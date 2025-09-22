Történelmi búcsú: Trump és tízezrek gyászolnak

A konzervatív aktivista, a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk temetése – amelyet vasárnap, 2025. szeptember 21-én tartottak Glendale-ben, az arizonai State Farm Stadionban – az elmúlt évek egyik legnagyobb amerikai búcsúztatása lett. A stadion gyorsan megtelt, hiszen a rendezvényen jelen volt Donald Trump elnök, a kormány több tagja és számos jobboldali közéleti szereplő.

A szertartást sokan nemcsak megemlékezésként, hanem politikai „ébredésként” írták le.

Trump személyesen mondott búcsúbeszédet, és Kirket „nagy amerikai hősként” méltatta; a korábbi megnyilatkozásai szerint posztumusz Elnöki Szabadságéremmel is kitüntetné. A Fehér Házból J. D. Vance alelnök is beszélt, aki a fiatalok körében végzett szervezőmunkáját emelte ki, mondván: „nem lennénk itt nélküle”.

A temetés így egyszerre lett gyászszertartás és politikai üzenet a republikánus tábornak a mozgósításról és egységről.

Az esemény legmegrendítőbb pillanata Erika Kirk beszéde volt: