Horror: saját édesanyjának temetésén lőtték agyon a korzikai szeparatisták volt vezetőjét

A Le Parisien című francia lap szerint a Korzikai Nemzeti Felszabadítási Frontnál (FLNC) töltött éveit követően a sziget önrendelkezéséért küzdő saját mozgalmat alapított, amely azonban ellenfelei szerint inkább volt „mozgalom az ügyletekért”. Orsoni később Floridában, Spanyolországban és Nicaraguában élt, ahol egyebek között a szerencsejáték-ágazatban tevékenykedett.

A temetés mintegy 50 résztvevőjének pszichológiai támogatást kellett nyújtani a sziget fővárosának, Ajacciónak a kórházában – írták a helyi lapok.