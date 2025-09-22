Ft
Turning Point USA Charlie Kirk Donald Trump temetés

Történelmi búcsú: Trump és tízezrek gyászolnak

2025. szeptember 22. 12:35

5 pillanat, ami örökre bevési Charlie Kirk nevét az amerikai politikába.

2025. szeptember 22. 12:35
A konzervatív aktivista, a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk temetése – amelyet vasárnap, 2025. szeptember 21-én tartottak Glendale-ben, az arizonai State Farm Stadionban – az elmúlt évek egyik legnagyobb amerikai búcsúztatása lett. A stadion gyorsan megtelt, hiszen a rendezvényen jelen volt Donald Trump elnök, a kormány több tagja és számos jobboldali közéleti szereplő. 

A szertartást sokan nemcsak megemlékezésként, hanem politikai „ébredésként” írták le.

Trump személyesen mondott búcsúbeszédet, és Kirket „nagy amerikai hősként” méltatta; a korábbi megnyilatkozásai szerint posztumusz Elnöki Szabadságéremmel is kitüntetné. A Fehér Házból J. D. Vance alelnök is beszélt, aki a fiatalok körében végzett szervezőmunkáját emelte ki, mondván: „nem lennénk itt nélküle”. 

A temetés így egyszerre lett gyászszertartás és politikai üzenet a republikánus tábornak a mozgósításról és egységről.

Az esemény legmegrendítőbb pillanata Erika Kirk beszéde volt: 

a fiatal özvegy a keresztény megbocsátás nyelvén szólt, nyilvánosan megbocsátva a feltételezett elkövetőnek. 

A sok ezres tömegben üzleti, politikai és médiaszereplők sora jelent meg, miközben kint ellentüntetők kisebb csoportja vonult fel; a hangulat összességében mégis ünnepélyes és fegyelmezett maradt.

 

Az 5 legfontosabb pillanat a búcsúszertartáson

  • „Nagy amerikai hős.” – Donald Trump így méltatta Kirket a stadionban; a mondat egy egész, „újjáéledést” hirdető narratívát sűrített össze.
  • „Nem lennénk itt nélküle.” – J. D. Vance alelnök szerint Kirk szervezőereje kézzelfoghatóan formálta a mai politikai térképet. 
  • „A gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz.” – Erika Kirk a megbékélés és a keresztény megbocsátás üzenetével fordult a tömeghez. 
  • Rekordtömeg Arizonában. – A State Farm Stadion megtelt (kb. 73 ezer fő), a megemlékezés átterjedt a Desert Diamond Arénára és a környező terekre; ritka léptékű civil és politikai jelenlét.
  • Újjáéledés” – politikai ébredésként keretezve. – A megemlékezést a republikánus elit a mozgalmi egység és mozgósítás jelképévé emelte, jelezve: Kirk öröksége a 2026-os félidős választások egyik hajtóereje lehet.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

kiborg-2
2025. szeptember 22. 14:04
"tízezrek gyászolnak" -> csak a gyászszertartáson több, mint 300 ezren voltak, de ezen túl is milliók gyászolnak. A ballib erőszak áldozatait gyászolják
patikus-3
•••
2025. szeptember 22. 13:27 Szerkesztve
A fáma Erika Kirk-ről, erről a szép, meggyötört anyukáról szól, aki oly fiatalon veszítette el férjet. Erika Kirk búcsúzóját férjétől nem lehet valaha is elfeledni. Egy nagyon erős nő, aki gyöngének mutatkozva, könnyeivel, valamint sminkjével küszködve, meg-megakadva, de végigmondta ezt a csodálatos beszédet Charlie-ról, a hitről, a megújulásról, a Jézus felé fordulásról. Igen. „A gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz.” – Erika Kirk a megbékélés és a keresztény megbocsátás üzenetével fordult a tömeghez. Hatalmas katarzis volt ez a pillanat. Mindenki könnyes szemmel hallgatta. Jézus is igy tenne, Charlie is ezt akarná, hangzott, s az emberek felállva tapsoltak. Vajon a Bayer-féle trágár ökölrázók is megértik ezt egyszer? Ez Jézus üzenete a szeretetről, ami mindenkinek, ellenségeinknek is kijár. Egész Amerika átérezte ezt a pillanatot, olyan volt, mint régen. Az évszázadokon át kereszténynek megmaradt ország. Köszönjük, Erika! Nálad jó kezekben lesz Charlie mozgalmának további sorsa.
asszaur
•••
2025. szeptember 22. 13:24 Szerkesztve
Ha valaki véletlenül tudni akarja, hogy kik ölettêk meg, nézze meg a lenti videot, amiben prof. John Mersheimer elemez. Szò nincs itt elvekről ... youtu.be/JifYI9x12Zk?si=_58sioObzLcQJOB9 Vâlaszokkal hülyék és Választottak kìméljenek!
survivor
2025. szeptember 22. 13:11
Ez a fotó MOST qrva jól lett kiválasztva . Na !
