Pokolgép robbant Moszkvában: neves orosz tábornok az áldozat

Orbán Viktor: Az a jó választás, mikor az emberek gőzölgő úton mennek szavazni (VIDEÓ)

Folytatódott az országépítés. Az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát adták át december 22-én, hétfőn Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor az átadón kiemelte, az egyedüli polgári közösség, melynek van Alföld-programja az a Fidesz.