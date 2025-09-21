Élő: Vér tapad a baloldal kezéhez! Ez vár ránk Magyarországon is? – Charlie Kirk temetése | Trump beszédet mond

Érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről

Ezt a körzetet ugyan elvesztette tavaly az ellenzék, de '19-ben nyertek. A Fidesz százalékosan meg centire annyit hozott, mint legutóbb. Ezt csak úgy dünnyögöm magam elé.