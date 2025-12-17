Újabb baloldali politikust mentettek meg az EP-ben: nem szavazták meg a korrupciós botrányba keveredett szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Az Európai Parlament nem függesztette fel a katari korrupciós botrányba keveredett szocialista politikus mentelmi jogát – számolt be a Politico.

A képviselők kedden szavaztak a katari korrupciós botrányba keveredett Alessandra Moretti és Elisabetta Gualmini olasz szocialista képviselők mentelmi jogáról. Míg előbbiét 497 igennel, 139 nemmel 15 tartózkodás mellett felfüggesztették, Gualmini a szavazás végeredményének értelmében megtarthatta mentelmi jogát.