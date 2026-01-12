Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter média

Mindentől idegbe jön

2026. január 12. 19:48

Ha bársonyszékhez és vele hatalomhoz jutna, mit művelne a médiával, a kritikus hangokkal?

2026. január 12. 19:48
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Peter magyar a 27 főt számláló kamupárt-piramisjáték elnök vezérigazgatója, mindentől idegbe jön, ami nem az ő és a köré telepített média (ők csináltak belőle politikust) narratíváját böfögi vissza. Ráadásul kisstílű módon minősít, fenyeget. Gondoljatok bele, ha bársonyszékhez és vele hatalomhoz jutna, mit művelne a médiával, a kritikus hangokkal!?

Mivel minden szavából, mondatából az összes Photoshoppolt fényképéből árad az önimádat, kormányzás helyett is csak magával, a róla kialakult képpel foglalkozna. Ezt így felelősen nem lehet csinálni!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!