Donald Trump emlékezetes beszédet mondott Charlie Kirk temetésén: „Meggyilkolta őt egy radikalizálódott szörnyeteg”

Kiemelte azt is, hogy Charlie Kirk életében a kereszténység volt a legfontosabb, és méltatta egész munkásságában tanúsított alázatáért. Kirk szellemiségéből szintén hangsúlyozta a család szerepének fontosságát.

Charlie Kirk nagyon szerette Amerikát, és Amerika szerette őt, ezt mutatja a gyászszertartásán jelen lévő százezres tömeg is – hangoztatta Trump, bejelentve, hogy az ország legmagasabb polgári kitüntetését adományozza Kirknek.

Trump azt mondta, hogy Kirk munkásságának köszönhetően az ország jobb és erősebb lett.

