Merész kísérlet: vajon hajlandó lesz elítélni az Európai Parlament a baloldali gyilkosságokat?

Szégyenteljes: a baloldali képviselők elutasították Charlie Kirk gyászszünetét az Európai Parlamentben (VIDEÓ)
Egy spanyol képviselő a Miatyánk elszavalásával tiltakozott.
Jobboldali képviselők nyújtottak be kezdeményezést Charlie Kirk és Iryna Zarutska halála nyomán.
Mintegy 84 törvényhozó írta alá a politikai erőszak elleni határozattervezetet, amelyről októberben szavazhatnak a képviselők – írja az Euronews. A kezdeményezők szerint az Európai Parlamentnek el kellene ítélnie Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista és Iryna Zarutska ukrán menekült Amerikában történt meggyilkolását.
Donald Trump amerikai elnök határozottan elítélte Kirk szeptember 10-i meggyilkolását Utahban és Zarutska augusztusi megkéselését Észak-Karolinában. Az Euronews felidézte: Kirk meggyilkolása Európában is vita tárgyává vált, egyes vezetők részvétüket fejezték ki.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „sokkolónak” és „a demokrácia mély sebének” nevezte az esetet,
míg Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt mondta, hogy „sokkolta a teljesen szörnyű merénylet”.
Múlt csütörtökön konfliktusra került sor az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, amikor a jobboldali Svéd Demokraták Pártjának egyik európai parlamenti képviselője egyperces néma csendet követelt Kirk halálának emlékére – amit a parlament alelnöke, a német szociáldemokrata Katarina Barley megtagadott.
Most több jobboldali törvényhozó hivatalos állásfoglalás megszavazását szeretné a Parlamentben,
amelyben szolidaritásukat fejezik ki az áldozatok családjaival, és „zéró toleranciára” szólítanak fel a politikai és szélsőséges erőszakkal szemben.
Az állásfoglalást a Patrióták Európáért (Patriots for Europe) csoport két olasz tagja, Susanna Ceccardi és Paolo Borchia (Liga) kezdeményezte. „Ezek a brutális gyilkosságok megdöbbentik a lelkiismeretünket, és megmutatják, hogyan csaphat le válogatás nélkül a politikai erőszak és az ideológiai gyűlölet” – jelentették ki Ceccardi és Borchia egy közös nyilatkozatban. „Az erőszak, az ideológiai gyűlölet és a politikai megfélemlítéssel szemben minden demokratikus társadalomban zéró toleranciával kell fellépni” – áll a szövegben, hangsúlyozva, hogy „a médiának őszintén kell beszámolnia az ilyen támadásokról, az információk finomkodása vagy elnyomása nélkül”.
A további aláírók többnyire a PfE pártcsaládból, de az Európai Konzervatívok és Reformisták közül is érkeztek, mint például a lengyel Dominik Tarczynski, az olasz Carlo Fidanza és a svéd Charlie Weimers.
Az állásfoglalást most Roberta Metsola, a Parlament elnökének hivatala ellenőrzi. Ezután végső soron az Elnökök Értekezletén, a Parlament politikai családjainak elnökeiből álló testületen múlik, hogy az felkerül-e a következő, október 6. és 9. között Strasbourgban tartandó plenáris ülés napirendjére.
