Újabb merénylet Moszkvában – halálos áldozatok is vannak

„Amikor megközelítették, hogy feltartóztassák, egy robbanószerkezet lépett működésbe. A sérülések következtében a két rendőr, valamint a mellettük álló személy is életét vesztette” – tette hozzá az IRC egy Telegram-bejegyzésben.

Több orosz hírtelevízió is arról számolt be, hogy a feltételezett elkövető a három áldozat egyike volt. Az Euronews ezeket az állításokat független források nem tudták megerősíteni.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay