gyalázkodás charlie kirk HVG Para-Kovács Imre

A HVG újságírója szégyentelenül gyalázta Charlie Kirk-öt: nézeteit „vállalhatatlan baromságnak” nevezte, és csak azt sajnálja, hogy már nem lehet meggyőzni

2025. szeptember 19. 11:54

Csak úgy mellékesen mindenkit leostobázott, aki szimpatizál Donald Trumppal.

2025. szeptember 19. 11:54
null

Para-Kovács Imre a HVG legfrissebb számában közzétett véleménycikkében feketén-fehéren leírta a következő mondatokat:

„Charlie Kirk halála borzalmas veszteség, mert most már senki sem tudja észérvekkel meggyőzni arról, hogy az általa képviselt nézetek vállalhatatlan baromságok, hiszen attól, hogy az ostobáknak azzal hízelgünk, hogy ostobának lenni jó, meg különben is nagyon sokan vannak, hát szavazzanak Donald Trumpra, talán majd jobban érzik majd magukat, de a világ rosszabb hely lesz, mint előtte volt”.

Nem győzheti meg már őt senki, és ezzel mindenki vesztett.

– hangsúlyozta Para-Kovács.

A HVG online és nyomtatott verziójában is rendszeresen publikáló újságíró – és a HVG, mely minden további nélkül kinyomtatta és felvállalta ezeket a sorokat – nem csak leostobázott több millió embert a nézetei miatt, de gúnyos, ironikus hangnemben adott hangot azon nézetének, miszerint Charlie Kirk halála azért megrázó, mert többé nem lehet vegzálni, zaklatni és agresszívan, alpári stílusban („baromság”) támadni a véleménye miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

