldre történt a határtól.
A lap az ukrán biztonsági szolgálatot, az SBU-t is idézte, mely úgy fogalmazott: „megsemmisítésük csökkenti az ellenség üzemanyag-ellátási képességét, bonyolítja a logisztikát, és mérsékli azokat a pénzügyi bevételeket, amelyeket az Ukrajna elleni háború folytatására használnak fel.”
