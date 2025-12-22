Ft
szvetlana petrenko fanyil szarvarov Moszkva pokolgép gyilkosság orosz-ukrán háború

Pokolgép robbant Moszkvában: neves orosz tábornok az áldozat

2025. december 22. 08:50

Az ukrán titkosszolgálatokra gyanakodnak.

2025. december 22. 08:50
null

Az orosz Nyomozó Bizottság hétfőn közölte: 

robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője.

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során 

több verziót vizsgálnak

 a gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

(MTI)

Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 22. 10:42
Végre egy jó hír!
Válasz erre
0
0
Csomorkany
2025. december 22. 10:36
A háború veszélyes üzem. Abba kéne hagyni.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2025. december 22. 10:06
Ha az oroszok leszednének a térképről minden ilyen eset után 11 nyugati katonai tanácsadót, rögtön megváltozna a cionácik rossz szokása...
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. december 22. 09:59
A Martonyi-féle fideszes érdekcsoport kiskedvence, vagyis Banderazsevszkij Antonka azért tiltott le, mert azt írtam, hogy Budanov egy terrorista. Ez Dugina meggyilkolása után volt valamikor.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!