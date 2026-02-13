Ft
02. 13.
péntek
facebook instagram twitter linkedin youtube
komi köztársaság támadás közlemény orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Itt az ukrán jelentés: rekordtávolságú dróntámadást hajtottak végre az oroszok ellen

2026. február 13. 11:17

Orosz közlések szerint a támadásban senki nem sérült meg.

2026. február 13. 11:17
null

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba – számolt be a Sky News

A lap szerint 

ez az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése.

A történtek kapcsán Oroszország északi régiójának vezetője, Rosztyiszlav Goldstein azt közölte, hogy a támadásban senki sem sérült meg.

Új rekord született

A Kyiv Independent arról is írt, hogy ez a támadás „új hatótávolsági rekordot” jelent az ukrán dróncsapások tekintetében, mivel több mint 1000 mérföldre történt a határtól.

A lap az ukrán biztonsági szolgálatot, az SBU-t is idézte, mely úgy fogalmazott: „megsemmisítésük csökkenti az ellenség üzemanyag-ellátási képességét, bonyolítja a logisztikát, és mérsékli azokat a pénzügyi bevételeket, amelyeket az Ukrajna elleni háború folytatására használnak fel.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

Összesen 7 komment

Szamóca bácsi
2026. február 13. 11:56
...és erről a muszkák is tudnak?
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. február 13. 11:53
Megsúgom: Oroszországban nem mérföldben számítják a távolságot - és Ukrajnában sem - hanem km-ben és/vagy versztában.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. február 13. 11:43
Így nehéz lesz kimaradni a háborúból, ha csak a drón frontvonal 2000 km. Egy év alatt szétlőhetik mindenünket. :(
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. február 13. 11:35
"ez az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése" Hát, ja... Ezért nincs áram meg fűtés Ukrajnában, mert az orosznak meg az a célja. Csak kicsit sikeresebbek, az oroszoknál még van minden.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!