Ez már véresen komoly, tényleg itt tartunk: Charlie Kirk kivégzését ünnepli a kutyapártos politikus

Mint ismert, szerdán brutálisan meggyilkolták Charlie Kirköt, a neves jobboldali politikai aktivistát. A gyalázatos merényletre a Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő olyan arcátlan és gyomorforgató módon reagált a közösségi oldalán, hogy az ember szava szinte elakad. A Facebookon egy gyalázkodó képet osztott meg, amely gúnyosan kiparodizálja az áldozat arcát, és a következő, felirattal éktelenkedik angolul:

Le a fasisztákkal!”

„Konklúzióként annyit, hogy emberünk aktívan küzdött és tett egy olyan ideológiáért, ami végül a vesztét okozta. Az élet legnagyobb ellenérve történt egy olyan emberrel, aki ünnepelte a gázai mészárlásokat, és szerinte nem kell szabályozni a fegyvereket. Ide vezet a társadalom hergelése, csak sose gondolta volna, hogy rajta csattan. Áldozata lett annak, amit ö aktívan és örömmel generált” – tette hozzá kommentben Jánosi.