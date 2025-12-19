„Ez lesz a virágzó sajtószabadság?” – Nagy Attila Tibor kendőzetlenül reagált Magyar Péter legutóbbi húzására

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a bíróság pénteken betiltotta a Bors különszámát, amelyben a lap a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Péterék tervezetét bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nőével.

Nagy Attila Tibor baloldali elemző Facebook-oldalán reagált a lap különszámának betiltására, és felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péterék ténykedései aggodalomra adnak okot, és felmerül a kérdés, vajon mi lesz a sajtószabadsággal, ha a Tisza kerül hatalomra.