Ukrán történész ment neki a Magyarországot fenyegető ukrajnai őrnagynak

A történész leszögezi: „Ha olyan személyeket, mint Karasz, Ukrajna katonai elitjének képviselőiként tartanak számon, akkor az országot egy háború, rombolás és rendszerszintű erőszak által meghatározott jövő felé sodorják. És mindezt a nyugati intézmények hallgatólagos jóváhagyásával teszik, amelyek legitimálják az olyan alakokat, mint Karasz” – zárja sorait Marta Havrisko.

Nyitókép: illusztráció, az ukrán Azov harcosok jelképe (Alexander KHUDOTEPLY / AFP)