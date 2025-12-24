Ft
moszkva merénylet tábornok rendőr robbanás

Újabb merénylet Moszkvában – halálos áldozatok is vannak

2025. december 24. 10:05

A detonáció ugyanabban az utcában történt, ahol mindössze két nappal korábban egy orosz tábornok halt meg egy feltételezett autós bombamerényletben.

2025. december 24. 10:05
null

Három ember, köztük két rendőr vesztette életét, amikor szerdán kora reggel felrobbant egy bomba Moszkvában. A detonáció ugyanabban az utcában történt, ahol mindössze két nappal korábban egy orosz tábornok halt meg egy feltételezett autós bombamerényletben – írta az Euronews.

A hatóságok közlése szerint a robbanás akkor következett be, amikor járőröző rendőrök egy gyanúsan viselkedő férfihez léptek oda

– tette hozzá a lap.

Az Oroszországi Nyomozó Bizottság (IRC) közölte, „a két közlekedési rendőr egy gyanús személyt vett észre egy rendőrautó mellett”.

„Amikor megközelítették, hogy feltartóztassák, egy robbanószerkezet lépett működésbe. A sérülések következtében a két rendőr, valamint a mellettük álló személy is életét vesztette” – tette hozzá az IRC egy Telegram-bejegyzésben.

Több orosz hírtelevízió is arról számolt be, hogy a feltételezett elkövető a három áldozat egyike volt. Az Euronews ezeket az állításokat független források nem tudták megerősíteni.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

csalodtamafideszben
2025. december 24. 11:14
Ami Moszkvában van, az minden, csak nem közbiztonság.
csulak
2025. december 24. 10:32
a terrorizmus ilyen...remelem elkapjak azt a csoportot minel hamarabb
ezredes-2
2025. december 24. 10:18
nyet problem! A Viking-varég "bárd" halad. Biztosan és szisztematikusan!! Heuréka, megtaláltam! Magyar. B tomi a RUMBLE csatornán is ELÉRHETŐ! nemcsak, a telegramon. A mieink közül nézze, mindenki(akit, érdekel) szirszkijék besz..nak, ott kiiivben. A túlodaliak, meg úgyis gúvadt szemekkel pillázzák. Űber f..sza, hiszen megtudják az igazat. Meg, a JÓT...
5m007h 0p3ra70r
2025. december 24. 10:15
A precíziós ukrán bomba 2 nappal később robbant. Good job!
