09. 11.
csütörtök
Charlie Kirk gyász Európai Parlament

Szégyenteljes: a baloldali képviselők elutasították Charlie Kirk gyászszünetét az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 14:02

Egy spanyol képviselő a Miatyánk elszavalásával tiltakozott.

2025. szeptember 11. 14:02
Súlyos megdöbbenést keltett az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén, hogy a jobboldali csoportok képviselői által javasolt egyperces csend Charlie Kirk, a meggyilkolt jobboldali politikai aktivista emlékére nem valósulhatott meg – olvasható a Visegrád 24 X-oldalán

A kezdeményezést a baloldali erők határozottan elutasították, ezzel mély felháborodást váltva ki a jobboldali képviselők körében.

„Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyelljék magukat!” – írta a magyar EP-képviselő, Gál Kinga a közösségi oldalán.  

Egy másik videón látható, hogy egy spanyol EP-képviselő megelégelte a helyzetet, és hangosan elkezdte mondani a Miatyánkot.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

auditorium
2025. szeptember 11. 15:13
Ez bizonyiték a cinkosságukra.
Dixtroy
•••
2025. szeptember 11. 15:04 Szerkesztve
"Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa!" De hiszen pont, hogy nincsen itt semmiféle képmutatás, ezek az állatok csak megmutatták lelkük gennyes valóját a maga természetes állapotában. Tessék, a baloldali értékek!
Obsitos Technikus
2025. szeptember 11. 15:04
"Az Európai Parlament a 46 éves afroamerikai férfi, George Floyd rendőri intézkedést követő minneapolisi halála nyomán Amerikában és több európai városban kezdődött, a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen tartott tüntetések okán folytatott vitát szerdán. Beszédében von der Leyen sajnálatát fejezte ki, hogy a társadalom sokszínűségét nem tükrözi sem az EP plenárisa, sem pedig az uniós bizottság biztosi testülete."
Nasi12
2025. szeptember 11. 15:03
Lehet az olasz antifa csaj még rá is tenne egy lapáttal 😭
