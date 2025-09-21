Élő: Vér tapad a baloldal kezéhez! Ez vár ránk Magyarországon is? – Charlie Kirk temetése | Trump beszédet mond

Rengetegen róják le tiszteletüket a konzervatív véleményvezér előtt – félmillió ember érkezik Charlie Kirk temetésére
Hiába óriási a tömeg, öltözékével és viselkedésével mindenki igyekszik megadni a tiszteletet az elhunytnak.
Kövesse műsorunkat élőben a Mandiner YouTube csatornáján!
Charlie Kirköt megölték a balliberális oldal gyűlölködése eredményeképpen.
Kirk egy olyan fiatal republikánus ikon volt, aki elmerte mondani a véleményét. Adásunkban élőben kapcsoljuk Kirk temetését, ahol Donald Trump és J.D. Vance is felszólal majd.
Az élő közvetítésünknek külön izgalmas eleme, hogy hazánkban a temetéssel egy időben, pont azok a progresszív politikai erők tartanak demonstrációt, akiknek a hergelése Kirk halálát okozhatta.
Kövesse élő közvetítésünket! Móna Márkkal, Hoppál Hunorral és Talabér Krisztiánnal elemzésekkel is készülünk.
