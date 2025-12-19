Ft
12. 19.
péntek
JD Vance charlie kirk Donald Trump

„Mindent megteszünk, hogy ő legyen az USA 48. elnöke” – kiderült, kit támogat a Charlie Kirk által alapított szervezet a következő elnökválasztáson

2025. december 19. 21:56

Donald Trump már augusztusban elismerte: jelenleg ő a legesélyesebb jelölt.

2025. december 19. 21:56
null

Erika Kirk csütörtökön, a Charlie Kirk által alapított Turning Point éves AmericaFest konferenciájának nyitónapján kijelentette: a szervezet támogatni fogja JD Vance 2028-as elnökválasztási kampányát.

„Minden lehetőt megteszünk, hogy a férjem barátját válasszák meg az USA 48. elnökének”

 – mondta.

Igaz, az Egyesült Államok jelenlegi elnökhelyettese még nem jelentette be, hogy indulni tervez az elnöki posztért, de augusztusban Donald Trump amerikai elnök is szóba hozta már annak lehetőségét, hogy Vance legyen a republikánusok következő jelöltje.

Trump úgy fogalmazott: „jelen állás szerint valószínűleg a legesélyesebb” a Republikánus Párt 2028-as elnökjelöltségére. 

A jelenleg is zajló AmericaFest a szervezet legnagyobb rendezvénye Charlie Kirk szeptemberi halála óta.

Nyitókép: JONATHAN ERNST / POOL / AFP

 


 

