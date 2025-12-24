Újabb merénylet Moszkvában – halálos áldozatok is vannak

Pokolgép robbant Moszkvában: neves orosz tábornok az áldozat
Az ukrán titkosszolgálatokra gyanakodnak.
A detonáció ugyanabban az utcában történt, ahol mindössze két nappal korábban egy orosz tábornok halt meg egy feltételezett autós bombamerényletben.
Három ember, köztük két rendőr vesztette életét, amikor szerdán kora reggel felrobbant egy bomba Moszkvában. A detonáció ugyanabban az utcában történt, ahol mindössze két nappal korábban egy orosz tábornok halt meg egy feltételezett autós bombamerényletben – írta az Euronews.
A hatóságok közlése szerint a robbanás akkor következett be, amikor járőröző rendőrök egy gyanúsan viselkedő férfihez léptek oda
Az Oroszországi Nyomozó Bizottság (IRC) közölte, „a két közlekedési rendőr egy gyanús személyt vett észre egy rendőrautó mellett”.
„Amikor megközelítették, hogy feltartóztassák, egy robbanószerkezet lépett működésbe. A sérülések következtében a két rendőr, valamint a mellettük álló személy is életét vesztette” – tette hozzá az IRC egy Telegram-bejegyzésben.
Több orosz hírtelevízió is arról számolt be, hogy a feltételezett elkövető a három áldozat egyike volt. Az Euronews ezeket az állításokat független források nem tudták megerősíteni.
