Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korzikai szeparatisták nicolas septe ac ajaccio alain orsoni temetés

Horror: saját édesanyjának temetésén lőtték agyon a korzikai szeparatisták volt vezetőjét

2026. január 12. 22:24

Az ügyész szerint a 71 éves férfival egyetlen, távolról leadott lövéssel végeztek.

2026. január 12. 22:24
null

Agyonlőtték Alain Orsonit, a korzikai szeparatisták volt vezetőjét Vero kistelepülésen hétfőn, édesanyjának temetésén – derül ki rendőrségi és ügyészségi közlésekből.

Nicolas Septe ügyész közlése szerint a 71 éves férfival egyetlen, távolról leadott lövéssel végeztek.

Hozzátette, hogy az ügyben bűnszövetségben elkövetett gyilkosság miatt indított nyomozást. Orsoni, aki régebben az AC Ajaccio labdarúgóklub elnöke is volt, 2008-ban már túlélt egy merényletet. Testvérét, Guyt 1983-ban meggyilkolták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A Le Parisien című francia lap szerint a Korzikai Nemzeti Felszabadítási Frontnál (FLNC) töltött éveit követően a sziget önrendelkezéséért küzdő saját mozgalmat alapított, amely azonban ellenfelei szerint inkább volt „mozgalom az ügyletekért”. Orsoni később Floridában, Spanyolországban és Nicaraguában élt, ahol egyebek között a szerencsejáték-ágazatban tevékenykedett.

A temetés mintegy 50 résztvevőjének pszichológiai támogatást kellett nyújtani a sziget fővárosának, Ajacciónak a kórházában – írták a helyi lapok.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 