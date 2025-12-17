Újabb baloldali politikust mentettek meg az EP-ben: nem szavazták meg a korrupciós botrányba keveredett szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Történelmi időszak következik Európa életében, nagyon nem mindegy, hogy ki fogja vezetni Magyarországot 2026 után.
Állítólag nem volt elég bizonyíték ellene.
Az Európai Parlament nem függesztette fel a katari korrupciós botrányba keveredett szocialista politikus mentelmi jogát – számolt be a Politico.
A képviselők kedden szavaztak a katari korrupciós botrányba keveredett Alessandra Moretti és Elisabetta Gualmini olasz szocialista képviselők mentelmi jogáról. Míg előbbiét 497 igennel, 139 nemmel 15 tartózkodás mellett felfüggesztették, Gualmini a szavazás végeredményének értelmében megtarthatta mentelmi jogát.
A mentelmi jogokkal foglalkozó szakbizottság iránymutatását követve a képviselők azért döntöttek Gualmini mentelmi jogának meghagyása mellett, mert az ellene felhozott vádak „ellentmondásosak voltak”, és sok bizonyíték hiányzott.
Morettinél ezzel szemben a vizsgálat rámutatott, hogy „számos konkrét előnyt kínált, fogadott el, sőt maga is kért”, amire a belga szövetségi ügyészség szerint több, egymástól független bizonyíték is van.
A szocialisták mindkét képviselő mellett kiálltak, ám Morettivel szemben olyan erősek voltak a vádak, hogy menthetetlennek bizonyult.
