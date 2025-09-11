Ft
09. 11.
csütörtök
charlie kirk merénylet Kutyapárt

Ez már véresen komoly, tényleg itt tartunk: Charlie Kirk kivégzését ünnepli a kutyapártos politikus

2025. szeptember 11. 13:09

Ismerjük meg Jánosi Gergőt, akinek ámokfutására már valóban nem lehet szavakat találni.

2025. szeptember 11. 13:09
null

Mint ismert, szerdán brutálisan meggyilkolták Charlie Kirköt, a neves jobboldali politikai aktivistát. A gyalázatos merényletre a Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő olyan arcátlan és gyomorforgató módon reagált a közösségi oldalán, hogy az ember szava szinte elakad. A Facebookon egy gyalázkodó képet osztott meg, amely gúnyosan kiparodizálja az áldozat arcát, és a következő, felirattal éktelenkedik angolul: 

Le a fasisztákkal!” 

„Konklúzióként annyit, hogy emberünk aktívan küzdött és tett egy olyan ideológiáért, ami végül a vesztét okozta. Az élet legnagyobb ellenérve történt egy olyan emberrel, aki ünnepelte a gázai mészárlásokat, és szerinte nem kell szabályozni a fegyvereket. Ide vezet a társadalom hergelése, csak sose gondolta volna, hogy rajta csattan. Áldozata lett annak, amit ö aktívan és örömmel generált” – tette hozzá kommentben Jánosi. 

Forrás: Facebook

 

Forrás: Facebook

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ketfarkukutya.mkkp.party

Burdisgarage
2025. szeptember 11. 15:16
Minden kutya antifa lmbtkurva!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 11. 15:13
Hát tényleg egy vicces viccpárt ez a nullapöcsű kutyaizé. Ja, nem. Ugyanaz a komcsimoslék papírfedelű kiadásban.
Válasz erre
2
0
greeen
2025. szeptember 11. 15:08
A különbség köztetek és közöttünk annyi, hogy ti, ha valaki nem tetszik megölitek vagy legalább is megpróbáljátok. Mi elfogadjuk. Vitatkozunk, hangoskodunk, utáljuk mint a szart, de elfogadjuk.
Válasz erre
4
0
karakter-2
2025. szeptember 11. 15:05
Az ilyeneket tényleg nem szabad embernek tekinteni. Ezek démonok. Büntetni is csak akkor kell őket, ha a rendezett társadalom elleni vak dühükben törvénybeütközőt tesznek. Viszont ki kell söpörni őket a normális társadalomból.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!