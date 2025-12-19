„Fölösleges ennél több szót vesztegetni erre, mindez pont így van. Talán annyi még, hogy amikor a T. Szövegértési Nehézségekkel Küzdő Bíróság Tótát ítélte el, és a hvg-t kötelezte egy publicisztika megváltoztatására, akkor is ugyanez volt a véleményem.

Meg is írtam, csak a roppant bátor hvg nem mert lehozni, az lett volna az utolsó írásom. NAT alatti kommentekből viszont világosan látszik, hogy egyeseknek aszerint van bajuk a jogkorlátozással, hogy ki csinálja. (Tudálékos hozzászóloknak: a magyar jog bőségesen, túl bőségesen is ad lehetőséget rágalmakkal szembeni föllépésre. Egy lap terjesztésének megtiltása nem tartozik ezek közé).”