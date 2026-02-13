Ft
nácizmus Ukrajna ukrajnai háború

Ukrán történész ment neki a Magyarországot fenyegető ukrajnai őrnagynak

2026. február 13. 10:59

Marta Havrisko szerint nyugaton legitimizálják az ukrajnai neonácikat.

2026. február 13. 10:59
null

A 2. világháborút, az erőszakot és az ukrajnai neonácizmust kutatja Marta Havrisko ukrán történész, 

aki az X-en élesen kritizálta Jevhen Karasz ukrán őrnagyot, aki a minap háborúval fenyegette meg Magyarországot. 

Az X-en arról írt:

„A Chatham House – a világ egyik legbefolyásosabb agytrösztje – nemrégiben platformot adott Jevhen Karasznak, egy olyan személyiségnek, akit régóta a fehér felsőbbrendűséget hirdető, rasszista, antiszemita és homofób retorikával, szélsőjobboldali erőszakkal hoznak összefüggésbe Ukrajnában.”

Havrisko kifejtette: Karasz egysége, a „Raid” ezred, magában foglal egy „Nachtigall” nevű zászlóaljat, 

amely az 1941-es náci kollaboráns alakulatot idézi, amelyet az abban az évben nyáron Ukrajnában elkövetett zsidóellenes pogromokban vettek részt. 

Karasz a C14 neonáci csoport alapítójaként is ismert, amelynek tagjait a kijevi barátom megkéselésében is érintették. A C14 romaellenes pogromot is elkövetett Kijevben” – állítja az ukrán történész.

Arról is ír: Karasz egyik beosztottját, David Psenyicnyit filmre vették, amint részt vesz a Szent Mihály-templom erőszakos elfoglalásában, lőfegyverrel hadonászva, miközben civileket, köztük idős nőket fenyegetett.

A történész leszögezi: „Ha olyan személyeket, mint Karasz, Ukrajna katonai elitjének képviselőiként tartanak számon, akkor az országot egy háború, rombolás és rendszerszintű erőszak által meghatározott jövő felé sodorják. És mindezt a nyugati intézmények hallgatólagos jóváhagyásával teszik, amelyek legitimálják az olyan alakokat, mint Karasz” – zárja sorait Marta Havrisko.

Nyitókép: illusztráció, az ukrán Azov harcosok jelképe (Alexander KHUDOTEPLY / AFP)

