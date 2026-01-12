„Peter magyar a 27 főt számláló kamupárt-piramisjáték elnök vezérigazgatója, mindentől idegbe jön, ami nem az ő és a köré telepített média (ők csináltak belőle politikust) narratíváját böfögi vissza. Ráadásul kisstílű módon minősít, fenyeget. Gondoljatok bele, ha bársonyszékhez és vele hatalomhoz jutna, mit művelne a médiával, a kritikus hangokkal!?

Mivel minden szavából, mondatából az összes Photoshoppolt fényképéből árad az önimádat, kormányzás helyett is csak magával, a róla kialakult képpel foglalkozna. Ezt így felelősen nem lehet csinálni!”