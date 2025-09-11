Szégyenteljes: a baloldali képviselők elutasították Charlie Kirk gyászszünetét az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

Ez már véresen komoly, tényleg itt tartunk: Charlie Kirk kivégzését ünnepli a kutyapártos politikus
Ismerjük meg Jánosi Gergőt, akinek ámokfutására már valóban nem lehet szavakat találni.
Egy spanyol képviselő a Miatyánk elszavalásával tiltakozott.
Súlyos megdöbbenést keltett az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén, hogy a jobboldali csoportok képviselői által javasolt egyperces csend Charlie Kirk, a meggyilkolt jobboldali politikai aktivista emlékére nem valósulhatott meg – olvasható a Visegrád 24 X-oldalán.
A kezdeményezést a baloldali erők határozottan elutasították, ezzel mély felháborodást váltva ki a jobboldali képviselők körében.
„Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyelljék magukat!” – írta a magyar EP-képviselő, Gál Kinga a közösségi oldalán.
Egy másik videón látható, hogy egy spanyol EP-képviselő megelégelte a helyzetet, és hangosan elkezdte mondani a Miatyánkot.
