bors Nagy Attila Tibor Magyar Péter

„Ez lesz a virágzó sajtószabadság?” – Nagy Attila Tibor kendőzetlenül reagált Magyar Péter legutóbbi húzására

2025. december 19. 17:29

A baloldali elemző aggályosnak tartja, hogy a Tisza Párt már most, ellenzékből is eléri jogi úton egy sajtótermék különszáma terjesztésének bírói megtiltását.

2025. december 19. 17:29
null

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a bíróság pénteken betiltotta a Bors különszámát, amelyben a lap a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Péterék tervezetét bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nőével.

Nagy Attila Tibor baloldali elemző Facebook-oldalán reagált a lap különszámának betiltására, és felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péterék ténykedései aggodalomra adnak okot, és felmerül a kérdés, vajon mi lesz a sajtószabadsággal, ha a Tisza kerül hatalomra.

Ha Magyar Péter már most jogi eszközzel eléri egy sajtótermék (Bors) különszáma terjesztésének bírói megtiltását, mi lesz majd, ha kormányfői hatalom kerül a kezébe? Ez lesz majd a virágzó sajtószabadság?”

– teszi fel a kérdést, majd hozzáteszi, bár nem kedveli a Bors lapot, de a cenzúrát sem.

Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala

 

Folytatódik a Bors különkiadásának terjesztése, hiába Magyar Péter vergődése A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen. – Nem született ítélet! A Tisza Párt visszaélés-szerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője a betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik – írták.
