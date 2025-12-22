Pokolgép robbant Moszkvában: neves orosz tábornok az áldozat

Kivételes fejlemény a háború befejezéséről! Olyat mondott Zelenszkij, aminek Orbán is örülhet
Az ukrán titkosszolgálatokra gyanakodnak.
Az orosz Nyomozó Bizottság hétfőn közölte:
robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője.
A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során
több verziót vizsgálnak
a gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.
(MTI)
Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov
