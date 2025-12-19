Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
írás poszt Nagy Attila Tibor Hont András hvg

NAT alatti kommentekből viszont világosan látszik, hogy egyeseknek aszerint van bajuk a jogkorlátozással, hogy ki csinálja

2025. december 19. 21:19

Tudálékos hozzászóloknak: a magyar jog bőségesen, túl bőségesen is ad lehetőséget rágalmakkal szembeni föllépésre.

2025. december 19. 21:19
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Fölösleges ennél több szót vesztegetni erre, mindez pont így van. Talán annyi még, hogy amikor a T. Szövegértési Nehézségekkel Küzdő Bíróság Tótát ítélte el, és a hvg-t kötelezte egy publicisztika megváltoztatására, akkor is ugyanez volt a véleményem.

Meg is írtam, csak a roppant bátor hvg nem mert lehozni, az lett volna az utolsó írásom. NAT alatti kommentekből viszont világosan látszik, hogy egyeseknek aszerint van bajuk a jogkorlátozással, hogy ki csinálja. (Tudálékos hozzászóloknak: a magyar jog bőségesen, túl bőségesen is ad lehetőséget rágalmakkal szembeni föllépésre. Egy lap terjesztésének megtiltása nem tartozik ezek közé).”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nyugdíj: Bálint Szentgallay/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mivivi
2025. december 19. 21:37
Az ellenzék csődbe viszi az országot!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!