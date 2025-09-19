Merész kísérlet: vajon hajlandó lesz elítélni az Európai Parlament a baloldali gyilkosságokat?

Mintegy 84 törvényhozó írta alá a politikai erőszak elleni határozattervezetet, amelyről októberben szavazhatnak a képviselők – írja az Euronews. A kezdeményezők szerint az Európai Parlamentnek el kellene ítélnie Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista és Iryna Zarutska ukrán menekült Amerikában történt meggyilkolását.

Donald Trump amerikai elnök határozottan elítélte Kirk szeptember 10-i meggyilkolását Utahban és Zarutska augusztusi megkéselését Észak-Karolinában. Az Euronews felidézte: Kirk meggyilkolása Európában is vita tárgyává vált, egyes vezetők részvétüket fejezték ki.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „sokkolónak” és „a demokrácia mély sebének” nevezte az esetet,

míg Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt mondta, hogy „sokkolta a teljesen szörnyű merénylet”.

Múlt csütörtökön konfliktusra került sor az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, amikor a jobboldali Svéd Demokraták Pártjának egyik európai parlamenti képviselője egyperces néma csendet követelt Kirk halálának emlékére – amit a parlament alelnöke, a német szociáldemokrata Katarina Barley megtagadott.