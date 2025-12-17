Ft
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció mentelmi jog Katargate szocialista Európai Parlament

Újabb baloldali politikust mentettek meg az EP-ben: nem szavazták meg a korrupciós botrányba keveredett szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

2025. december 17. 07:25

Állítólag nem volt elég bizonyíték ellene.

2025. december 17. 07:25
null

Az Európai Parlament nem függesztette fel a katari korrupciós botrányba keveredett szocialista politikus mentelmi jogát – számolt be a Politico.

A képviselők kedden szavaztak a katari korrupciós botrányba keveredett Alessandra Moretti és Elisabetta Gualmini olasz szocialista képviselők mentelmi jogáról. Míg előbbiét 497 igennel, 139 nemmel 15 tartózkodás mellett felfüggesztették, Gualmini a szavazás végeredményének értelmében megtarthatta mentelmi jogát.

A mentelmi jogokkal foglalkozó szakbizottság iránymutatását követve a képviselők azért döntöttek Gualmini mentelmi jogának meghagyása mellett, mert az ellene felhozott vádak „ellentmondásosak voltak”, és sok bizonyíték hiányzott.

Morettinél ezzel szemben a vizsgálat rámutatott, hogy „számos konkrét előnyt kínált, fogadott el, sőt maga is kért”, amire a belga szövetségi ügyészség szerint több, egymástól független bizonyíték is van.

A szocialisták mindkét képviselő mellett kiálltak, ám Morettivel szemben olyan erősek voltak a vádak, hogy menthetetlennek bizonyult.

Nyitókép: Wikipedia
 

 

egyszeri
2025. december 17. 10:17
A bűnözők megvédik hasonszőrű társaikat!
salátás
2025. december 17. 09:53
ez az eu egy vicc, vicc szabályokkal
zrx8
2025. december 17. 09:39
"Míg előbbiét 497 igennel, 139 nemmel 15 tartózkodás mellett felfüggesztették, Gualmini a szavazás végeredményének értelmében megtarthatta mentelmi jogát." Szóval kettőjük közül Moretti a gój.
lemez
2025. december 17. 09:39
A kommunisták mindig is összetartanak,nem tudni mikor kapják vissza ,ha ök kerülnek ilyen helyzetbe.A szokásos.De nálunk nincs jogállam.Rohadjon rájuk az üvegpalota.
