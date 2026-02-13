Itt az ukrán jelentés: rekordtávolságú dróntámadást hajtottak végre az oroszok ellen

Új rekord született

A Kyiv Independent arról is írt, hogy ez a támadás „új hatótávolsági rekordot” jelent az ukrán dróncsapások tekintetében, mivel több mint 1000 mérföldre történt a határtól.

A lap az ukrán biztonsági szolgálatot, az SBU-t is idézte, mely úgy fogalmazott: „megsemmisítésük csökkenti az ellenség üzemanyag-ellátási képességét, bonyolítja a logisztikát, és mérsékli azokat a pénzügyi bevételeket, amelyeket az Ukrajna elleni háború folytatására használnak fel.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP