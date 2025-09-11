Szégyenteljes: a baloldali képviselők elutasították Charlie Kirk gyászszünetét az Európai Parlamentben (VIDEÓ)

Súlyos megdöbbenést keltett az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén, hogy a jobboldali csoportok képviselői által javasolt egyperces csend Charlie Kirk, a meggyilkolt jobboldali politikai aktivista emlékére nem valósulhatott meg – olvasható a Visegrád 24 X-oldalán.

A kezdeményezést a baloldali erők határozottan elutasították, ezzel mély felháborodást váltva ki a jobboldali képviselők körében.

„Szerettünk volna egyperces csendet tartani a mai plenáris ülésen Charlie Kirk emlékére. Az Európai Parlament baloldali csoportjai ezt egyértelmű ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyelljék magukat!” – írta a magyar EP-képviselő, Gál Kinga a közösségi oldalán.

Many Members of the European Parliament from the right-wing EPP, ECR and Patriots groups wanted the European Parliament to hold a minute of silence for Charlie Kirk at today’s plenary session



Hungarian MEP @_KingaGal writs that it was just blocked by left-wing forces pic.twitter.com/bF2bb5d8qZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2025

Egy másik videón látható, hogy egy spanyol EP-képviselő megelégelte a helyzetet, és hangosan elkezdte mondani a Miatyánkot.